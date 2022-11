Tulevaisuuden metsässä voi keskustella puun kanssa – pistepilvestä kolmiulotteiseksi mallinnettu metsä syntyy laserkeilaamalla

Laserkeilain on vähän kuin kaikuluotain, joka mittaa äänen avulla etäisyyksiä kohteisiin. Äänen sijaan laserkeilain lähettää lyhyitä valopulsseja ja odottaa, kun ne palaavat.

Metsien laserkeilausta on tehty jo vuosia lentokoneesta, mutta viime vuosina myös droonien avulla ja viimeisimpänä innovaationa tutkijan selkään puettavalla, rinkkaan asennetulla laitteistolla.

Lentokoneesta on keilattu koko Suomen metsät kertaalleen ja toinen kierros, niin sanotun kansallisen laserkeilauksen puitteissa on aloitettu. Metsät kasvavat ja muuttuvat koko ajan hakkuiden ja myrskytuhojen kautta, joten viiden vuoden päästä tilanne on puuston ja biomassan suhteen toinen kuin tänään.

Osoituksena tutkijaryhmän ennakkoluulottomuudesta hakea uusia ratkaisuja on se, kuinka laserkeilain alunperin päätyi päällepuettavaan rinkkaan. Tutkijat olivat tekemässä mittauksia Pulmankijoella autoon tarkoitetulla laserkeilainlaitteistolla joka oli nyt asennettu kumiveneeseen. Tutkimuksen kohteena oli selvittää joen virtauksen aiheuttamaa eroosiota, miten virta ja tulvat kuljettavat ja muotoilevat hiekkasärkkiä. Kumiveneellä ei kuitenkaan päässyt tarpeeksi lähelle rantaa, joten laitteisto asennettiin vanhaan maitokärryyn.

– Rehasimme sitä kuuden miehen voimin upottavassa rantahietikossa monta päivää. Kolmen kilometrin mittainen koealue teki siitä kohtuullisen hikistä hommaa. Työ saatiin tehtyä, mutta siitä se ajatus sitten lähti, että josko kokeiltaisiin jotakin uutta, sanoo tutkimusprofessori Antero Kukko Maanmittauslaitokselta.

Innovaatio reppukeilaimeen syntyi reilu kymmenen vuotta sitten hien kautta. Antero Kukko painottaa, että yksi henkilö voi saada idean, mutta toteutukseen tarvitaan osaavaa henkilökuntaa ja toisaalta stimuloivia yhteistyöverkostoja

Pistepilvestä voidaan laskea tietokoneohjelmassa esimerkiksi puiden geometrisia ja heijastuvuuteen perustuvia radiometrisiä piirteitä eri aallonpituuksilla eli sen avulla voidaan tunnistaa yksittäiset puut sekä määrittää niiden pituudet ja rungon ominaisuuksia.

– Voidaan määrittää esimerkiksi puiden määrä, niiden runkotilavuus, rungon suoruus ja oksakoko sekä se, onko kyseessä kuollut lahopuu vai edelleen kasvava. Aineistosta saadaan irti paljon sellaista tietoa, mitä ei aiemmin ole perinteisillä menetelmillä saatu.

Ilmakeilauksen tarkkuus riittää yksittäisten puiden erottamiseen. Reppukeilaimella päästään millimetrin tarkkuuteen. Tästä juontaakin tutkijoiden ajatus, että jokaisella puulla voisi olla tulevaisuudessa sormenjälki, joka koostuu sen fyysisistä ulottuvuuksista, rungon anatomiasta ja oksiston muodoista.

Terveeseen metsään kuuluvat myös eri vaiheissa olevat kuolleet puut, koska lahoava puu on kotina eri lajeille eri aikoina, kertoo tutkijatohtori Samuli Junttila. Kuva: Nella Nuora / Yle

– Puun matkaa pystyttäisiin seuraamaan metsästä tehtaan porteille. Kun puun alkuperä voitaisiin jäljittää, niin voitaisiin estää esimerkiksi laittomia hakkuita sademetsistä, sanoo tutkijatohtori Samuli Junttila Itä-Suomen yliopistosta.

Laserkeilaimella on mallinnettu myös kaupunkiympäristöjä. Kuvassa visualisointi Seinäjoen keskustasta. Kuva: Antero Kukko / Maanmittauslaitos

Eri laserkeilauslähteistä saatujen pistepilvien yhdistely (siirryt toiseen palveluun) on mahdollista, koska ne kaikki sisältävät paikkakoordinaatit sekä kolmiulotteisen taso- ja korkeuskoordinaateista muodostuvan mallin. Ihan lähiaikoina ei kuitenkaan kaikista Suomen metsistä tällaista 3D-mallia saada. Reppukeilausta tehdään toistaiseksi vain koeala- ja kuviotasoilla. Se on jalkatyötä, joten kovin isoja alueita ei sillä keinoin pysty nopeasti mittaamaan.

Laserkeilaus paljastaa metsän terveyden

Suomen metsien tilaa on seurattu järjestelmällisesti sadan vuoden ajan. Metsäteollisuuden tarpeet ja huoli puun riittävyydestä ovat olleet ensisijaisia seurannan motiiveja. Viime aikoina mukaan on tullut myös metsänsuojelullisia tavoitteita.

Laserkeilaimen tuottama pistepilvi ei sisällä väritietoa kohteesta. Jotta kuvan tulkinta helpottuisi, mittaukseen käytettyjen aallonpituuksien heijastuvuus voidaan visualisoida eri väreillä. Kuva: Antero Kukko / Maanmittauslaitos

Laserkeilaus paljastaa metsästä asioita, joita silmä ei näe. Sen avulla saadaan selville tietoa esimerkiksi lehtien ja neulasten kosteudesta. Metsän vesipitoisuus on hyvä indikaattori monista eri stressitekijöistä metsässä. Samuli Junttila (siirryt toiseen palveluun) tutki väitöskirjassaan (siirryt toiseen palveluun) kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja. Tutkimuksessa huomattiin, että kirjanpainajan aiheuttamat tuhot näkyvät puissa laserin avulla jo ennen kuin puu on silminnähden heikentynyt. Kirjanpainaja on merkittävin metsätuholainen Suomessa ja Euroopassa.

– Metsän sisäinen lämpötila vaikuttaa suoraan siihen kuinka paljon kirjanpainaja pystyy lisääntymään Suomessa. Tällä hetkellä ollaan siinä rajalla, että kirjanpainaja pystyy lisääntymään kaksi kertaa kesän aikana. Toinen sukupolvi kasvattaa niiden määrää todella paljon.

Metsien hakkuut synnyttävät kirjanpainajalle otollisia olosuhteita, koska puiden poistaminen nostaa metsän lämpötilaa. Asia ei tietysti ole näin mustavalkoinen, koska kirjanpainajien lisääntyessä lisääntyy myös niiden luontaisten vihollisten, kuten loispistiäisten ja tikkojen määrä. Eri lajien keskinäiset vaikutussuhteet ovat monimutkaisia, mutta ilmastonmuutoksen ja hakkuiden yhteisvaikutukset lisäävät tuhojen mahdollisuutta. Laserkeilauksen tuottama tieto voi tulevaisuudessa auttaa metsien hoidossa ennakoivasti ja muuttaa sitä miten metsiin suhtaudutaan.

– Uskon, että tulevaisuudessa metsien käyttöä harkitaan nykyistä enemmän ja huomioidaan monimuotoisuus sen sijaan, että tuijotetaan vain puuston määrää. Metsäekosysteemien varassa kuitenkin elää tuhansia erilaisia lajeja. Monista niistä on vasta vähän tietoa ja metsäekosysteemien yksipuolistuminen on jo aiheuttanut laajamittaista luontokatoa Suomessa, sanoo Samuli Junttila.

Pelillistäminen on päivän sana

Tulevaisuuden metsäretki voi saada uusia ulottuvuuksia pelillistämisen kautta. Osoitat kännykällä puuta ja se alkaa kertomaan sinulle satavuotista tarinaansa. Tampereen yliopistossa tutkijat haluavat laittaa puut puhumaan. Kymmenisen vuotta sitten yliopistotutkija Timo Nummenmaa oli kehittelemässä konseptia puhuvista huonekaluista. MurMur-huonekalut eivät varsinaisesti puhuneet, mutta ne ääntelivät ja reagoivat kosketukseen ja liikkeeseen. Ideana oli tuoda leikillisyyttä toimistoihin, aikuisten näkökulmaan sopivalla tavalla. Tämä kaikki on pohjana, kun tutkijat miettivät millaista keskustelua puiden kanssa voisi metsässä käydä.

– Jos taustalla jyllää jonkinlainen tekoäly, niin kommunikaatio puun kanssa voi hyvinkin olla kaksisuuntaista. Erilaisilla sensoreilla voisi tehdä havaintoja ympäristöstä, mahdollisesti käyttää jonkinlaista kosketusta. Ja näitä havaintoja kun syötetään tekoälylle, niin sitä kautta voidaan kuvitella, että mitäköhän mieltä puu on jostakin asiasta, sanoo Timo Nummenmaa.

Kokemuksen suunnittelu on vasta pääsemässä vauhtiin. Alustavat visiot vaativat tuekseen tutkimustietoa myös siitä, kuinka valmiita ihmiset ovat olemaan kiinni digitaalisessa maailmassa metsässä samoillessaan. Monelle se saattaa olla paikka, missä kännykkää ei haluta räplätä.

Tutkija Jyri Maanpää Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta uskoo, että autot ajavat maamme teillä itsenäisesti vasta vuosikymmenten päästä. Kuva: Nella Nuora / Yle

Pelillistämisen kautta myös arkinen työ saa uusia merkityksiä. Esimerkiksi metsäkoneen kuljettaja voisi saada tarkkaa tietoa laserkeilatun alueen puista. Luontoarvot ovat nousseet metsänhoidossa aiempaa tärkeämmiksi, kun tutkimustieto on karttunut. Hakkuita tehdessä koneen kuljettaja voisi saada tietoa vaikkapa siitä, että mitkä puut olisi luontoarvojen kannalta syytä jättää kaatamatta.

Suomalaisessa metsässä haapa on erityisen tärkeä monimuotoisuuden kannalta.

– Haavat tarjoavat kodin monille hyönteislajeille ja linnuille ja sitä kautta tukevat niiden eloa. Haavasta on tietysti monen saunanlauteet rakennettu, mutta sitä ei yleisesti viljellä avohakkuisiin perustuvassa metsätaloudessa männyn, koivun tai kuusen tapaan. Haapojen säilyttäminen olisi tärkeää. Onhan niitä on säästettykin, mutta vaihtelevasti, sanoo Samuli Junttila.

