Etujärjestöt neuvovat maanomistajia tuulivoimasopimuksissa: Tarkista ehdot äläkä kiirehdi allekirjoituksen kanssa

Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus hankkia maata tuulipuistoja varten on tänä keväänä kiihtynyt entisestään. Kilpailluilla alueilla maanomistajia on lähestytty suoraviivaisesti, ja tarjotuissa sopimusehdoissa on saattanut olla toivomisen varaa.

Tuulivoimayhtiöt lähestyvät nyt aktiivisesti maanomistajia. Ukrainan sodan alettua kiinnostus on vain kasvanut. Arkistokuva tuulivoimaloista Suodenniemellä. Kuva: Matias Väänänen / Yle