KRAMATORSK/POKROVSK Räjähdykset halkoivat ilmaa puoli yhdeltätoista aamupäivällä. Rautatieasema oli täynnä ihmisiä, olihan evakuointijuna pian lähdössä.

Oli huhtikuun 8. päivä. Kiovan esikaupungit oli juuri vapautettu, mutta hyökkäyssota Itä-Ukrainassa jatkui armotta. Ihmiset pyrkivät pois Kramatorskista turvaan maan länsiosiin.

Tuona perjantaina 60 ihmistä sai surmansa Kramatorskin asemalle tehdyssä raketti-iskussa. Se on vielä tähänkin asti yksi sodan tappavimmista iskuista siviilejä kohtaan.

Iskut rautateille ja asemille ovat olleet Venäjän pelikirjassa hyökkäyksen alusta asti. Raiteet ovat sähkölaitosten tapaan kriittistä infrastruktuuria, jonka se haluaa tuhota. Venäjän näkökulmasta erityisen olennaista on, että lännen aseapua kulkee Ukrainaan raiteita pitkin.

Syksyn aikana Venäjä on kärsinyt merkittäviä tappiota taistelukentillä, ja se on kääntynyt yhä enemmän muiden sodankäynnin muotojen puoleen. Ukrainan mukaan Venäjä on tuhonnut 40 prosenttia maan energiainfrastruktuurista.

Ennustukset hyökkäyksen seuraavasta käänteestä käyvät kuumina. Venäjän pelätään räjäyttävän Hersonin alueella sijaitsevan Kahovkan padon tai vaurioittavan Zaporižžjan ydinvoimalaa. Tavoitteena on Ukrainan lamauttaminen tavalla tai toisella ennen talven tuloa.

Ukraina on lähes kaksi kertaa Suomen kokoinen maa, ja sen on kyettävä liikuttamaan tavaroita ja ihmisiä eri puolille maata. Kun Venäjä hyökkäsi, Ukrainan ilmatila suljettiin siviililiikenteeltä. Ainoa vaihtoehto on liikkua maitse.

Samalla työ rautateillä on muuttunut vaaralliseksi. Ukrainan rautateiden mukaan yli 250 työntekijää on kuollut (siirryt toiseen palveluun) hyökkäyssodan aikana.

Silti matkustajajunat kulkevat – usein lähes minuutilleen aikataulussa.

Matkustajajunassa tarjoilija toimittaa istumapaikoille lämpimiä valmisaterioita. Juna on lähtenyt varhain aamulla Kiovasta kohti Kramatorskia. On lokakuun puoliväli, ja yhteys kaupunkiin on avattu uudelleen muutamaa päivää aiemmin, vaikka itärintama kulkee vain reilun 30 kilometrin päässä Kramatorskista.

Tunnelma on kuin missä tahansa junassa hiljaisena arkipäivänä: ikkunan takana vilisee harmaata peltomaisemaa, konduktööri tarkastaa lippuja puhelimista, kärrymyyjä annostelee kahvia pahvimukeihin. Kuin olisi matkalla Tampereelta Ouluun.

Vasta kun kuuntelee hiljaista puheensorinaa, ymmärtää, ettei tämä ole mikä tahansa reitti. Moni on matkalla kotiin tietämättä, mikä kotona odottaa.

Olena Ivtšenkon ja hänen kahden tyttärensä koti sijaitsee hyvin lähellä Bahmutin kaupunkia, johon Venäjä parhaillaan hyökkää. Perhe on ollut evakossa Kiovan seudulla. Nyt, kun juna taas kulkee, Ivtšenko päätti viedä lapset käymään kotona ensimmäistä kertaa sitten suurhyökkäyksen alkamisen.

Ukrainan rautateille on ollut kunnia-asia pitää junat liikkeessä läpi sodan. Kyse on monin tavoin myös elämästä ja kuolemasta: ihmishenkien pelastamisesta, sodankäynnistä, diplomatiasta ja ruuan kuljettamisesta.

Se, että juna kulkee taas Kramatorskiin, on iso asia sekä symbolisesti että matkustajien arjessa. Moni lähti keväällä Itä-Ukrainasta eikä ole voinut sittemmin palata. Jopa yli tuhannen kilometrin mittaisen matkan on voinut tehdä vain autolla.

Autoiluun liittyy sodan keskellä omat hankaluutensa. Siellä missä on taisteltu, tiet ovat paikoin hyvin huonossa kunnossa. Bensan hinta on noussut, ja kesällä polttoainetta myös säännösteltiin. Eikä kaikilla edes ole omaa autoa.

Ukrainan rautateitä johtaa 38-vuotias Oleksandr Kamyšin. Kamyšin on yhden miehen mediatoimisto: aktiivinen tviittaaja ja junamatkustaja, joka raportoi raiteilta ja keskustelee englanniksi seuraajiensa kanssa.

Hän liittää viesteihinsä usein tunnisteen #keeprunning. Sen voisi suomentaa esimerkiksi #pysymmeliikkeessä.

Viesti venäläisille on selvä: vaikka te pommitatte ja tuhoatte, me emme taivu.

Kun venäläiset pommittavat energiainfrastruktuuriamme, me vaihdamme diesel-vetureihin ja #pysymmeliikkeessä. Meillä on aina "b-suunnitelma". Tarkastin tänään diesel-vetureiden "b-suunnitelman" – höyryveturit, Kamyšin tviittasi marraskuun alussa.

Koska Ukrainaan ei ole helmikuun jälkeen lennetty, myös lähes kaikki vierailulle saapuvat valtiojohtajat ovat matkustaneet maahan junalla. Varmin reitti kulkee Puolan rajalta Lvivin kautta Kiovaan.

Junalla Kiovaan saapui toukokuussa myös Suomen pääministeri Sanna Marin.

Ukrainan rautatiet kertoivat pääministerin matkasta, kun Marin oli päässyt turvallisesti Ukrainan rajan yli.

Suomen pääministeri Sanna Marin matkusti Ukrainaan junallamme ja vieraili vapautetuissa kaupungeissa Irpinissä ja Butšassa, missä hän näki venäläisten julmuuksien jäljet. Kiitämme Suomea tuesta. Toivottavasti pääsette Natoon mahdollisimman pian, Ukrainan rautateiden UkrZaliznytsjan virallisella tilillä tviitattiin.

Ukrainan rautateiden mukaan kaikkiaan parisataa delegaatiota on tehnyt hyökkäyksen aikana junamatkan Ukrainaan. Puolasta Kiovaan ovat junailleet muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Britannian entinen pääministeri Boris Johnson, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Rautateiden johtajalla Oleksandr Kamyšinillä on tällekin oma Twitter-tunniste: #irondiplomacy eli vapaasti käännettynä "rautadiplomatia".

Osa johtavista poliitikoista on matkustanut alun perin rikkaille turisteille suunnitellussa erityisvaunussa. Sen sijaan rivipoliitikot ovat nousseet myös tavallisiin matkustajajuniin.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kertoi junamatkastaan näin:

Usein matkat pyritään tekemään salaa, ja niistä tiedotetaan turvallisuussyistä vasta jälkikäteen. Monet poliitikot ovat kuitenkin keulineet tviittamaan (siirryt toiseen palveluun) matkastaan kesken kaiken tai jopa etukäteen. Näin teki muun muassa von der Leyen (siirryt toiseen palveluun), kun hän matkusti Ukrainaan Kramatroskin aseman iskupäivänä.

Yksi junien tärkeimmistä tehtävistä on kuljettaa ukrainalaisia turvaan. Yhteensä neljä miljoonaan ihmistä on siirretty rautateitä pitkin pois sodan jaloista. Ukrainan rautateiden mukaan miljoona heistä on ollut lapsia, ja mukana on matkustanut 120 000 lemmikkiä.

Läheltä Kramatorskia, Pokrovskin asemalta lähtee joka päivä ilmainen juna maan länsiosiin Lviviin. Viime aikoina kyytiin on noussut vähemmän ihmisiä, mutta vaunuissa on silti tiivis tunnelma. Moni tuijottaa ikkunasta ulos tai nukkuu.

Tasan kello 16.30 sininen matkustajajuna nytkähtää liikkeelle. Kolisevine vaunuineen se muistuttaa VR:n vanhoja pikajunia.

Hetkeä aiemmin asemalta on lähtenyt avustusjärjestön juna, jolla siirretään sairaita ja loukkaantuneita. Raiteilla kulkee myös humanitääristä apua, lääkkeitä ja tarvikkeita.

Mistä juuri nyt paetaan? Junassa toistuu yksi paikannimi, Bahmut. Matkustajat kertovat tuhotuista taloista, piileskelystä kellarissa ja jatkuvasta kauhusta. Lilija Hebešin talo paloi, kun se sai osuman.

– Kaikki meni. Minulla ei ole edes henkilöpapereita, hän sanoo.

Ilman junia Ukraina ei pärjäisi. Raiteet ovat elämänlanka, jota varjellaan viimeiseen asti. Taistelut ovat kesän jälkeen keskittyneet Itä- ja Länsi-Ukrainaan, ja siellä sotivia joukkoja olisi vaikea huoltaa ilman raiteita.

Rautateillä kuljetetaan myös aiempaa enemmän viljaa. Ukraina on yksi maailman suurimmista viljantuottajista, ja satoa viedään Venäjän merisaarron vuoksi maasta nyt junien avulla.

Monille rautatieläisille junien keskeinen rooli on tarkoittanut pelottavia matkoja kohti rintamaa, hyökkäävän Venäjän tulilinjalle.

24. helmikuuta konduktööri Jan Barmak heräsi puhelinsoittoon. Hän lähti heti junalla itään kohti Harkovaa evakuoimaan ukrainalaisia turvaan. Evakuointimatkoilla 560 matkustajan junaan saatettiin mahduttaa 3 000 ihmistä. Lapset matkustivat tavarahyllyillä, Barmak kertoo.

Nyt Barmak on töissä Kramatorskiin matkaavassa junassa. Palautettu junayhteys on pieni voitto, mutta pelko ja hätä eivät unohdu. Barmak ehtii pyyhkiä kyyneleet ennen kuvan ottamista.

Junat ovat täynnä surua mutta myös kotiinpaluun varovaista iloa. Miehensä kanssa matkustava Ljudmyla on kuullut, että kotitalo Kramatorskissa on yhä pystyssä. Puutarha on ollut kesän hoitamatta, mutta hän toivoo, että pääsisi pian taas vaalimaan kasvejaan.

Ehkä sen aika on jo ensi keväänä, hän pohtii.

Nyt eletään päivä kerrallaan, "voittoa odotellessa", kuten Ljudmyla hymähtää.

#pysymmeliikkeessä-mentaliteetti on ukrainalaisten keskuudessa vahva. Vaikka Venäjä hyökkää, ihmiset jatkavat elämäänsä. Kun Venäjä tuhoaa, Ukraina korjaa. Vaikka taivaalta sataa raketteja, junat kulkevat.

Rautatiejohtaja Oleksandr Kamyšin jatkaa Twitterissä ahkerointia. Hän viestii Ukrainan menestyksestä, rautatiediplomatiasta ja kertoo matkoistaan raiteilla – se on puolustussotaa käyvälle maalle tärkeää propagandaa.

Viestintä tukeutuu sodan keskellä myös huumorin voimaan. Kun Sanna Marinin tanssivideo levisi maailmalle, Kamyšin jakoi siitä kertovan tviitin (siirryt toiseen palveluun) saatesanoilla:

"Kiva PM, kivat juhlat. En näe mitään pahaa tuollaisessa juhlimisessa. P.S. Pitääpä tarkistaa junan kamerat siltä ajalta, kun hän matkusti Kiovaan :)"

