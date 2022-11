Kari Enqvistin kolumni: Meidän pitäisi myös pystyä kyseenalaistamaan ideologisia periaatteitamme kysymällä, onko niistä enemmän haittaa kuin hyötyä

Ideologia on hyödyllinen sikäli, että se jäsentää ajattelua. Sen huono puoli on jäykkyys, kirjoittaa Enqvist.

Ideologia tarkoittaa kiinni naulattua yhteiskunnallista aatejärjestelmää. Se on ämyri, josta ulos tulee kaikki, mitä pidetään oikeana ja tavoiteltavana tai vääränä ja välteltävänä.

Ideologia on hyödyllinen sikäli, että se jäsentää ajattelua. Sen huono puoli on jäykkyys. Kun olosuhteet muuttuvat, ideologian on vaikea seurata perässä.

Tämä näkyy poliitikoissa, joiden on usein yhtä mahdotonta päästää irti ideologiastaan kuin terrierin lihapalasta silloinkaan, kun siihen tarrautuminen on järjetöntä.

Hyvä esimerkki on Saksan vihreät. Nykyisessä energiakriisissäkin he mieluummin polttaisivat kivihiiltä kuin jatkaisivat Saksan ydinvoimaloiden elinkaarta.

Tämä ydinvoiman vastainen sokea ideologia näyttäytyy nyt yhtenä syypäänä Saksan energia-ahdinkoon.

Usein ideologia ratkaisee asioita julistamalla ne ratkaistuiksi.

Britannian historian lyhytaikaisin pääministeri Liz Truss ilmoitti ratkaisevansa maan talousongelmat veronalennuksilla. Häntä ei haitannut, että alennukset rahoitettaisiin velalla, sillä hänen ideologiansa mukaan veronalennukset toimisivat aina ja kaikkialla.

Juuri kukaan muu ei tätä uskoa sitten jakanutkaan.

Elokapina vaatii julistamaan ilmastohätätilan. Tämäkään julistus ei sellaisenaan ilmastoa pelasta. Ämyriin huutamisen lisäksi tarvittaisiin jotakin konkreettista.

Suomessa varhaiskasvatuksen ja vanhustenhoidon ongelmat on julistettu ratkaistuiksi hoitajamitoituksin ja koulutusvaatimuksin.

Kukaan ei vain tullut ynnänneeksi vaadittavien uusien ihmisten määrää ja verrannut sitä tulevina vuosina valmistuvien määrään. Muistutus siitä, että matemaattisia taitoja todella kannattaa harjoittaa.

Yhtälö ei nimittäin toimi. Se ei kuitenkaan ole estänyt poliitikkoja pitämästä itsepäisesti kiinni toimimattomista päätöksistä.

Muutama vuosikymmen sitten opistotason tutkinnon suorittanut keksittiin julistaa ammattikorkeakoulun kandidaatiksi (siirryt toiseen palveluun). Paperilla suomalaisten koulutustaso hypähti yks-kaks ylöspäin.

Sen jälkeen varsinaisten korkeakoulujen aloituspaikkoja alettiin leikata, ikävin seurauksin. Entinen koulutuksen mallimaa Suomi on nyt luisunut (siirryt toiseen palveluun) listoilla alle OECD:n keskitason.

Samaan aikaan, kun korkeakoulutettujen määrä on vähentynyt suhteessa verrokkimaihimme, meillä on (siirryt toiseen palveluun) huutava pula varhaiskasvattajista (siirryt toiseen palveluun) ja sairaanhoitajista. Osasyyksi epäilen ylevien periaatteiden selkävoittoa käytännöstä.

Olisi tietysti hienoa, jos jokainen päiväkodin pihalla pikkulapsia vahtiva aikuinen olisi opiskellut ranskalaista sosiologiaa, mutta meidän pitäisi myös pystyä kyseenalaistamaan ideologisia periaatteitamme kysymällä, onko niistä enemmän haittaa kuin hyötyä.

Otan esimerkin. Viitisen vuotta sitten lähihoitajilta evättiin oikeus pistää ihmisiä. Äkkiä jonkin ideologian mukaan heidän koulutuksensa ei ollutkaan riittävää.

Siihen saakka kaikki oli sujunut hyvin. Kun ajattelee, että huonokuntoisinkin narkomaani pystyy piikittämään itseään, kovin monimutkaisesta taidosta ei voi olla kysymys.

Tämän seurauksena koronapandemian aikana rokottajia jouduttiin sitten etsimään vihikoirien kanssa.

Ideologia on aina vaarassa luutua. Sitä alkaa koskea merkillinen jatkavuuden laki, kun se sivuilleen vilkuilematta jyrää alleen kaiken. Siitä tulee uskonto. Silloinkin kun se väittää nojaavansa tutkittuun tietoon, se ei suostu alistumaan tiedolle.

Pöyhkeitä tölväisyjä kaiken maailman dosenteista olemme jo oppineet sietämään.

Tähän omahyväiseen joukkoon liittyi äskettäin Krista Kiurukin kommentoidessaan lausumia, joita mm. Maailman terveysjärjestön strategisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Hanna Nohynek on esittänyt.

”Näitä erilaisia asiantuntijoiden mielipiteitä tässä maassa riittää. Milloin ollaan mitäkin mieltä”, Krista linjasi (siirryt toiseen palveluun) tieto-opillisen filosofiansa.

Nyt, kun vaalit ovat pian tulossa, kannattaa karsastaa poliitikkoja, jotka eivät milloinkaan ole muuttaneet mielipiteitään. Niitä, jotka veivaavat vuodesta toiseen samaa väsynyttä posetiivia ja tarjoavat jokaiseen vaivaan samaa lääkettä. Syypää on aina maahanmuutto tai Yhdysvallat tai mikä tahansa tältä väliltä, oli sitten kyse peräpukamista tai valtionvelasta.

Mutta on myös niitä, jotka olosuhteiden muuttuessa ovat ketterästi päivittäneet ideologiaansa. Heidän joukostaan tulen valitsemaan ehdokkaani, sillä maailman jatkuva mullistus on tulevien vuosien normi.

Kari Enqvist

Kirjoittaja on kosmologian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa ja kirjailija. Hän on kiinnostunut ihmisen paikasta maailmankaikkeudesta ja kaikesta siitä, mikä on liikuttavaa tai ihmeellistä.

