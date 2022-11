Korona leviää edelleen vanhusten osastoilla: "Jostain se pääsisi livahtamaan, vaikka he olisivat lukkojen takana", sanoo johtajalääkäri

Vaikka koronaa yritetään suitsia sairaaloissa ja hoivakodeissa, virus leviää esimerkiksi vuodeosastoilla edelleen potilaasta toiseen.

– Omikron-aallon alkamisen eli viime joulukuun jälkeen ei valitettavasti juuri ole ollut sellaista aikaa, että jollain Helsingin sairaalan osastolla ei olisi ollut tartuntoja potilaasta toiseen, sanoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Esimerkiksi perjantaina osastoepidemia oli käynnissä kuudella Helsingin sairaalan 25 osastosta. Koronatartuntoja on siis tapahtunut myös eri huoneissa asuvien potilaiden välillä. Helsingin sairaaloiden yksiköitä ovat Laakson, Malmin ja Suursuon sairaalat, joissa tarjotaan kuntoutusta mutta myös esimerkiksi saattohoitoa.

Koronatartunta voi edelleen olla vaarallinen monisairaille ja hauraille ikäihmisille huolimatta rokotuksista ja omikron-variantin lievemmästä luonteesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan koronaan liitettävistä kuolemista karkeasti arvioiden noin 40 prosenttia tapahtuu juuri kaupunginsairaaloiden vuodeosastoilla, 30 prosenttia hoivakodeissa, 25 prosenttia erikoissairaanhoidossa ja loput muualla, esimerkiksi kotona.

Helsingin sairaalan tuoreissa osastoepidemioissa sairastuneita oli perjantaina yhteensä 30. Valtaosa Helsingin sairaalan asiakkaista on neljän hengen huoneissa.

– Hyvin harvinaista olisi, että huonekaveri ei sairastuisi, jos toinen sairastaa, Pikkarainen sanoo.

Koronaepidemiat ovat vaivanneet myös Vantaan sairaalan vuodeosastoja. Pari viikkoa sitten Katriinan sairaalassa käynnistyneessä 25-paikkaisen osaston epidemiassa tartunnan sai toistakymmentä hauraassa kunnossa olevaa ikäihmistä.

Oireet olivat pääosin lieviä, osa tartunnan saaneista jäi lähes oireettomiksi, kertoo Vantaan sairaalan johtava ylilääkäri Annariina Jyvälahti. Korona kuitenkin heikentää ikäihmisten kuntoa ja hidastaa toipumista ja kuntoutumista, Jyvälahti sanoo. Tämän takia hoitojaksot venyvät.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen sanoo, että koronatartuntojen estäminen osastoilla täysin on erittäin vaikeaa. Kuva: Thomas Hagström / Yle

HUSin Lehtonen: "Muut maat ovat oppineet torjumaan koronaa"

Suomessa on etenkin keväästä asti puhuttu koronaan liitettyjen kuolemien määrästä. Vaikka monet ikäihmiset ovat saaneet neljäkin koronarokotusta, osa heistä on silti kuollut koronatartunnan jälkeen.

HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen on säännöllisesti nostanut esiin koronaan liitettyjen kuolemien määrää Suomessa.

– Muut maat ovat oppineet torjumaan koronaa, Suomi taas ei, hän sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi ruuhkaisissa päivystyksissä tai täysillä osastoilla infektioiden leviämistä ei pystytä kunnolla torjumaan ja sitä kautta potilasturvallisuus vaarantuu.

– Valitettavasti tiedossani on keissejä, joissa ihminen on ollut HUSissa hoidossa lonkkamurtuman tai sydänasian takia, mennyt terveyskeskussairaalaan jatkohoitoon, saanut siellä koronan ja kuollut, Lehtonen sanoo.

Hänen mukaansa tilanne on osin surkea:

– Käytämme merkittävästi resursseja vanhojen ihmisten muiden sairauksien hoitoon, mutta sitten koronaan sairastuminen ja kuoleminen vie hoitotuloksen ja syö sen kaiken hyvän, mitä on saatu aikaiseksi.

Lasse Lehtosen mukaan ruuhkaisissa päivystyksissä ja täysillä osastoilla on vaikeaa varmistaa infektioturvallisuutta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Pikkarainen ja Jyvälahti kertovat, että henkilökunta pitää hengityssuojaimia, potilaiden oireita tarkkaillaan, koronatestejä tehdään herkästi ja tartunnan saaneet eristetään.

– Kun jollain henkilöllä [yhteis]huoneessa alkaa nuha tai kuume, se tauti on päässyt jo tarttumaan, Pikkarainen sanoo.

Pandemian alussa korona levisi ikäihmisiinkin ja moni menehtyi. Ikäihmisiä pyrittiin suojaamaan esimerkiksi kieltämällä vierailut hoivakodeissa ja osastoilla sekä rajoittamalla potilaiden liikkumista. Tähän ei kuitenkaan enää ole syytä palata, sillä rokotukset suojaavat monia ja vanhusten eristämisen inhimillinen hinta on suuri, Pikkarainen ja Jyvälahti sanovat.

Vierailut ovat tärkeitä, samoin kohtaamiset osastojen yhteisissä tiloissa esimerkiksi yhteisissä ruokailuhetkissä.

– Ei sairaalassa ole tarkoitus olla sängyssä. Ja omikronin tartuttavuus on sitä luokkaa, että jostain se pääsisi livahtamaan, vaikka he olisivat lukkojen takana ilman vieraita, Pikkarainen sanoo.

Taneli Puumalainen kertoo sairaanhoidon kuormituksesta 29. syyskuuta 2022.

Asiantuntijat: Muutkin virukset voivat viedä vanhuksen viimeiset voimat

Osasto- ja hoivakotiepidemiat surettavat Pikkaraista ja Jyvälahtea, samoin niiden vuoksi menehtyneet. Pikkarainen sanoo kuitenkin geriatrina tietävänsä, että ikäihmisen elämän loppuvaihe hoivapalveluissa menee usein niin, että hän saa yskän tai nuhan. Sitä, mikä virus taudin on aiheuttanut, ei yleensä diagnosoida. Ja sitten vanhus menehtyy viikon sisällä sairastumisesta.

– Mutta nythän me diagnosoimme, kun meillä on epidemia. Ja me tiedämme, että sen viruksen nimi on korona, Pikkarainen sanoo.

Hänen mukaansa hauraan vanhuksen viimeiset voimat voi yhtä lailla viedä adeno-, noro-, rino- tai influenssavirus, mutta niitä ei vain yleensä diagnosoida. Samaa sanovat Vantaan sairaalan johtava ylilääkäri Annariina Jyvälahti sekä THL:n terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve sekä hoivakoteja pyörittävien Attendon ja Esperi Caren edustajat sähköpostivastauksissaan Ylelle.

Johtajalääkäri: Helsingin hoivaosastolla ei piikkiä kuolemien kokonaismäärässä

Helsingin sairaalan osastoilla koronatartunta kirjattiin lokakuussa välittömäksi tai myötävaikuttaneeksi kuolemansyyksi 30:een kuolintodistukseen. Kenenkään kohdalla lääkäri ei kirjannut koronaa peruskuolemansyyksi.

– Heillä on peruskuolemansyynä se tauti, joka teki heidät niin heikoiksi, että korona sitten oli kohtalokas, johtajalääkäri Laura Pikkarainen sanoo.

Suomalaisten kuolintodistuksia tarkastelleen asiantuntijaryhmän mukaan lähes 40 prosentissa koronaan liittyvissä kuolemissa varsinainen kuolinsyy ei ole korona.

– Suurin osa kuolemista tapahtuu ihan luonnollisen elinkaaren loppupäässä, sanoi THL:n johtava asiantuntija Sirkka Goebeler Ylelle lokakuussa.

Menehtyneiden mediaani-ikä koronaan liitetyissä kuolemissa on noussut 85 ikävuoteen: miehillä se on 81 ja naisilla 87 vuotta.

Koronapandemia näkyy selvänä ylikuolleisuutena Helsinginkin hoivassa huhtikuun 2020 tilastoissa, Laura Pikkarainen sanoo. Piikki näkyy myös valtakunnallisissa koronakuolematilastoissa. Tuolloin rokotuksia ei ollut vielä saatavilla ja alkuperäinen virustyyppi aiheutti monen kohdalla rajumman taudin.

Myös tämän vuoden tammikuussa hoivakuolemien määrässä Helsingissä näkyy Pikkaraisen mukaan pienempi nousu. Riskiryhmille oli tuolloin jo tarjottu useita rokotuskierroksia, mutta omikron-muunnos levisi voimalla.

Näitä lukuun ottamatta selvää kuolleisuuseroa aikaan ennen koronaa ei Pikkaraisen mukaan ole hoivassa nähtävissä.

Esimerkiksi viime vuonna ei influenssaa juurikaan ollut liikkeellä, joten se saattoi vaikuttaa myös kuolleisuuteen hoivapalveluissa.

Vaikka kaupunginsairaaloiden johtavat lääkärit eivät sulkutoimia kannata, jotain koronan leviämiselle voidaan kuitenkin tehdä. Oli flunssan tai vatsaoireiden taustalla mikä tahansa virus, työikäisten tai nuortenkaan ei pidä lähteä oireisina väkijoukkoihin, työpaikoille tai varsinkaan vanhusten luokse.

Voit keskustella aiheesta 13. marraskuuta kello 23:een saakka.

Lue lisää: Suomessa riskiryhmille suunnatun koronalääkkeen käyttö on osoittautunut monimutkaiseksi – uusia lääkkeitä odotetaan

Lue lisää: Sairaaloissa on lähes ennätysmäärä koronapositiivisia potilaita, mutta luvut hämäävät: "Mittatikku on muuttunut", sanoo HUSin Asko Järvinen

Lue lisää: Suomessa yliraportoidaan koronakuolemia – lähes 40 prosentissa koronaan liittyvistä kuolemista varsinainen kuolinsyy ei ollutkaan korona