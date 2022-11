Hallitus puolustautuu opposition välikysymystä vastaan yhdessä, mutta erimielisenä – tästä ennallistamiskiistassa on kyse

Hallituksen sisäinen kiistely ennallistamisasetuksesta kertoo vaalikauden loppusuoran alkaneen. On silti epätodennäköistä, että hallitus kaatuisi välikysymykseen.

Hallitus vastaa keskiviikkona opposition välikysymykseen "hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa".

Välikysymys on aina vakava paikka, sillä se johtaa äänestykseen hallituksen luottamuksesta. Tuo äänestys järjestetään perjantaina.

Hallituksen pitäisi vastata oppositiolle vähintäänkin näennäisesti yhtenäisenä, sillä välikysymyksellä punnitaan hallituksen kyky jatkaa toimintaansa. Hallituspuolueet ovat kuitenkin riidelleet välikysymyksen aiheena olevasta ennallistamisesta keskenään jo useiden viikkojen ajan.

Yhtenäisen välikysymysvastauksen laatiminen on ollut tavallista vaikeampaa. Vastaustekstiä on laadittu kieli keskellä suuta erityisesti keskustan vaatimuksesta. Keskusta on halunnut vastauksesta mahdollisimman kriittisen.

Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyi hallituksen yhteisen linjan kuitenkin tiistai-iltana.

1. Miksi välikysymys on poikkeuksellisen hankala?

Suomi muotoilee parasta aikaa kantaansa EU-komission ennallistamisasetukseen, jolla EU haluaa velvoittaa jäsenmaat palauttamaan erilaisia luontotyyppejä luonnontilaan nykyistä paljon laajemmin.

Asetuksen kriitikkojen mielestä komission esitys aiheuttaa Suomelle kohtuuttomat kustannukset ja puuttuu kansalliseen metsäpolitiikkaan tavalla, joka ei EU:lle kuulu.

Hallitus laati Suomen kannasta ensin yksimielisen esityksen (siirryt toiseen palveluun) syyskuussa. Mutta sen jälkeen kannanoton eduskuntakäsittelyssä tapahtui jotakin poikkeuksellista: osa hallituspuolueista siirtyi opposition rinnalle vaatimaan itse muotoilemaansa Suomen kantaan enemmän tiukennuksia.

Hallituspuolueista SDP, RKP ja ponnekkaimmin keskusta ovat eduskunnan eri valiokunnissa kannattaneet kokoomuksen rinnalla muotoilua, jossa Suomi hallituksen alkuperäistä kannanottoa suoremmin vastustaa EU-komission ehdotusta.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat jääneet kaksin tukemaan hallituksen alkuperäistä esitystä. Tosin siinäkin komission ehdotusta kritisoidaan ja siihen esitetään muutoksia.

Suomen lopullista kantaa ennallistamisasetukseen ei ratkaista välikysymyksen yhteydessä, vaan sen muotoilee eduskunnan suuri valiokunta lähiviikkojen aikana. Mutta välikysymyksestäkin hallitus selviää kuivin jaloin vain riittävän yhtenäisenä.

2. Ovatko hallituksen erimielisyydet suuria vai pieniä?

Yhdestä näkökulmasta hallituspuolueiden keskinäinen erimielisyys koskee lähinnä sanamuotoja: kuinka jyrkästi kriittisyys EU-komission asetusehdotukseen sanoitetaan.

Toisesta näkökulmasta ennallistamisasetus on aiheuttanut syksyn tulisimman riidan hallituksen sisällä. Keskustan ja vihreiden ministerit ovat näyttäneet olevan erityisesti metsien ennallistamisesta tyystin eri mieltä.

Jo lokakuussa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kiitteli opposition välikysymystä Facebook-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun) ja vaati samalla pääministeripuolueelta selkeyttä.

– Hyvä, että asia puhuttaa. Keskustalle linja on selvä, Saarikko kirjoitti.

Hallitusrintaman hajoaminen kertoo hallituskauden kääntymisestä loppusuoralle: Yksittäiset puolueet nostavat vaalien lähestyessä profiiliaan hallituksen yhtenäisyyden kustannuksella.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko toivotti opposition välikysymyksen ennallistamisasetuksesta tervetulleeksi jo lokakuussa. Kuva: Silja Viitala / Yle

3. Millä tavalla EU-vaikuttaminen on "laiminlyöty"?

Kokoomuksen laatiman välikysymyksen kärki kohdistuu sen otsikkoa myödenhallituksen EU-vaikuttamiseen. Toiseksi välikysymyksessä kiinnitetään huomiota siihen, että asetuksen kustannukset olisivat Suomelle talouden kokoon suhteutettuna EU-maista suurimmat.

Voit lukea koko välikysymyksen eduskunnan sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Opposition mielestä hallitus on laiminlyönyt velvollisuutensa ajaa Suomen etua EU:ssa. EU-politiikkaa johtava pääministeri Sanna Marin (sd.) on epäonnistunut, kun hallituksen omasta linjasta ei saa vieläkään tolkkua.

Välikysymyksen allekirjoittaneiden oppositiopuolueiden mielestä hallituksen olisi pitänyt Ruotsin tavoin ottaa ennallistamisasetukseen kielteinen kanta jo varhaisessa vaiheessa ja tuoda asia eduskuntaan nopeammin.

Välikysymyksen mukaan hallituksen viivyttely johti siihen, että eduskunta ei ehtinyt tehdä niin sanottua toissijaisuushuomautusta, jolla jäsenvaltio ilmaisee EU:lle, että ehdotetun säädöksen tavoitteet saavutetaan paremmin kansallisilla toimilla.

Hallitus kertonee vastauksessaan, että EU:n suuntaan on vaikutettu aktiivisesti, muutoksia on saatu aikaan ja hallitus vaatii esimerkiksi asetuksesta koituvien kustannusten kohtuullistamista eduskuntaan tuomassaan kannanotossa.

Saattaapa hallitus viitata keskustelussa myös siihen, että toissijaisuushuomautuksella ei ole ennenkään onnistuttu tehokkaasti vaikuttamaan EU-komission ehdotuksiin.

Hallitus voi korostaa myös sitä, että komission esityksen yksipuinen vastustaminen ei olisi viisasta, jos ennallistamisasetus muodossa tai toisessa kuitenkin aikanaan astuu voimaan. On parempi olla neuvottelemassa asetukseen muutoksia kuin jäädä vastustamaan koko hanketta.

4. Voiko hallitus kaatua välikysymykseen?

Hallitus voi aina kaatua, kun sen luottamuksesta äänestetään. Käytännössä näin ei välikysymyksissä juuri koskaan tapahdu. Marinin hallitus on eduskuntaenemmistönsä turvin selvittänyt jo toistakymmentä välikysymysäänestystä ilman vaikeuksia.

Vaikka vastaaminen aidosti yhdestä suusta juuri ennallistamiskysymyksessä on istuvalle hallitukselle lähes mahdotonta, vastaamiseen on keksitty tälläkin kertaa keinot.

Välikysymyskeskustelusta on silti lupa odottaa vilkasta ja räväkkää. Huomiota kannattaa kiinnittää hallituksen omien edustajien puheenvuorojen yhtenäisyyteen - tai sen puutteeseen.

Hallituksen kaatuminen johtaisi todennäköisesti ennenaikaisiin vaaleihin, joihin esimerkiksi kannatuskuopassa kärvistelevä keskusta ei luultavasti sittenkään halua joutua.

Juuri tässä maailmantilanteessa voi olla niinkin, että jopa oppositiossa kavahdettaisiin hallituksen kaatumista. Käynnissä olevan Nato-prosessin saattaminen loppuun nimittäin mutkistuisi, jos maata johtaisi poliittisen toimintakykynsä menettänyt toimitusministeristö.

EU haluaa ennallistaa luontoa, esimerkiksi ojituksia patoamalla.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 10. marraskuuta kello 23:een saakka.

Lue lisäksi:

Analyysi: Oppositio iskee kiilaa halkeamaan – hallituksen on koottava rivinsä välikysymysvastaukseen luonnon ennallistamisesta

Kova vääntö metsien ennallistamisesta A-Talkissa – Antti Kurvinen: "Tämä asetus voi tuhota suomalaiselta metsäteollisuudelta pohjan"

Oppositio sohii hallitusta tiukalla välikysymyksellä – hallitus on jo riitautunut asiasta itsensä kanssa

Analyysi: Hallituskauden lopusta on tulossa riitaisa, etenkin keskustan ja vihreiden kehno kannatus repii jo sovitut asiat rikki