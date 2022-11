Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa seikkaillaan puuron kanssa ja ihmetellään muurahaisia

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnosta kisaa kuusi teosta. Palkintosumma on 30 000 euroa.

Suomen kirjasäätiö on julkistanut kuusi ehdokasta tämän vuoden lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Tässä jutussa esitellään teokset ja valintalautakunnan perusteluja.

Ehdokkaat valitsi kolmihenkinen lautakunta, johon kuuluivat tänä vuonna yliopistonlehtori Sirke Happonen, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Mari Uusitalo sekä opiskelija Pyry Vaismaa.

Tässä ovat ehdokkaat:

Katja Bargum, kuvitus Jenny Lucander: Myrornas rekordbok / Muurahaisten ennätyskirja (Förlaget / Teos), suomentaja Veera Antsalo

Nimensä mukaisesti lastenkirja kertoo muurahaisten maailmasta. Kirja antaa vastauksen moneen hämmästyttävään kysymykseen. Pelkästään se on ihmeellistä, että maailmasta löytyy yli 12 000 muurahaislajia.

Katja Bargum tietää mistä kirjoittaa, sillä hän on tehnyt väitöskirjan muurahaisten sosiaalisesta evoluutiosta. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja ja saanut muun muassa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Bargum työskentelee Yleisradiossa.

Jenny Lucander on arvostettu ja palkittu graafikko ja kuvittaja. Hän sai kaksi vuotta sitten Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon yhdessä ruotsalaiskirjailija Jens Mattssonin kanssa teoksen Vi är lajon! kuvituksesta.

Valitsijaraatia viehätti erityisesti muurahaishuumori ja osuvat esimerkit, jotka saavat tuntemaan oppimisen ja löytämisen iloa.

Kirjan avulla saa paljon tietoa muurahaisista. Kuva: Förlaget / Teos

Sofia Chanfreau, kuvitus Amanda Chanfreau: Giraffens hjärta är ovanligt stort / Kirahvin sydän on tavattoman suuri (Schildts & Söderströms / S&S), suomentaja Outi Menna

Kirahvin sydän on tavattoman suuri on fantasiakertomus kaipuusta ja toiveesta tulla rakastetuksi sellaisena kuin on. Kirja kertoo Kirahvisaarella asuvasta Vegasta, joka kaipaa äitiään. Lohtuna hänellä on liuta mielikuvituseläimiä.

Sofia ja Amanda Chanfreau ovat sisaruksia. Suomessa syntyneet siskokset asuvat nykyisin Ruotsissa. Amanda Chanfreaun kuvitukset ovat herkkiä lyijykynäpiirroksia. Kirahvin sydän on tavattoman suuri on tekijöidensä esikoisteos.

Lautakunnan mukaan fantasian ja toden välille syntyy kiehtovia yhteyksiä.

Kirjan tekijät ovat sisaruksia. Kuva: S&S

Saara Kekäläinen, kuvitus Reetta Niemensivu: Valpuri ja vaarallinen aamupuuro (Tammi)

Valpuri on pieni tyttö ja hänen vihollisensa on puuro, jonka isä tarjoilee hänelle aamiaispöytään. Arkisesta tuokiosta alkaa seikkailu, jonka ytimessä on Valpurin ja puuron taistelu.

Valpuri ja vaarallinen aamupuuro on Valpuri-sarjan ensimmäinen kirja. Toinen osa on jo myös ilmestynyt.

Valpuri on Saara Kekäläisen ensimmäinen lastenkirja. Hän on kirjoittanut aikuisille suunnattua kirjallisuutta nimellä Olga Kokko.

Reetta Niemensivu on kuvittaja ja sarjakuvataiteilija.

Valitsijalautakuntaan teki vaikutuksen kuvan ja sanan dialogi. “Liekö puuroa kuvattu koskaan näin vivahteikkaasti”, kysyy raati.

Valpuri-sarja on saanut jo jatkoa. Kuva: Tammi

Reetta Niemelä, kuvitus Katri Kirkkopelto: Mustan Kuun majatalo (Lasten Keskus)

Mustan Kuun majatalo aloittaa uuden fantasiasarjan. Päähenkilö Saimi Salaper ja hänen eläinlääkäri isänsä perustavat luonnonvaraisten eläinten sairaalan salaperäiseen majataloon. Kirjassa luonnonsuojelun teemat sekoittuvat mytologiaan.

Reetta Niemelä on arvostettu lastenkirjailija ja runoilija, jolla on laaja tuotanto. Hänet tunnetaan etenkin Milja-kirjoista, joista on tehty myös tv-sarja.

Katri Kirkkopelto on puolestaan tunnettu kuvittaja, jonka kädenjälki on nähtävillä muun muassa Molli- ja Villillä-sarjoissa.

Sekä Niemelä että Kirkkopelto ovat olleet aiemminkin ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajiksi.

Valintalautakunnan mielestä Mustan kuun majatalo uudistaa saturomaanin perinnettä. “Jokaisen kuvan ääressä tekee mieli viipyä, mutta myös tarinan lukemista on pakko jatkaa.”

Mustan kuun majatalo on sarjan aloitusosa. Kuva: Lasten keskus

Marisha Rasi-Koskinen: Pudonneet (WSOY)

Pudonneet kertoo kolme nuoresta, jotka sattuma sitoo yhteen. Nuoret etsivät suuntaa elämälleen maailmassa, jossa kaikki ei ole sitä, miltä aluksi näyttää.

Marisha Rasi-Koskinen voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2019 romaanillaan Auringon pimeä puoli . Lisäksi hän on kirjoittanut useita ylistettyjä aikuistenromaaneja.

Valitsijalautakunnan mukaan Pudonneet on taitavasti rakennettu ja sen kerronta on häikäisevän hallittua.

Marisha Rasi-Koskinen on voittanut Finladian jo kerran aiemmin. Kuva: WSOY

Ellen Strömberg: Vi ska ju bara cykla förbi / Mehän vaan mennään siitä ohi (Schildts & Söderströms / S&S) Suomentaja Eva Laakso

Nuortenromaani kertoo yläasteen viimeisestä keväästä ja kahdesta bestiksestä, jotka asuvat pienessä kaupungissa, jossa ei tapahdu juuri mitään. Tytöt kuitenkin janoavat seikkailuja ja ihastumisen tunnetta. Romaani kertoo ystävyydestä, itsensä määrittämisestä ja rajojen hakemisesta.

Ellen Strömberg on pietarsaarelainen kirjailija, joka on kirjoittanut aiemmin kolme kirjaa. Hän on myös tunnettu bloggaaja.

Raadin mielestä Strömberg kuvaa uskottavasti ja hauskasti teini-ikäisten elämää. “Teos näyttää, miltä tuntuu haluta valtavan paljon, vaikkei ole aivan varma, mitä haluaa.”

Kirjan päähenkilöt pyöräilevät paljon. Kuva: S&S

Voittajan valitsee kuuden ehdokkaan joukosta juontaja, näyttelijä Ernest Lawson.

Huomenna torstaina julkistetaan kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä muiden Finlandia-palkintojen voittajat selviävät keskiviikkona 30. päivä marraskuuta. Palkintojuhlaa voi seurata Ylen TV1:ssä ja Areenassa klo 19 alkaen.

Lukijat voivat myös äänestää suosikkiaan sivulla Finlandiapalkinnot.fi (siirryt toiseen palveluun).

Ovatko ehdokkaat mieluisia? Kenen uskot voittavan? Voit keskustella aiheesta huomiseen torstaihin klo 23:een saakka.

