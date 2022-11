Tulokärkeen nousseen koodarin 133,7 miljoonan euron tulot paljastuivat "näppäilyvirheeksi" – numerosarja viittaa suoraan nettikulttuurista tuttuun vitsiin

Tulolistan kärkeen nousseen Juhapekka Tapani Piiroisen tulot viime vuodelta eivät olleet 133,7 miljoonaa euroa kuten keskiviikkoaaamuna on luultu.

Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) tavoittama Piiroinen väittää itse, että kyseessä on näppäilyvirhe.

Piiroisen mukaan näin on tapahtunut, kun hän on ilmoittanut virtuaalivaluuttojen kaupasta saatuja tuloja verkossa verottajan lomakkeella. Piiroisen mukaan hän ei ole tienannut ilmoitettua 133,7 miljoonan euron summaa.

– Veikkaan, että kun olen tehnyt illalla sitä ilmoitusta, on käynyt aivopieru, Piiroinen sanoo HS:lle.

Verohallinto vahvisti keskiviikkona Ylelle, että sen järjestelmissä ei ollut havaittu virheitä tai merkkejä minkäänlaisesta huijauksesta.

Numerosarja 1337 on vanha nettivitsi

Piiroisen pääomatulot oli ilmoitettu 133,7 miljoonaksi euroksi. Piiroiselle on myös kirjattu 46,2 miljoonaa euroa jäännösveroja eli maksamattomia veroja.

Normaalien verokäytäntöjen mukaan Piironen on myös saanut jäännösverojensa suuruuden tietoonsa ainakin kahdesti. Hänelle on ensin tullut veroehdotus, jonka jälkeen hänen on vielä täytynyt vahvistaa se.

Numerosarja 1337 on vuosikymmeniä vanha internetkulttuurin vitsi.

Siinä numerot edustavat kirjaimia LEET, mikä tulee sanasta elite eli eliitti. Internet-, piraatti- ja ohjelmointikulttuurissa sitä on käytetty humoristisena ja pilkallisena huudahduksena, jolla esimerkiksi osoitetaan omaa paremmuutta.

Piiroiselta löytyy Linkedin-palvelusta tili, jonka mukaan hän olisi myös perustanut 1337-nimisen yhtiön vuonna 2012.

Lisäksi 1337-numerosarja löytyy myös Piiroisen vuonna 2019 perustaman ohjelmistoyritys Goofy Unicornin tiedoista. Kyseisen yrityksen osakemäärä on 133700. Osakepääomaa yhtiöllä on kuitenkin kaupparekisterin mukaan nolla euroa.

Jättituloista ehti kiinnostua koko Suomi

Piiroisen valtavien tulojen tausta ehti kiinnostaa ympäri Suomea koko keskiviikkoaamu.

Selitystä ei löytynyt julkisista rekistereistä, eikä Piiroisen nimissä olevia yrityksiä ollut kaupattu. Piiroisen yhtiöksi ilmoitettiin muun muassa ohjelmistoyritys Goofy Unicorn, mutta yhtiöllä ei ole mainittavaa toimintaa.

Vuonna 1983 syntynyt Piiroinen työskentelee ohjelmoijana kajaanilaisessa peliyhtiössä Critical Forcessa. Sen toimitusjohtaja Veli-Pekka Piirainen oli ällikällä lyöty, kun Yle tiedusteli keskiviikkoaamuna hänen mahdollisesta alaisestaan ja tämän mahdollisesti saamista jättituloista.

– Samaa olemme ihmetelleet täällä mekin. Tuskin hän olisi meillä enää koodarina, jos olisi tehnyt tuollaiset tulot, Piirainen sanoo.