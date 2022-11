Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

– Stadioneita rakennetaan niin paljon, ja niin moni on kuollut. Olen nähnyt sen omin silmin.

Näin kuvaa nepalilainen Narayan Dhoj kokemustaan Qatarissa. Dhoj työskenteli Qatarissa viisi vuotta MM-jalkapallon stadionien rakennustyömailla.

Dhoj palasi kotiin viime vuonna. Hän kertoi kokemuksistaan Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKille (siirryt toiseen palveluun). Yle julkaisee tässä jutussa haastatteluja, joita SASK teki viime keväänä Nepalissa Qatarista kotiin palanneiden siirtotyöläisten kanssa.

Jalkapallon MM-kisat alkavat Qatarissa viikon päästä. Seitsemän uutta stadionia, prameat hotellit, pääkaupungin Dohan tiet ja sillat ovat kaikki vierastyöläisten tekemiä.

Sadat tuhannet siirtotyöläiset Intiasta, Nepalista, Bangladeshista, Filippiineiltä ja eri Afrikan maista ovat olleet rakentamassa puitteita jalkapallojuhlalle. Moni heistä on maksanut hengellään ja terveydellään sen, että Qatarissa pelataan MM-jalkapalloa.

Narayan Dhoj kuvailee onnettomuutta, joka sattui, kun hänen nosturilla työskennellyt työtoverinsa unohti kiinnittää valjasvyön. Mies syöksyi maahan viidennen kerroksen korkeudelta.

Qatarin siirtotyöläisiä voi hyvällä syyllä kutsua nykyajan orjiksi.

Rakennustyöläiset tekevät pitkiä, joskus jopa 18-tuntisia päiviä kuumuudessa. He tekevät usein töitä, joihin heitä ei ole koulutettu tai opastettu lainkaan. Heidät palkanneet yritykset välittävät hyvin vähän työläisten työturvallisuudesta, työoloista ja jaksamisesta.

– Kun Qatar sai kisat vuonna 2010, oli heti selvää, että siirtotyöläiset joutuvat Qatarissa työnantajiensa hyväksikäyttämiksi, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Qatar-asiantuntija May Romanos Ylelle.

Kafala on kielletty, mutta käytäntö elää

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa myönsi Qatarille MM-kisat siitä huolimatta, että maassa oli käytössä kafala-järjestelmä. Järjestelmässä siirtotyöläinen oli käytännössä työnantajansa omaisuutta.

Maahantulon jälkeen työnantaja takavarikoi siirtotyöläisen passin. Tämän jälkeen työnantajan vaihtaminen ei ollut mahdollista.

Lisäksi moni nepalilainen on maksanut rakennusfirmalle jopa 2 500 euron rekrytointimaksun päästäkseen rakentamaan stadioneja.

Tämä on merkinnyt sitä, että monen työläisen noin 250 euron kuukausipalkasta ei ole paljoa jäänyt kotiin lähetettäväksi.

MM-projektin aikana Qatar on tullut sen verran vastaan, että maassa on säädetty lakeja paremmista työoloista ja minimipalkasta.

Lain mukaan myös kafala-järjestelmästä on luovuttu. Uudistusten vuoksi nyt maahan tulevilla siirtotyöläisillä on mahdollisuus päästä paremmille työehdoille.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat muistuttaneet, että lupaukset eivät välttämättä käytännössä toimi. (siirryt toiseen palveluun)

Ongelma on se, että kaikki yritykset eivät noudata lakeja, vaan monilla työpaikoilla järjestelmä on edelleen käytössä.

– Lakeja rikkovat työnantajat pääsevät edelleen kuin koira veräjästä ja rankaisemattomuus rehottaa, Amnestyn May Romanos sanoo.

Kuumuus ja raskas työ on tappava yhdistelmä

The Guardian -lehden viime vuonna julkaiseman raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan yli 6 500 työläistä on kuollut MM-jalkapalloon liittyvissä rakennusprojekteissa vuosien 2010–2020 välillä.

Todellisuudessa kuolonuhrien määrä on suurempi, sillä kaikkia kuolemantapauksia ei tilastoida ja moni siirtotyöläinen kuolee lopulta vasta kotimaassaan rakennustyömailla saamiinsa vammoihin ja sairauksiin.

40 asteen kuumuus on yksi keskeinen taustasyy rakennustyöläisten onnettomuuksille ja muille kuolemille.

Satoja 20–30-vuotiaita rakennusmiehiä on kuollut vuosittain sydänperäisiin sairauksiin. Poikkeuksellista määrää ei voi selittää muulla kuin tappavalla kuumuuden ja raskaan työn yhteisvaikutuksella.

Qatarin hallitus ei ole ollut halukas tutkimaan perinpohjaisesti kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ja turvallisuuspuutteita niiden taustalla. Qatar ei ole liioin selvittänyt sitä, mistä nuorten siirtotyöläisten korkea kuolleisuus sydänperäisiin sairauksiin johtuu.

Koska asioita ei ole tutkittu, uhrien omaiset ovat jääneet ilman korvauksia.

Siirtotyöläisten kohtelu on erityisen tylyä silloin, kun he sairastuvat.

Sushant Raya työskenteli Qatarissa yhdeksän vuotta. Hän kertoo, että sairauspäiviltä ei maksettu lainkaan palkkaa.

– Lähes kaikki yhtiöt toimivat samoin. Sairauskulut piti maksaa itse, Sushant Raya sanoo.

Monet rakennusfirmat eivät ylipäänsä maksa sitä palkkaa, mistä on alun perin työntekijöiden kanssa sovittu.

– Meidän oli taisteltava ja protestoitava, jotta palkkamme maksettaisiin ajallaan, kertoo neljä vuotta Qatarissa työskennellyt Suk Bahadur Gurung.

Moni on jäänyt kokonaan ilman palkkoja. Oikeuksien perääminen ei onnistu, sillä työntekijöiden vapaa järjestäytyminen on kielletty.

Siirtotyöläiseksi lähtemisen perimmäinen tarkoitus on kuitenkin hankkia rahaa, jota voi lähettää kotiin.

Esimerkiksi Nepalissa siirtotyöläisten tulot pyörittävät merkittävästi taloutta. Neljännes Nepalin bruttokansantuotteesta tulee ulkomailla työssä olevien omaisilleen lähettämistä rahoista.

Sushant Raya sanoo lähteneensä Qatariin töihin ryhmäpaineen takia. Nyt hän toivoo, että olisi pysynyt kotimaassa.

– Minulla ei ole säästöjä eikä mitään muutakaan. Luulen, että kaikki oli turhaa.

Qatar ja Fifa pakoilevat vastuuta

Ihmisoikeusjärjestöt (siirryt toiseen palveluun) ovat syyttäneet Qataria ja MM-kisat Qatarille antanutta kansainvälistä jalkapalloliittoa osallisuudesta ihmisoikeusrikkomuksiin.

Qatar väistää vastuunsa ja vierittää syyt rakennusyritysten harteille. Fifa on puolestaan kiistänyt oman syyllisyytensä ja piiloutunut Qatarin hallituksen selän taakse.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Qatar-asiantuntijan mielestä on selvää, että Fifalla on vastuunsa ongelmista.

– Heidän piti tietää Qatarin ihmisoikeusongelmat silloin, kun he antoivat MM-kisat Qatarille. Ei voi olla niin, että Fifa myöntää kisat mutta ei aseta mitään ehtoja työntekijöiden kohtelulle, May Romanos sanoo.

Samaa sanoo Fifaan ja sen skandaaleihin perehtynyt tutkiva toimittaja.

– Fifalla on suuri vastuu siitä, miten vierastyöläisiä on stadiontyömailla kohdeltu. Epäkohdat olivat tiedossa, sanomalehti The Guardianin toimittaja David Conn sanoo Ylelle.

Connin mukaan Fifan päättäjien olisi pitänyt ennen päätöstä käydä kunnolla Qatarissa ja tajuta, millaiseen kuumuuteen kisat ja niiden valtavat rakennusprojektit ovat menossa.

Hän muistuttaa, että Qatarissa ainoat ulkona kuumuudessa olevat ihmiset ovat siirtotyöläiset, jotka tekevät kaiken raskaan työn.

– Eurooppalaiset ovat aina ilmastoiduissa tiloissa. He menevät ilmastoidusta autosta ilmastoituihin hotelleihin. He eivät mene edes kulman taakse, koska on liian kuuma.

Fifan ratkaisu ongelmaan oli siirtää kisat kesäkuumalta loppuvuoteen ja vaatia Qatarilta täysin ilmastoituja stadioneita.

– Fifa oli huolissaan kuumuudesta vain pelaajien ja kannattajien takia. Työläiset rakensivat stadioneja helteessä kymmenen vuotta, mutta se ei huolettanut, Amnestyn May Romanos sanoo.

Fifa paikkailee korruption tahrimaa mainettaan

Fifa kadotti eettisen kompassinsa puheenjohtaja Sepp Blatterin kaudella. Korruptio, väärinkäytökset ja mafiatyylin päätöksenteko mädättivät järjestön.

Fifan vuonna 2010 tekemät päätökset antaa vuoden 2018 MM-kisat Venäjälle ja tämän vuoden kisat Qatarille olivat läpikorruptoituneet. Toimittaja David Conn huomauttaa, että jopa Fifan nykyinen puheenjohtaja Gianni Infantino on arvioinut järjestön olleen tuolloin romahtamaisillaan.

– Valtaosa vuoden 2010 päätökset tehneistä on joko tuomittu tai ollut epäiltynä korruptiosta tai saanut elinikäisen toimintakiellon, David Conn muistuttaa.

Sittemmin väki Fifan johtopaikoilla on vaihtunut, ja liitto on yrittänyt tehdä pesäeroa korruption aikakauteen.

Maailman jalkapallofanien luottamus on kuitenkin edelleen koetuksella, sillä Fifa on Qatarin kisojen alla hoitanut julkisuutta heikosti.

Viime viikolla Infantino lähetti kisoihin osallistuvien maiden jalkapalloliitoille paimenkirjeen. Siinä Fifa vaatii joukkueita keskittymään jalkapalloon ja olemaan kommentoimatta asioita pelin ulkopuolelta.

Ihmisoikeusjärjestöt pitivät ulostuloa irvokkaana.

Eettisen edelläkävijän roolin ovat Fifan sijaan ottaneet yksittäiset pelaajat ja eurooppalaiset kansalliset liitot. Ne ovat nostaneet esiin Qatarin ihmisoikeusrikkomukset ja ilmaisseet tarpeen puhua niistä juuri nyt.

Voisiko Fifa maksaa miljardeistaan uhreille?

Amnesty on muiden kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa aloittanut kampanjan, jossa Qataria ja Fifaa vaaditaan maksamaan korvauksia Qatarin MM-projekteissa vammautuneille ja kuolleille sekä heidän omaisilleen.

Perustettavan rahaston suuruus olisi 440 miljoonaa dollaria eli saman verran kuin Fifa jakaa MM-kisoissa palkintorahoja. May Romanos sanoo, että summa voi vielä muuttua neuvotteluissa, jos niihin päästään.

– Emme usko, että korvausrahastosta sovitaan ennen kisojen alkua, mutta tahdomme, että Qatar ja Fifa sitoutuvat tähän, Romanos sanoo.

Qatarin hallitus on kieltäytynyt osallistumasta rahastoon. Monet Fifan sponsorit sen sijaan tukevat kampanjaa. Kun Amnesty teetti rahastosta kyselyn 15 maassa, kolme neljästä vastaajasta toivoi Fifan maksavan korvauksia siirtotyöläisille.

Toimittaja David Conn pitää rahastoa erinomaisena hankkeena.

– Fifa tekee Qatarin turnauksella miljardeja dollareita. Jo siinä on perusteet sille, että Fifan tulee maksaa korvauksia, Conn sanoo.

Conn arvioi, että pohjaa luottamuksen palauttamiselle Fifaan on. Fifan johdon asema on vakaa. Esimerkiksi Gianni Infantino on valittu jo toiselle kaudelle puheenjohtajana, eikä hänellä ollut vastaehdokasta.

Lisäksi vuoden 2026 MM-kisojen myöntämisprosessi oli kitkaton. Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon valinta kisaisännäksi ei ole kirvoittanut kitkeriä jälkipuheita äänten ostamisesta.

Sama uudestaan Saudi-Arabiassa 2030?

Qatarille MM-kisat ovat väline geopoliittisessa pelissä.

– On sanottu jopa, että MM-kisat ovat osa Qatarin puolustuspoliittista strategiaa. Se tahtoo tunnettuutta ja vahvempaa asemaa maailmalla, eritoten lännen ystävänä, David Conn arvioi.

Qatarin ja muidenkin Persianlahden maiden into nostaa profiilia on suuri. Niiden rynnistystä urheilupiireihin helpottavat öljytuloista saadut kassavarat.

Euroopan jalkapallojoukkueista Barcelona, Paris Saint-Germain ja Newcastle United ovat siirtyneet Persianlahden maiden omistukseen. Jokaisessa kaupassa on mukana häärännyt jalkapallojoukkueen kotimaan hallitus. Niin Espanjaan, Ranskaan kuin Englantiinkin on samalla saatu investointirahaa.

Persianlahden maat ovat kansainvälisessä jalkapallossa nyt isossa roolissa. Saudi-Arabia kolkuttelee Fifan ovea vuoden 2030 ja sen jälkeisiä kisaisäntiä valittaessa.

Siinä, missä Qatarin kisaisännyyden varmisti 12 vuotta sitten Fifassa rehottanut korruptio, Saudi-Arabia voinee nyt luottaa omaan taloudelliseen ja poliittiseen painoarvoonsa.

MM-kisat uudessa Persianlahden maassa vaatisivat uudet rakennusurakat.

Siirtotyöläiset tekisivät todennäköisesti taas raskaimmat ja vaarallisimmat työt.

