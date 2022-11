Egypti on sotilasdiktatuuri, jonka vankiloissa viruu tuhansia mielipidevankeja – yksi aloitti juomalakon, ja voi kuolla ilmastokokouksen aikana

Egyptin ilmastokokouksen alkua ovat hallinneet päästöjen vähentämisen sijaan isäntämaan ihmisoikeusrikkeet.

Kokouksen ensimmäisenä päivänä maanantaina paikalle saapui Sanaa Seif, joka kampanjoi vangitun veljensä Alaa Abd El-Fattahin vapauttamisen puolesta.

Alaa Abd El-Fattah on poliittinen aktivisti, joka on ollut vangittuna useita kertoja vuodesta 2014 alkaen. Hän oli keskeinen hahmo arabikeväässä, jolloin tapahtui lukuisia kansannousuja itsevaltaisten maiden hallintoja vastaan.

Alaa on saanut vankeustuomioita muun muassa mielenosoitusten järjestämisestä.

– Tulin tänne lisätäkseni painetta Alaan suhteen, pitääkseni hänen tarinansa elossa ja ollakseni fyysinen, häpeällinen muistutus veljestäni, joka tekee parhaillaan kuolemaa, Sanaa Seif sanoi Reutersin haastattelussa.

Alaa aloitti nälkälakon jo keväällä ja ilmoitti heti ilmastokokouksen alettua lopettavansa myös veden juomisen.

Sanaa sanoi pelkäävänsä, että Alaa kuolee juomalakon seurauksena päivissä tai jopa tunneissa, sillä on hän on kuukausien nälkälakon heikentämä.

Alaa Abdel Fattah saapumassa oikeudenkäyntiin kesäkuussa 2014. Kuva: Khaled Elfiqi / EPA

Viekö sotilasdiktatuuri huomion pois ilmastotoimista?

Alaan perhe on kampanjoinut egyptiläis-brittiläisen aktivistin puolesta näkyvästi koko syksyn.

Juomalakko on viimeinen yritys kääntää kansainvälisen ilmastokokousyleisön huomio isäntämaan ihmisoikeustilanteeseen, sanoo Amnestyn ilmasto- ja ympäristöasiantuntija Elina Mikola.

– On todennäköistä, että jos häntä ei vapauteta tai viedä hoitoon, hän tulee kuolemaan Egyptin vankilassa tämän kokouksen aikana. Se heittäisi todella synkän varjon ilmastokokouksen ylle, Mikola sanoo.

Egyptin sopivuudesta ilmastokokouksen isäntämaaksi keskusteltiin jo ennen kokouksen alkua.

Maa on sotilasdiktatuuri, jonka vankiloissa on presidentti Abdel Fattah al-Sisin kaudella virunut tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia mielipidevankeja.

Sisi on itse kiistänyt poliittiset vankien olemassaolon, mutta amerikkalaisen ihmisoikeusjärjestön arvion (siirryt toiseen palveluun)mukaan vankeja olisi yli 60 000.

Egypti valikoitui isäntämaaksi, sillä kansainväliseen ilmastodiplomatiaan kuuluu, että iIlmastokokoukset pidetään vuorotellen eri mantereilla. Tänä vuonna on Afrikan vuoro.

Egypti taas ilmoittautui itse vapaaehtoiseksi, eikä Afrikan maiden joukossa ollut montaa muuta. Egyptin on tulkittu pyrkivän nostamaan diplomaattista profiiliaan (siirryt toiseen palveluun) isännöimällä ilmastokokousta.

Mikolan mukaan on ymmärrettävää, että kaikille maille halutaan antaa mahdollisuus toimia kokouksen puheenjohtajana, vaikka niiden toimia ei hyväksytäkään.

Tämän vuoden kokouksesta on myös seurannut jo nyt, että Egyptin verrattain vähän kansainvälistä julkisuutta saanut ihmisoikeuskriisi on noussut julkisuuteen.

Mikola sanoo, että kokouksen kirvoittama keskustelu voi parhaimmillaan vaikuttaa Egyptin hallintoon.

– Voisi toivoa, että tämä julkisuus sataisi mielipidevangeille, hallinto ryhtyisi johonkin toimiin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja Egypti ymmärtäisi, että se ei voi pelata kaksilla korteilla kansainvälisen yleisön edessä.

Tilanne on Mikolan mukaan samankaltainen kuin Qatarin isännöimien jalkapallokisojen kohdalla. Siirtotyöläisten huonot olot nousivat vasta kisojen myötä esiin.

Elina Mikola on ihmisoikeusjärjestö Amnestyn ilmasto- ja ympäristöasiantuntija. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kokouksen mobiilisovelluksen epäillään vaientavan kriittiset äänet

Qatarin kohdalla on puhuttu myös jalkapallokisojen boikotoinnista. Esimerkiksi ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg on ilmoittanut jättävänsä Egyptin kokouksen väliin, sillä kansalaisyhteiskunnan eli järjestöjen tilaa ja mahdollisuutta osallistua on rajattu (siirryt toiseen palveluun).

Elina Mikolan mukaan niin on tapahtunut erityisesti paikallisten järjestöjen kohdalla, joiden toiminta on jo valmiiksi hankalaa.

Esimerkiksi Egyptin hallituksen fossiilisen energian hankkeiden arvostelusta on voinut joutua vaikeuksiin. Kokousta edeltävillä viikoilla on tehty myös pidätyksiä.

– Siellä ei tarvitse kauhean suuria toimia tehdä järjestöjen rajoittamiseksi, sillä paikalliset aktivistit tietävät jo valmiiksi, mitä protesteista voi seurata.

Egypti on sanonut, että mielenosoituksia saa ilmastokokouksen aikana järjestää vain valvotulla alueella ja niin, että tapahtumasta ilmoittaa etukäteen. Mielenosoituksia saavat lisäksi organisoida vain kokouksen viralliset osanottajat, joka poikkeaa normaalista käytännöstä.

Tietoturva-asiantuntijat ovat lisäksi varoittaneet (siirryt toiseen palveluun), että kokouksen osallistujille suunnattu sovellus pääsisi käsiksi käyttäjien sähköposteihin. Sitä kautta Egyptin hallinto voisi valvoa muun muassa siihen kohdistuvaa kohdistuvaa kritiikkiä.

Mikolan mukaan Amnesty ei boikotoi kokousta. Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Callamard on paikalla kokouksessa. Hän on tavannut Alaa Abd El-Fattahin perhettä.

Ihmisoikeusjärjestön kanta on, että kokoukseen osallistuvat valtioiden johtajat ja neuvottelijat pitäisivät ihmisoikeusrikkeitä esillä ilmastokysymyten ohessa, Mikola sanoo.

Aihetta on hyvä pohtia myös siksi, että ensi vuona kokous pidetään Arabiemiraateissa.

– Myös siellä ihmisoikeustilanne on synkkä ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa sekä sananvapautta tukahdutetaan. Yhteiskunnallisesta aktivismista voi saada vankeustuomion tekaistuilla syytteillä, Mikola sanoo.

Voiko ihmisoikeuksia polkevien maiden valinta isäntämaiksi johtaa siihen, että koko ilmastokokouksen prosessi häiriintyy?

Mikola uskoo, että neuvottelijat kiinnittävät asiaan tänä vuonna erityistä huomiota, sillä kokous pidetään muutenkin poikkeuksellisen jännitteisessä tilanteessa.

– Kaikki pelkäävät, että joku asia kaataa nämä neuvottelut. Neuvottelijat joutuvat pohtimaan, kuinka herkkiä asioita voidaan nostaa esille.

Mikolan mukaan ilmastoneuvottelut ovat ylipäänsä hankala, poliittinen kenttä, koska niistä ei ole varaa jättää yhtäkään maailman maata ulos.

Esimerkiksi Venäjä on yhä mukana neuvotteluissa. Se halutaan pitää mukana prosessissa siitä huolimatta, että enemmistö Pariisin sopimukseen sitoutuneista maista ajattelee, ettei Vladimir Putinin hallinnon toimia voi hyväksyä.

Elina Mikola pitää Egyptin perääntymistä Alaa Abd El-Fattahin suhteen epätodennäköisenä.

– Egypti on jo tehnyt sen valinnan, että yksittäisen vangin hengellä ei ole merkitystä. Tosin ilmastokokous tultaisiin jälkeenpäin muistamaan siitä, että sen aikana kansainvälisesti tunnettu vanki kuoli.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin 13.11. klo 23 saakka.

