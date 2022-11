Näyttelijöiden kolmen kärjessä Jukka Puotila – kirjailijoista Miika Nousiainen ja Tommi Kinnunen ylsivät huimiin tuloihin

Verovuoden 2021 näyttelijöiden kolmen kärjestä löytyvät Jukka Puotila, Martti Suosalo ja Laura Birn, joilla kaikilla on takanaan pitkät työurat. Puotila ansaitsi viime vuonna 326 631, Suosalo 261 918 ja Birn 267 906 euroa.

Birn kasvatti tulojaan toissa vuodesta parilla kymmenellä tuhannella eurolla. Vuonna 2020 Birn näytteli peräti viidessä elokuvassa. Hän on rakentanut viime aikoina myös kansainvälistä uraa.

Juontaja, koomikko ja näyttelijä Jaakko Saariluoma taas kasasi viime vuonna huimat 240 000 euron tulot.

Yli 200 000 euroa tienanneisiin näyttelijöihin kuuluvat myös Pirkka-Pekka Petelius (226 647 euroa), joka toimii nykyisin myös poliitikkona Vihreiden leivissä, sekä lukuisista televisiosarjoista ja elokuvista tunnettu Kari Ketonen (220 689 euroa). Ketosen tulot ovat lähes kaksinkertaistuneet toissa vuodesta.

Juontaja-näyttelijä Mikko Leppilampi ansaitsi muhkeat 167 718 euroa, ja näyttelijä Antti Luusuaniemi ylsi lähes samoihin lukemiin167 438 eurollaan: toissa vuoden saldo hänellä oli 191 207 euroa. Joonas Nordman ansaitsi 150 357 ja Iina Kuustonen 142 482 euroa. Suosikkikoomikko Aku Hirviniemen tilipussi täyttyi 136 785 eurolla: summa on lähes sama toissavuotiseen verrattuna.

Yli sata tuhatta euroa ansainneisiin näyttelijöihin kuuluvat muun muassa Niina Lahtinen (122 675 euroa), Hannu-Pekka Björkman (116 975 euroa) ja Antti Holma (108 461 euroa). Moni näyttelijä tekee myös mainoksia ja juontotehtäviä.

Sorjos-käsikirjoittajan tulot kaksinkertaistuivat

Sorjosen käsikirjoittaja Miikko Oikkonen kuvattiin elokuussa Korjaamolla Helsingissä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Myös monet kotimaiset tv- ja elokuva-alan ammattilaiset kasvattivat tulojaan.

Omerta 6/12-elokuvan ohjannut Aku Louhimies ansaitsi 180 378 euroa, jossa on yli 20 000 euron lisäystä toissavuotiseen. Yösyöttö-elokuvan ohjannut Marja Pyykkö ylsi viime vuonna 161 931 euron tuloihin, ja se on 50 000 euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ohjaaja Tuukka Temonen ansaitsi 87618 euroa, missä on yli 30 000 euron lisäystä vuoteen 2020 verrattuna.

Sorjosta käsikirjoittava Miikko Oikkonen kuuluu verovuoden yllättäjiin: hän tienasi 158 362 euroa ja yli kaksinkertaisti tulonsa toissavuotiseen verrattuna. Saman tempun teki ohjaaja Aleksi Salmenperä: viime vuonna tuloja oli 99 495 euroa, toissa vuonna 45 573 euroa.

Monessa mukana ollut radiopersoona, juontaja ja Diilistä tuttu Jaajo Linnonmaa ansaitsi viime vuonna 174 000 euroa. Maria Veitola tienasi viime vuonna 139 000 euroa, kun taas toinen suosittu tv-kasvo Vappu Pimiä hankki 114 000 euroa.

Yle Kioskin Katkeamaton-televisiosarjan pääosassa oleva saamelaisaktivisti ja mediapersoona Miisa Nuorgam ansaitsi viime vuonna 58 090 euroa.

Finlandia kymmenkertaisti Anni Kytömäen tulot

Kirjailija Anni Kytömäki kuvattiin marraskuussa 2021. Kuva: Raili Tuikka / Yle

Kirjallisuudessa koviin tuloihin kipusi Tommi Kinnunen 240 229 eurollaan, mikä on 150 000 euroa enemmän kuin toissa vuoden 89 192 euroa. Tv-ohjelmissakin mukana ollut Miika Nousiainen ansaitsi viime vuonna lähes saman summan eli 235 449 euroa, ja tässäkin summassa on lisäystä melkoinen määrä eli lähes sata tuhatta toissavuotiseen verrattuna (143 991 euroa).

Finlandian Margarita-teoksellaan vuonna 2020 voittanut Anni Kytömäki tienasi 182 399 euroa. Finlandia-vuonna Kytömäellä oli tuloja tähän summaan verrattuna vajaa kymmenesosa eli 16098 euroa. Vuoden 2019 Finlandia-voittaja Pajtim Statovci taas tienasi viime vuonna 91 810 euroa, mikä on 70 000 euroa vähemmän kuin toissa vuonna, jolloin Statovcin Bolla-kirjaa myytiin urakalla.

Kotimaisen kirjallisuuden kestonimi Sofi Oksanen ansaitsi 129 165 euroa, mikä on yli 50 000 euroa enemmän kuin toissa vuonna.

Dekkaristeilla on kirjailijoista kovimpia tuloja. Eniten tienasi rikoskirjailija Seppo Jokinen, jonka tulot olivat viime vuonna peräti noin 304 000 euroa. Leena Lehtolaisen tulot olivat 250 416 euroa.

Kovasti viime aikoina esillä ollut dekkaristi Max Seeck tienasi 123 276 euroa, mikä on suurin piirtein sama summa kuin edeltävänä vuonna. Vares-dekkaristi Reijo Mäki ansaitsi 124 122 euroa ja Ilkka Remes eli Petri Pykälä 43 910. Hänen tulonsa saattavat kuitenkin olla Suomen ulkopuolella.

Kovat tulot tienasi myös lastenkirjailija Mauri Kunnas, joka ansaitsi viime vuonna peräti 351 574 euroa. Jari Tervo taas hankki viime vuonna 209 907 euroa uuden kirjansa siivittämänä.

Kansallisteatterin johtajalla suurimmat tulot

Kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho kuvattiin Kansallisteatterilla kesällä 2020. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Kotimaisten kulttuuri- ja taideinstituutioiden johtopaikoilla kylläkin tienataan, muttei kuitenkaan aivan yhtä paljon kuin viihde- ja kirjallisuusalan kirkkaimpien tähtien kohdalla.

Kärkeen nousee Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho 190 772 eurollaan. Jälkeen ei juurikaan jää Kansallisoopperan- ja baletin pääjohtaja Gita Kadambi 174 397 euron tuloillaan.

Svenska Teaternin johtajan Joachim Thibblinin tulot olivat viime vuonna 132 773 euroa, Helsingin kaupunginteatterin johtajan Kari Arffmanin 117 907, Turun Kaupunginteatterin Mikko Koukin 115 167 ja Tampereen teatterin johtajan Mikko Kannisen 82 387 euroa. Koukin kohdalla kannattaa huomioida, että pääomatuloja hänellä oli viime vuonna 26 915 euroa.

Amos Rexin johtaja Kai Kartio tienasi 125 386 euroa, kun taas Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen ansaitsi 121 267 euroa. Ateneumin johtaja Marja Sakarin tulot olivat 103 764 euroa ja Kiasman Leevi Haapalan 97 653 euroa.