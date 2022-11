Yhdysvaltain entinen presidentti, kaksi vuotta sitten vaaleissa demokraatti Joe Bidenille hävinnyt Donald Trump yritti nyt käyttää välivaaleja ponnahduslautanaan.

Trump ei ollut itse ehdokkaana, mutta kiritti suurieleisesti omia suosikkejaan. Nämä ovat hänen laillaan "kieltäjiä", jotka eivät tunnusta Trumpin kärsimää tappiota.

1. Trumpille media on aina syyllinen

Omassa vaali-illassaan entinen presidentti pilkkasi sormella osoittaen toimittajia ja kuvaajia, jotka hän nimesi "valeuutisten" välittäjiksi.

Trumpille väärää mediaa on amerikkalainen kriittinen laatulehdistö. Presidenttinä toimiessaan hän julisti median "kansan viholliseksi". Tällöin hän tuli lainanneeksi nimitystä, joka tuli maailmalle tutuksi Josif Stalinin Neuvostoliiton vainoissa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump Conservative Political Action -konferenssissa Orlandossa Floridassa helmikuussa 2022. Kuva: Chandan Khanna / AFP / Lehtikuva

Vahvistaessaan kannattajiensa uskoa siihen, että Yhdysvaltain media vääristää totuutta, tasoittaa Trump tietä omille syytöksilleen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan hän on jo ehtinyt väittää, että välivaalien tuloksia on yritetty varastaa viivytyksillä ja kelvottomilla äänestyskoneilla. Trump on jopa havainnut "täydellisen katastrofin, josta valemedia ei ole raportoinut".

AFP:n mukaan vaalivirkailijat ovat osoittaneet nämä väitteet liioitelluiksi tai täysin perusteettomiksi. Niitä toistaessaan Trump luo ilmapiiriä, jossa kansalaisten luottamus joutuu koetukselle.

2. Alatyyliset solvaukset ovat tehokeino

Esivaalitilaisuuksissa Trump turvautui jälleen alatyyliseen kielenkäyttöön.

Sellaisen kohteeksi joutui myös kongressin edustajainhuoneen demokraattinen puhemies Nancy Pelosi.

Maanantaina vaalitilaisuudessa puhunut Trump ivasi Pelosin huomautusta, jonka mukaan jengeihin kuuluvia ei saisi nimittää "eläimiksi".

– Minä sanoin että he ovat eläimiä, ja toden sanoakseni myös Pelosi on eläin, sanoi Trump uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kongressin edustajainhuoneen demokraattinen puhemies Nancy Pelosi joutui entisen presidentin Donald Trumpin nimittelyn kohteeksi. Kuvassa Pelosi vierailulla SLAC:n kiihdytinlaboratoriossa Menlo Parkissa Kaliforniassa 17.10. Kuva: AFP / Lehtikuva

Daytoniin Ohioon kokoontunut väkijoukko palkitsi Trumpin suosionosoituksilla.

– Jos nyt ajatellaan, että onpas rumasti sanottu Nancy Pelosista, niin hän asetti minut kahdesti valtakunnanoikeuteen turhan takia, selitti Trump.

Lokakuun lopulla Pelosin kotiin Los Angelesissa murtautunut hyökkääjä pahoinpiteli tämän aviomiehen vasaralla.

Kumpikin Yhdysvaltain pääpuolueista tuomitsi tapahtuneen, mutta pian äärioikeistolainen media ja poliitikot välittivät siitä salaliittoteorioita.

3. Republikaanikilpailija DeSantis kiristyksen kohteena

Republikaanien vaikuttajista on Trumpin silmätikuksi joutunut Floridan kuvernööri Ron DeSantis, jonka arvellaan tavoittelevan puolueensa presidenttiehdokkuutta.

Vertaillessaan omaa kannatustaan muiden mahdollisten republikaanisten poliitikkojen suosioon Trump käytti tästä nimitystä "Ron DeSanctimonious" , mikä tarkoittaa tekopyhää.

Nimittely ei vielä riittänyt.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Trump vihjasi Fox-kanavan haastattelussa, että jos DeSantis asettuu tavoittelemaan presidenttiehdokkuutta, tämä voi "satuttaa itseään pahasti".

Trump uhkasi paljastaa "asioita, jotka eivät ole kovin imartelevia":

Donald Trump ja Ron DeSantis kuvattuna Floridassa huhtikuussa 2021. Kuva: STELLA Pictures / Splash News / AOP

– Minä tiedän hänestä enemmän kuin kukaan muu, ehkä hänen vaimoaan lukuun ottamatta, vihjaili Trump puoluetoveristaan.

Trumpin julkinen kiristys kilpailijan pelottelemiseksi syrjään kertoo pelin kovuudesta.

DeSantis uusi vaaleissa helposti paikkansa Floridan kuvernöörinä.

– DeSantis, joka on käynyt kissa- ja ja hiirileikkiä Trumpin kanssa republikaanien perintöprinssin asemasta, on nyt vahvistanut asemiaan, sanoi Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Yle Radio 1:n Politiikkaradiossa.

Presidentti Donald Trump (oik) puhui Floridan republikaanien kuvernöörin Ron DeSantisin kanssa Yhdysvaltain Washingtonissa 24. heinäkuuta 2020. Kuva: Stefani Reynolds / EPA

Saikun mukaan Trump ei osoittautunut välivaaleissa sellaiseksi kuninkaantekijäksi kuin ennalta oletettiin.

4. Todella ison uutisen ennakkorummutus luo odotuksia

Entinen presidentti on kuitenkin mestari luomaan odotuksia.

Esivaalitilaisuuksissa Trump on toistanut, että ensi viikon tiistaina kuullaan hänen todella iso ilmoituksensa.

Tämän odotetaan merkitsevän asettumista kilpaan republikaanien presidenttiehdokkuudesta.

Välivaalien tulos on kuitenkin vielä näkemättä.

Politiikkaradion haastattelussa Mikko Saikku sanoi, että Trump on viime vuosien aikana saanut koko republikaanisen puolueen "vangikseen", kun hyvin harva on uskaltanut asettua häntä vastaan. Hän arvioi, että kaikki vaalituloksen "kieltäjät" eivät ole täysin Trumpin takana.

Republikaanien Ron DeSantis puhumassa kampanjatilaisuudessa Orlandossa 24. helmikuuta 2022. Kuva: Paul Hennessy / SOPA Images / Shutterstock / All Over Press

– Floridan republikaaninen kuvernööri DeSantis ei ole ottanut selkeää kantaa Trumpin esittämiin vaalivilppiväitteisiin, muistutti Saikku.

– Tällainenkin trendi on siis nähtävissä.

Kongressivaalien tulos näyttää jäävän Trumpin tavoitteista. Kaikki entisen presidentin tukemat ehdokkaat eivät ole menestyneet odotetulla tavalla.

Entisestä presidentistä on tullut kansakunnan kahtiajaon symboli. Uutistoimisto AFP:n mukaan osa republikaanien uskollisista kannattajista kavahtaa jo äärimmäisyyksiä ja amerikkaisten keskinäisten epäluulojen kylvöä.

Tästä huolimatta Donald Trump on kannattajiensa keskuudessa äärimmäisen suosittu, ja Yhdysvaltain republikaanipuolueen ylivoimaisesti näkyvin poliitikko.

