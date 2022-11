Perussuomalaisten Purra välikysymyskeskustelussa "Komission esitys haluaa palauttaa Suomen vuoteen 1952"

Purra: Puun saatavuus heikentyy ja työpaikat karkaavat ulkomaille

Riikka Purra (ps.) kuvailee ennallistamisasetusta pöyristyttävimmäksi, kalleimmaksi ja Suomen suvereniteettia ja päätosvaltaa eniten kaventavaksi EU-päätökseksi tähän asti.

Purran mukaan asetus heikentää puun saatavuutta Suomessa ja sitä pitää tuoda sitten ulkomailta. Myös työpaikat karkaavat samalla pois Suomesta.

Purra katsoo, että asetus palauttaa Suomen suoraan 1950-luvulle. Purra korostaa, että Suomen pitää käyttää veto-oikeuttaan asiassa EU:ssa.

Janne Sankelo (kok.) sanoo, että asetus puuttuu Suomen metsäpolitiikkaan kohtuuttomasti. Samalla puhutaan myös 600 000 suomalaisen metsänomistajan päätäntävallasta omaisuuteensa.

– Emme ymmärrä miten hallitus on voinut ottaa tähän asetukseen myönteisen kannan. Joku on nukkunut pommiin ja tämä on pommi myös kustannusten osalta.

Sankelon mukaan Suomi kantaa suurimman osuuden asetuksen kustannuksista.

– Suomalaiset maksavat 117 euroa per henkilö vuodessa kun saksalaiset maksavat 2 euroa. Onko tämä oikeudenmukaista?