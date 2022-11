Nevada, Arizona, Georgia – näin ratkeaa Yhdysvaltain senaatin paikkajako

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Yhdysvaltain kongressin ylähuoneen vaali on tänäkin vuonna poikkeuksellisen tiukka. Se voi ratketa parin vaalipiirin viime hetkellä annettuihin ääniin.

Senaatin vaalin paikkatilanne on nyt se, että demokraatit ovat varmistaneet 48 paikkaa ja republikaanit 49. Kolmen osavaltion paikat ovat vielä jakamatta.

Jos demokraatit voittavat osavaltioista kaksi, saavat he enemmistön senaattiin, vaikka lukumääräisesti paikkajako meneekin tasan puolueiden kesken. Presidentinpuolueella on etu, sillä puhetta senaatissa johtaa varapresidentti - tässä tapauksessa Kamala Harris - ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Republikaanit tarvitsevat siis voiton kahdessa osavaltiossa saadakseen 51 paikkaa senaattiin ja siten enemmistön.

Demokraatit luottavaisia Arizonassa

Arizonassa demokraatit voivat olla melko luottaisia, että tarvittavat äänet löytyvät, kun tuloksia alkaa jälleen tulla, kun ääntenlaskenta pääsee käyntiin.

Istuva demokraattisenaattori Mark Kelly johtaa republikaanikilpailijaansa Blake Mastersia prosenttiosuuksin 51,4 – 46,4.

Arizonassa on laskettu tähän mennessä 70 prosenttia äänistä. Kuten Yhdysvalloissa yleensäkin demokraatit menestyvät kaupingeissa ja republikaanit maaseudulla.

Äänestäjiä tulossa äänestyspaikalle Phoenixissa, Arizonassa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Arizonassa suurin osa laskemattoimista äänistä on peräisin Maricopan ja Piman piirikunnista. Maricopassa sijaitsee Arizonan suurin kaupunki Phoenix ja Pimassa toiseksi suurin kaupunki Tucson. Näissä molemmissa Kelly on ollut edellä haastajaansa.

Nevadassa äärimmäisen tiukkaa

Nevadan osavaltiossa vaalitilanne on äärimmäisen tiukka. istuva demokraattisenaattori Catherine Cortez Masto saattaa menettää paikkansa, mikä olisi presidentti Joe Bidenin puolueelle paha menetys.

Lähes koko Nevadan osavaltio on republikaanien hallitsema, mutta poikkeuksen tekee Las Vegasin suurkaupunki, jossa asuu kolme neljäsosaa osavaltion asukkaista.

Tällä hetkellä republikaanihaastaja Adam Laxalt johtaa kisaa. Hänellä on äänistä 49,6 prosenttia ja Cortez Mastolla 47,4. Äänimäärissä laskettuna Laxaltin johto on noin 19 350 ääntä.

Äänstyslipukkeita Clark Countyn vaaliosastolla Pohjois-Las Vegasissa, Nevadassa. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Arvioiden mukaan Clarkin piirikunnassa, jossa Las Vegas sijaitsee, laskematta on noin 60 000 ääntä. Cortez Maston toiveet ovatkin Las Vegasissa, jossa hän johtaa laskentaa. Hänen johtonsa on kuitenkin melko kapea. Prosenttiosuuksien ero on 51 – 46.

Cortez Maston olisi siis saatava kasinokaupungista huomattava loppukiri säilyttääkseen senaattorinpaikan. Samalla on huomattava, että valtaosa muiden piirikuntien laskemattomista äänistä menee Laxaltille.

Asiantuntijoiden mukaan merkityksellisä on se, että laskematta on enää postiääniä ja kaupungin julkisille paikoille sijoitettuihin äänestyslaatikoihin tuotuja ääniä. Nämä kaikki ovat kirjekuoressa, jotka on avattava ja rekisteröitävä. Prosessi vie aikaa, ja siihen onkin varattu vaalityöntekijöiden työpäiviä aina ensi torstaihin saakka.

Georgiassa aikalisä häämöttää

Yhdysvaltain kaakkoisessa Georgian osavaltiossa vaali ei ilmeisesti ratkea ensimmäisellä äänestyskierroksella.

Istuva senaattori, demokraattien Raphael Warnock on saanut äänistä 49,2 prosenttia ja republikaaninen kilpailijansa Herschel Walker 48.7 prosenttia.

Georgian vaalilain mukaan läpimenevän ehdokkaan on saatava enemmän kuin 50 prosenttia äänistä. Tässä tapauksessa vaikuttaa vahvasti siltä, ettei kumpikaan saa puolta äänistä, jolloin uusintakierros Warnockin ja Walkerin välillä käydään 6. joulukuuta.

Georgia joutui vaa'ankieliasemaan myös edellisissä, kaksi vuotta sitten käydyissä vaaleissa. Tuolloin Warnock päihitti republikaanikilpailijansa, istuvan senaattorin Kelly Loefflerin. Vaali ratkaisi senaatin enemmistön demokraateille.

Uusintakierrtoksen tullessa katseet kääntyvät Georgiassa ehdolla olleeseen libertariaaniehdokas Chase Oliveriin. Hänen äänisaaliinsa oli 2,1 prosenttia ja runsaat 80 000 ääntä.

Oliverin linjan on ollut antaa vaihtoehto pääpuolueille. Oliver kannattaa vapaata markkinataloutta ja asevapauksia, mikä tukisi republikaanilinjaa. Samalla hän on kuitenkin myös vapaan aborttioikeuden kannalla ja avoimesti homoseksuaali, mikä ei ole tyypillistä republikaaneille.

Oliver sai pikkupuolueen ehdokkaaksi runsaasti näkyvyyttä vaalikeskusteluissa, joihin politiikassa täysin kokematon Walker ei osallistunut, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

