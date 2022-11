Esitys saamelaiskäräjistä etenee riitaisena eduskuntaan – asia on tänään hallituksen pöydällä

Pääministeri Sanna Marinin hallitus (sd.) on viemässä eteenpäin esitystä saamelaiskäräjistä, vaikka hallituskumppaneista keskusta vastustaa sitä. Arkistokuva saamelaiskäräjistä.

Hallitus käsittelee torstaina esitystä uudesta saamelaiskäräjälaista yleisistunnossaan. Ylen kahden hallituslähteen mukaan esitys etenee eduskuntaan riitaisena.

Kaikki muut hallituspuolueet paitsi keskusta äänestävät esityksen puolesta. Kahden hallituslähteen mukaan oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) veisi esityksen eteenpäin yhteisymmärryksessä pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa.

Asia on ollut myös hallituspuolueiden puheenjohtajien käsittelyssä.

Aiemmin puolueissa arvioitiin, että esitys jää antamatta. Yle uutisoi toissa viikolla, että keskustan edustajat jarruttavat esityksen antamista. Myös muiden puolueiden lappilaiset kansanedustajat ovat vastustaneet esitystä.

Saamelaiskäräjälaki määrittelee esimerkiksi sen, keitä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon voidaan hyväksyä eli ketkä saavat äänestää vaaleissa ja asettua ehdolle. Osapuolet ovat kiistelleet siitä, keitä vaaliluetteloon voidaan hyväksyä.

Toinen kiistakysymys on liittynyt siihen, millaisia vaikutuksia esityksellä olisi Pohjois-Lapin kuntien itsehallintoon.

Asia on saanut myös kansainvälistä huomiota, kun Suomi on saanut YK:lta moitteita saamelaisten oikeuksien loukkaamisesta. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi pääministeri Marinilla on paineita saada esitys eteenpäin.

Saamelaiskäräjälain uudistusta on valmisteltu jo kolmen eri hallituksen johdolla, mutta vieläkään ei ole tullut valmista. Lakiuudistuksen esittelyä on siirretty jatkuvasti eteenpäin.

Ylen haastattelemat hallituspuolueiden edustajat ovat vielä epävarmoja, saako esitys taakseen eduskunnan enemmistöä. Yhden hallituslähteen mukaan keskustan kansanedustajille annetaan asiassa vapaus äänestää oman tahtonsa mukaan.

Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä, että esityksen taakse pitäisi saada myös oppositiopuolueiden edustajia.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

