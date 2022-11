Ihmisen vaikutus luontoon näkyy näinkin: sarvikuonojen sarvet ovat lyhentyneet lyhentymistään

Sarvikuonot on metsästetty sukupuuton partaalle. Yksi laji menetettiin vastikään, kaksi on suuressa vaarassa. Vuosisatojen varrelta säästyneet kuvat kertovat, miten metsästys on vaikuttanut sarvikuonojen ulkonäköönkin.

