Eurooppa-kirje: Lisäveroja rikkaille ja ydinvoimalle jatkoaikaa – talousviisaiden neuvot antavat Saksan hallitukselle tappelun aiheita koko talveksi

Saksassa talouspuheeseen on ilmestynyt uusi trendisana: Deindustrialisierung. Sana kääntyy vain kömpelösti, mutta tarkoittaa käytännössä teollisuuden vähentymistä.

Sana vilisee uutisotsikoissa, talousraporteissa ja yhä useammin myös osana keskusteluja. Pelko on aito Euroopan johtavassa teollisuusmaassa. Joudutaanko Saksassa sulkemaan tehtaita energiakriisin vuoksi?

Näyttää jo selvältä, että Venäjän suurhyökkäys ja siitä seurannut energiakriisi ovat viemässä Saksaa kohti taantumaa. Sitä mieltä ovat myös Saksan niin kutsutut talousviisaat eli viisi johtavaa talousasiantuntijaa, jotka julkaisivat (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona katsauksen Saksan talouden kehityksestä tälle ja ensi vuodelle.

Tänä vuonna talouskasvu on ennusteen mukaan 1,7 prosenttia. Ensi vuonna Saksan bruttokansantuote supistuu arviolta 0,2 prosenttia. Ennuste lupaa vaikeita aikoja – ja talousviisaiden ehdottamat poliittiset ratkaisut uutta hallituskriisiä.

Talousviisaiden mukaan Saksan pitäisi rahoittaa jo päätetty 200 miljardin euron energiatukipaketti nostamalla rikkaiden veroja. Jättimäistä tukipakettia on arvosteltu Saksassa kastelukannuksi, sillä se roiskii tukia vähän joka puolelle. (Euroopassa sitä on arvostelu epäreiluksi muita EU-maita kohtaan.)

Talousviisaiden mielestä tuen kohdistumista voitaisiin tasapainottaa verottamalla hyvätuloisia. Yksi ehdotettu verotustapa on solidaarisuusmaksu eniten ansaitseville.

Liittokansleri Olaf Scholzin sosiaalidemokraateille ehdotus on hyvinkin mieluisa. Hallituskumppani, liberaalipuolue FDP vastustaa sen sijaan kaikkia veronkorotuksia. Puoluetta edustava valtiovarainministeri Christian Lindner ehti jo torpata talousviisaiden ehdotuksen.

Kolmannelle hallituspuolueelle eli Saksan vihreille myrkkyä on aivan toinen talousviisaiden ehdotus. Viisikko nimittäin kannattaa Saksan ydinvoimaloiden käyttöiän jatkamista.

Saksan hallituksen nykyisessä kompromississa kolmea viimeistä ydinvoimalaa ei suljetakaan alkuperäisen suunnitelman mukaan vuodenvaihteessa vaan huhtikuun puolivälissä.

Vihreät ovat ydinvoimaloiden käyttöajan jatkamista vastaan. Talousviisaiden mukaan se olisi järkevää sähkömarkkinoiden vakauttamiseksi. Ylen Uutispodcast ennusti, että Saksan ydinvoimakeskustelussa ei ole nähty vielä viimeistä erää. Niin näyttää käyneen.

Saksan hallitus vääntänee lähiviikkoina paitsi veroista myös ydinvoimakysymyksestä.

Tschüß!

Suvi

