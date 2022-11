Kaupungin sähköyhtiö takoo hurjaa tulosta, asukkaat keittävät kahvia puuhellalla – selvitimme miksi Suomen sähkömarkkina on "rikki" ja miksi sitä ei korjata

Tamperelainen Lauri Pitkänen astelee kotitalonsa pihamaalla ja käy läpi keinoja, joilla hän säästää sähköä.

Seinällä on ilmalämpöpumppu. Katolla aurinkopaneelit. Ja kun aurinkovoima syksyn edetessä hiipui, tässä talossa ryhdyttiin keittämään kahveja puuhellalla.

– Samalla saan torppaan lämpöäkin. Puuklapien sijasta poltan pellettejä, koska ne ovat halvempia, Pitkänen sanoo.

Kaikki keinot ovat käytössä.

Pitkänen on asukasaktiivi, joka vaikuttaa Tampereen Uudenkylän omakotiyhdistyksessä puheenjohtajana. Paikallisjärjestön kokouksissa on viime aikoina kuunneltu energia-alan asiantuntijoiden luentoja ja kirjoitettu tarjouspyyntöjä ilmalämpöpumpuista.

Samalla on yritetty keksiä tapoja, joilla voisi vaikuttaa paikallisen sähkölaitoksen hinnoitteluun.

Turhaan.

– Kaksi tai kolme vuotta sitten kukaan ei ajatellut sähköä, mutta nyt on housut pudonneet kinttuihin meillä kaikilla. Eikä voida mitään, Pitkänen sanoo.

Asukkaat maksavat sähköstä itsensä kipeäksi, mutta samaan aikaan kaupungin oma sähkölaitos kasvattaa liiketulostaan. Tampereen Sähkölaitoksen tulos kasvoi alkuvuonna yli 70 prosenttia, ja toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta on yli kaksinkertaistanut.

Jos Pitkäsen äänessä kuulee turhautumista, sitä on helppo ymmärtää. Kanteen nostamistakin on yhdistyksen piirissä harkittu, mutta asiantuntijat ovat Pitkäsen mukaan neuvoneet, että se ei kannata.

"Markkina on rikki"

Sähkön hinta on noussut, koska siitä on pula. Taustalla on Venäjän hyökkäyssota – ja se, että suuri osa Keski-Euroopan sähköstä tehtiin venäläisellä maakaasulla.

Nyt maakaasu on kallista, mutta se on ongelma vain niille sähköyhtiöille, jotka tarvitsevat sitä. Suomalaiset sähkövoimalat käyttävät pääosin ydinvoimaa, vesivoimaa, tuulta ja muita energianlähteitä, joiden hinnat eivät ole nousseet vastaavalla tavoin.

Siksi ne tekevät entistä suurempia tuloksia.

– Kuluttajat kokevat, että tilanne ei ole kohtuullinen eikä oikeudenmukainen, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo.

– Markkina on rikki. Hinnat eivät pysy millään tavalla kohtuullisina ja yhtiöt voivat tahkota ihan käsittämätöntä voittoa.

Samaa mieltä on Aalto-yliopiston professori Peter Lund.

– Nythän nämä voitot, jotka sähköyhtiöt saavat tässä tilanteessa ovat sanoisin kohtuuttomia. Tapahtuu tulonsiirto kuluttajilta sähköntuottajille, Lund totesi MTV:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

"Kun hintoihin ei pääse puuttumaan, omakotiasuja ei voi muuta kuin yrittää säästää. Pieniä vippaskonsteja löytyy aina", Lauri Pitkänen sanoo. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Helen nosti hintoja ja tulosta

Tampereen tilanne on Suomessa enemmän sääntö kuin poikkeus. Helsingin kaupungin sähköyhtiö Helen ilmoitti lokakuun lopulla nostavansa toistaiseksi voimassaolevien sopimustensa hintoja jo kolmannen kerran – tällä kertaa 60 prosenttia.

Samaan aikaan yhtiö kertoi tehneensä heinä–syyskuussa 58 miljoonan euron voiton. Summa on kolme kertaa suurempi kuin vuosi sitten.

Tämä herätti ärtymystä.

Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara totesi, että yhtiö haluaa pysyä samassa hintatasossa kuin muut. Toisaalta hän tunnisti, että monet kotitaloudet ovat joutuneet kohtuuttomiin vaikeuksiin.

– Mutta se ei muutu paremmaksi sillä, että alettaisiin tehdä yhtiökohtaisia ratkaisuja, joiden jälkeen ihmiset olisivat täysin eriarvoisessa asemassa riippuen, missä he asuvat ja minkä yhtiön asiakkaita he ovat, Soininvaara totesi.

Tämä on kuitenkin tosiasia jo nyt. Esimerkiksi Seinäjoen Energia ja Alajärven Sähkö (siirryt toiseen palveluun) ovat myyneet sähköä omille kuntalaisilleen selvästi vallitsevaa markkinahintaa halvemmalla. Kokkolan Energia ilmoitti palautevyöryn jälkeen myyvänsä halvempaa (siirryt toiseen palveluun) sopimusta – mutta jatkossa vain kokkolalaisille.

Vaasan Sähkö korotti hintoja rutkasti lokakuussa, mutta kertoo Ilkka-Pohjalaisen mukaan (siirryt toiseen palveluun)"kohtuullistavansa sähkön hintaa" marraskuun aikana saamansa asiakaspalautteen vuoksi.

Paine kunnallisia sähköyhtiöitä kohtaan kasvaa.

"Minä odotan, että hintoja ei nosteta vaan pikemminkin lasketaan – ja tämän viestin olen useasti vienyt Sähkölaitoksen toimitusjohtajalle Jussi Laitiselle", Tampereen konsernijaostossa istuva Aila Dündar-Järvinen (sd.) sanoo. Kuva: Mikko Koski / Yle

Tampereen kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvinen (sd.) on asiassa kahden tulen välissä. Toisaalta hän on Tampereen omakotiyhdistysten keskusjärjestön puheenjohtaja – ja toisaalta kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen. Tuossa roolissa hänellä on mahdollisuus viedä viestiä suoraan kaupungin sähköyhtiön johdolle.

– Kylmää kyytiä on tulossa syksyllä ja talvella. Hinnannousu on sitä luokkaa, että hyvin monet lapsiperheet, eläkeläiset, yksinhuoltajat ja yksinasuvat ovat todella suurissa vaikeuksissa, Dündar-Järvinen sanoo.

Hän sanoo, että tilanteeseen on myös reagoitu.

– Kyllä me konsernijaostossa ja kaupunginhallituksessa olemme käyneet tosi vakavia keskusteluja. Ja sähkölaitoksen toimitusjohtaja on useaan kertaan siellä vieraillut tänä syksynä. Kuntalaisten huuto on kuultu ja otettu vakavasti, Dündar-Järvinen sanoo.

– Meiltä ja minulta on lähtenyt se viesti, että nyt täytyy hintoja tarkistaa alaspäin heti kun mahdollista – eikä ylöspäin – mutta tilanne on vaikea.

Mikä on sähköyhtiön viesti laskuistaan huolestuneelle asiakkaalle? "Ottakaa yhteyttä. Meidän kanssa pystyy sopimaan maksuaikaa. Toivotaan, että tämä menee ainakin osittain ohi seuraavaan 3–4 kuukauden aikana", Tampereen Sähkölaitoksen Jussi Laitinen sanoo. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kaupunki haluaa osinkonsa

Tampereen Sähkölaitoksen johtaja Jussi Laitinen on kutsuttu tänä syksynä useaan kertaan kaupunginhallituksen konsernijaostoon kuultavaksi. Ratkaisuja kalliin sähkön ongelmaan ei ole löytynyt.

Olette tänä vuonna tehneet tulosparannuksen – ja samaan aikaan kuluttajat maksavat sähköstä enemmän kuin koskaan. Onko tässä mielestänne ongelma?

– Kaukaa katsottaessa varmaan on, mutta jos katsotaan läheltä, meillä on erilaisia liiketoimintoja – energian tuotanto ja energian myynti. Me olemme tehneet suuria investointeja energian tuotantoon ja nämä investoinnit täytyy tuotannon tuloilla rahoittaa.

Voisiko kriisivuonna kuitenkin ajatella, että voitoista tingittäisiin?

– Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa voittoa juuri siksi, että saamme investoinnit maksettua – ja tämä meidän voitto menee omistajalle, eli Tampereen kaupungille. Kaupunki sitten miettii, miten näitä voittoja voidaan käyttää esimerkiksi juuri sähkön kovasta hinnasta kärsiville asiakkaiden hyväksi.

Tämä on juuri se vaikeus, johon Dündar-Järvinen viittasi. Moni tamperelainen toivoo sähköyhtiön leikkaavaan sähkön hintaa ja samalla voittojaan, mutta toisaalta Tampereen kaupunki odottaa saavansa sähköyhtiöstään osinkoina tänä vuonna 20 miljoonaa euroa kuten ennenkin.

Jos kaupunki päättää leikata osinkovaatimuksiaan, sen on otettava rahat jostain muualta.

Nyt odotetaan windfall-päätöksiä

Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Laitinen lisää, että voittojen leikkaaminen on helpommin sanottu kuin tehty.

– Valtion puolelta on tulossa nyt arvonlisäveron alennusta ja kotitalousvähennystä – samalla EU-komissio on linjannut, että energiayhtiöiltä verotetaan rahaa valtiolle ja takaisin asiakkaille. Me emme tiedä kuitenkaan tiedä vielä, miten valtio tulee tämän hoitamaan.

Jos kaupunki päättää hyvittää Tampereen asukkaita, ja sen päälle tulee EU:n windfall-vero, silloin kompensaatio tapahtuisi Laitisen mukaan kahteen kertaan.

– Lähes viikoittain olemme kaupungin kanssa miettimässä, mitä asialle pitäisi tehdä. Toistaiseksi ei ole tehty mitään, koska tämä EU-komission asia on kesken.

Laitinen sanoo ymmärtävänsä asiakkaiden huolen ja harmin.

– Totta kai ymmärrän. Toisaalta kaikki myös ymmärtärtävät, mistä tämä johtuu, hän sanoo.

– Ja talven tilannetta pitää helpottaa. Hintasignaali pitää saada läpi asiakkaille, jotta energian kulutus Suomessa vähenee. Jos se ei vähene, meillä ei välttämättä riitä sähköä Suomessa ensi talvena.

Omakotiasukas Lauri Pitkänen säästää käyttämällä puuhellaa - ja vaihtamalla klapit pellettiin.

Voit keskustella aiheesta 12.11. klo 23 saakka.

Lue lisää:

Näin kansalaisille aiotaan maksaa tukia sähkölaskujen maksamiseen – hallituksen linjaukset valmistuivat

EU:n sähköhätäpaketti ei välttämättä tuo suomalaisiin koteihin senttiäkään lisää