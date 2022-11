Shadia Raskin kolumni: Miksi esimiehet ja puhemiehet ovat yliedustetusti miehiä?

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

– Minä olen aina työskennellyt miesten alaisuudessa, toteaa pitkän uran tehnyt nainen työelämän tasa-arvoa käsittelevässä tilaisuudessa.

– Minulla on siis ollut vain esiMIEHIÄ. Nykyään heistäkin on kai silti pakkoa sanoa esiHENKILÖ, nainen jatkaa.

Keskustelu jatkuu seuraaviin kysymyksiin. Nuo kaksi lausetta vievät kuitenkin työelämän tasa-arvokysymysten ytimeen.

Päätän selvittää: kuinka suuri osuus johtajista on yhä tänä päivänä miehiä? Ja miksi meidän kannattaa käyttää muita sanoja kuin esimies? Ei siksi, että on pakko. Eikä siksikään, ettei mistään enää saa puhua. Vaan koska pienenä kansakuntana meillä ei ole varaa työelämään, jossa johtotehtävät kuuluvat sananmukaisesti vain puolelle potentiaalisista johtajista.

Me suomalaiset ajattelemme mieluusti olevamme tasa-arvon mallimaa. Lokakuussa julkaistussa EU-maiden tasa-arvovertailussa Suomi sijoittui neljänneksi (siirryt toiseen palveluun). Kansallinen pistemääräämme oli keskiarvon yläpuolella, mutta kehityksemme on keskiarvoa hitaampaa.

– Pitäisi lopettaa tasa-arvon glorifiointi Suomessa ja hyväksyä, että kyllä meilläkin on haasteita näissä asioissa, totesi Femma Planning -konsulttitoimiston Milla Kallio Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Samaa puhuvat elinkeinoelämän ja politiikan johtoportailla toimivat. Leadcast-podcastissa (siirryt toiseen palveluun) Koneen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin ja kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) nostavat kissan pöydälle (siirryt toiseen palveluun): emme ole tasa-arvossa valmiita.

Suomalainen elinkeinoelämä on yhä kaikkea muuta kuin tasa-arvoista, kirjoitti myös kanssakolumnisti Matti Mörttinen alkuvuodesta.

65 prosenttia johtajina työskentelevistä on miehiä ja vain 35 prosenttia naisia.

Kuinka suuri osuus johtajista on yhä tänä päivänä miehiä? Löydän vastauksen THL:n (2022) julkaisemista työelämän tasa-arvoinfograafeista (siirryt toiseen palveluun). Ne paljastavat, että 65 prosenttia johtajina työskentelevistä on miehiä ja vain 35 prosenttia naisia.

Ei siis mikään ihme, että pitkän uran tehnyt nainen on työskennellyt aina miesten alaisuudessa.

Miehet johtavat muun muassa pörssiyhtiöitä. Toimitusjohtajista ja hallitusten puheenjohtajista harvempi kuin yksi kymmenestä on nainen (siirryt toiseen palveluun). Hallitusten jäsenistä naisia on vain noin kolmasosa. Joka kuudennen pörssiyhtiön johtoryhmässä ei ollut yhtään naista.

Erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevistä naisten osuudet ovat sen sijaan miehiä suuremmat.

Miksi naiset eivät miesten tavoin etene erityisasiantuntijoista johtajiksi? Tutkimustiedon valossa on paikkansapitämätön myytti (siirryt toiseen palveluun), että naiset eivät halua johtajiksi. Naisten johtotehtäviin etenemistä vaikeuttavat näkymättömät ja usein tunnistamattomat esteet, eli vanha tuttu lasikatto (siirryt toiseen palveluun).

Työntekijöissä sukupuolijakauma on tasan, mutta yhä 2020-luvulla naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri aloilla (siirryt toiseen palveluun).

Mutta onhan meillä Marin ja naisvaltainen hallitus, eli naisia johtamassa koko maatamme . Viime eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi nousi 94 naista, mikä oli kaikkien aikojen ennätys. Tasa-arvoistuminen on sekä miesten että naisten ansiota: miehet äänestivät aiempaa harvemmin miestä ja naiset aiempaa useammin naista.

On silti hyvä muistaa, että nainen on ollut pääministerinä vasta kolme kertaa (siirryt toiseen palveluun) ja valtiovarainministerinä kaksi kertaa, kun hallituksia on ollut yhteensä 76.

Mies-päätteiset nimikkeet takaavat miehille enemmän valtaa ja korkeamman sosiaalisen aseman kuin naisille tai muunsukupuolisille.

Miksi esimiehet ja puhemiehet ovat yliedustetusti, no, miehiä? Sukupuolittunut kieli (siirryt toiseen palveluun) on yksi syy. Sukupuoleen viittaavat ammattinimikkeet viestivät siitä, mikä työ kenellekin kuuluu.

Mies-päätteiset nimikkeet takaavat miehille enemmän valtaa ja korkeamman sosiaalisen aseman (siirryt toiseen palveluun) kuin naisille tai muunsukupuolisille. Naissukupuoli taas merkitään usein etuliitteenä näkyviin sellaisissakin sanoissa, joiden pitäisi olla sukupuolineutraaleja, kuten poliitikko.

Työelämässä on onneksi tapahtunut tasa-arvoa edistäviä muutoksia, ja monet organisaatiot haluavat luopua sukupuolittuneista ammattinimikkeistä (siirryt toiseen palveluun). Edelläkävijänä toiminut Aamulehti otti sukupuolineutraalit nimikkeet (siirryt toiseen palveluun) käyttöön jo vuonna 2017. Duunitori julkaisi (siirryt toiseen palveluun) yli 100 sukupuolineutraalin nimikkeen listan vuonna 2019. Viime vuonna S-ryhmä halusi korvata nimenomaan esimies-sanan (siirryt toiseen palveluun).

Jos esihenkilö ei tunnu omaan suuhun tai työhön sopivalta, on monia muitakin vaihtoehtoja. Sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden listasta löytyy muun muassa lähijohtaja, tiiminvetäjä, päällikkö, ryhmänjohtaja, ryhmänvetäjä, työnjohtaja ja johtaja.

Kyse ei ole pakosta, vaan meidän kaikkien parhaasta.

Shadia Rask

Kirjoittaja on THL:n tutkimuspäällikkö, joka matkaa perjantaina festarijunalla Leville puhumaan työelämän tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta Ylen Aurora 2022 -tulevaisuustapahtumassa.

Ylen järjestämä Aurora kokoaa asiantuntijoita kertomaan ratkaisuista aikamme suuriin kysymyksiin. Tänä vuonna teemoina on tasa-arvo ja ilmasto. Keskustelut lähetetään suorana Yle Areenassa.