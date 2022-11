Tämä isänpäivä on kahdesta syystä erityinen Laakson perheessä. Se on ensimmäinen ilman Laakson viime vuoden lopulla kuollutta vaaria ja ensimmäinen, jolloin hänen isänsä on itse isoisä. Laakson pikkusisko synnytti kesällä esikoisensa, joka laittoi koko perheen onnellisesti sekaisin – kuten ensimmäisellä lapsenlapsella on tapana.