Helmipöllön poikueita tappavien näätien varalle keksittiin ovela juoni – kynnet lipsuvat nyt niin, etteivät ne pääse pesiin käsiksi

Metsäteollisuusyhtiö UPM Metsän omistamalla 8 000 hehtaarin suuruisella metsäalueella parannetaan petolintujen suojelua rakentamalla helmipöllöille näätäturvallisia pesäpönttöjä.

Uusi suojelualue liittyy yhtiön mukaan toimiin, joilla halutaan edistää luonnon monimuotoisuutta.

– Tiedämme säästöpuiden ja lahopuiden arvon. Tiedämme myös, miten eri lajien elinolosuhteita pystytään parantamaan, mutta tässä on yhä paljon tekemistä. Parantamiseen on myös mahdollisuuksia. Tällaiset hankkeet ovat yksi askel kerrallaan oikeaan suuntaan, sanoo UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara.

Talousmetsään tehdään myös tekopesiä kana-, hiiri- ja mehiläishaukoille. Sääksisäätiön ja UPM:n yhteistyöstä haetaan oppia vastaaville toimille muuallakin Suomessa.

– Pönttöjä ja tekopesiä sijoitetaan sellaisiin kohteisiin, että haukat ja pöllöt löytävät pesät. Paikat on valittu siten, että ne ovat turvallisia pitkän aikaa. Kohteet eivät päädy avohakkuiden piiriin, Kara kertoo.

UPM Metsän ympäristöpäällikkö Tuomas Kara (vas.) ja Sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen esittelevät uutta, näätäturvallista helmipöllön pesäpönttöä. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Näätä tuhoaa helmipöllöjen pesät

Helmipöllö on yksi lajeista, jotka saavat apua Sääksisäätiön ja UPM:n yhteistyöstä. Helmipöllöille asennetaan 25 näätäturvallista pesäpönttöä, kertoo UPM Metsän ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen.

– Pönttöjen toimivuutta testattiin Korkeasaaressa. Niihin laitettiin herkkuja, mutta näädät eivät päässeet niihin käsiksi.

Pesäpönttö asennetaan tolpan päähän. Tolpan ympärille laitetaan muoviputki, jonka pinnasta näädän kynnet eivät saa otetta. Pöntöt sijoitetaan niin kauas lähipuista, etteivät näädät pääse hyppäämälläkään pesän kimppuun.

UPM Metsän Juha-Matti Valonen (vas.) sekä Sääksisäätion Markku Hyvärinen ja Ilmari Häkkinen ovat kaikki pitkän linjan lintuharrastajia. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Näätä voi tuhota kaikki alueen helmipöllöjen pesät. Lintuja itsekin harrastava Valonen myöntää, että myös näätä on arvokas laji luonnossa. Silti se saa etsiä ravintonsa muualta kuin helmipöllöjen pesistä.

Helmipöllöjen pesinnän suhteen on toiveita

Pesäpöntöt tulevat maastoon hyvään aikaan, sillä Hämeessä on nyt enemmän helmipöllöjä kuin useina vuosina. Siksi pönttöjen tuomasta hyödystä odotetaan tuloksia jo ensi vuonna.

– Meille on tullut helmipöllöjä kaukaa idästä, missä niiden pesintä on onnistunut. Myyräkannat ovat täällä nousussa, ja on toiveita, että ensi keväänä täällä on puputtajia, ennakoi Juha-Matti Valonen.

UPM:n Janakkalan metsässä on entuudestaan kattava viirupöllöjen pönttöverkosto. Sitä kunnostetaan muiden parannusten ohella.

Janakkalasta löytyy myös kymmeniä viirupöllöjen pönttöjä. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Metsätyöt sovitettavissa petolintujen pesintään

Tiedot petolintujen pesäpaikoista tallennetaan UPM:n tietojärjestelmään. Tietojen avulla on mahdollista sovittaa yhteen petolintujen pesintä ja suunnitelmat metsänhakkuista.

– Jos hakkuu tulee, tilanne ei ole aina joko-tai. Voimme sovittaa petolintujen elinolosuhteet myös talousmetsissä. Tämä on se iso tavoite tässä, vakuuttaa UPM:n Juha-Matti Valonen.

Sääksisäätiön puheenjohtaja Ilmari Häkkinen uskoo, että on mahdollista sovittaa kaksi ristiriitaiselta tuntuvaa asiaa yhteen.

– Lähes kaikki metsänomistajat suhtautuvat myönteisesti petolintujen pesäpuihin. Kun suunnitteilla on toimia metsässä ja tiedetään, missä pesät sijaitsevat, voimme miettiä hakkuiden ajankohtaa ja rajausta niin, että pesintä voisi jatkua.

Haukoille rakennetut tekopesät kestävät jopa vuosikymmeniä, toisin kuin useimmat luomupesät. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Häkkinen uskoo, että nyt tehtävät pesäpaikat ovat suosittuja. Janakkalan metsään tulee parikymmentä tekopesää metsähaukoille, joita ovat kana-, hiiri- ja mehiläishaukat.

– Ne kestävät puussa vuosikymmeniä. Luomupesät puolestaan tulevat monesti alas parin vuoden välein ja jopa kesken pesinnän.