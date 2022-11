Analyysi: Julmista otteistaan tunnettu kenraali Surovikin sai antaa kasvot Venäjän perääntymiselle Hersonista

Vetäytyminen Hersonista on myös kamppailua Venäjän omalla informaatiorintamalla, kirjoittaa kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen.

MOSKOVA Keskiviikkoiltana Venäjän puolustusministeri ja Ukrainan sodan komentaja esittivät jähmeän kamarinäytelmän televisiokameroille.

Ministeri Sergei Šoigu ja kenraali Sergei Surovikin lukivat vuorosanansa prompterilta, eivät erityisen notkeasti.

Aina puhuessaan Dneprin vasemmasta eli itäisestä rannasta Surovikin näytti jäykästi karttaa karttakepillä, siltä varalta, että joku kuulijoista olisi ehtinyt unohtaa, kummalle puolelle Dnepriä Venäjän joukot siirtyvät.

Venäjän johto on nyt yrittänyt myydä Hersonin kaupungista vetäytymistä kansalaisille ajan kanssa, jotta tapahtumista ei muodostuisi Harkovan alueen perääntymisen kaltaista šokkia.

Julkinen pohjustus aloitettiin ajoissa ja myyntimieheksi hankittiin kenraali, jolla olisi riittävän julma maine.

Tämä oli tarpeen myös jyrkän kansallismielisten, kovaotteisempaa sodankäyntiä vaativien piirien miellyttämiseksi.

Ilmeisesti Surovikinin jäykkä ulosanti katsottiin Kremlissä suorastaan eduksi tässä roolissa. Häntä ei ainakaan voisi syyttää PR-mieheksi.

Kaikkia Surovikin ja Šoigu eivät selvästi saaneet vakuutettua. Esimerkiksi bloggari Zastavny valitti Telegram-kanavallaan (siirryt toiseen palveluun), että petos on kaiverrettu hänen sydämeensä ikiajoiksi.

Zastavny pohti Surovikinin ilmoitusta, että Ukrainan joukkojen tappiot Hersonin suunnalla ovat seitsemän kertaa korkeammat kuin Venäjän.

– Siksi luovutamme Hersonin, kaikki on loogista. LOOGISTA, Zastavny kirjoitti sarkastisesti (siirryt toiseen palveluun).

Herson on ollut Ukrainassa ainoa aluekeskus, jonka Venäjä on kyennyt miehittämään helmikuussa alkaneen ”sotilaallisen erikoisoperaationsa” aikana. Kuva: Andrey Borodulin / AFP / Lehtikuva

Hersonin menetys on äärimmäisen katkera pala, joten sen syöttäminen kansalaisille vaatii paljon kuorrutusta. Vasta aivan äskettäin Vladimir Putin ilmoitti fanfaarien kera liittävänsä Hersonin oblastin Venäjään.

Paha paikka se on varsinkin jyrkän linjan kannattajille. Herson on ollut ainoa Ukrainan aluekeskus, jonka Venäjä on kyennyt helmikuussa alkaneen ”sotilaallisen erikoisoperaation” aikana miehittämään.

Kenraali Surovikinin aiempi varoitus ”vaikeista ratkaisuista” merkitsi siis tällä kertaa Hersonin jättämistä pikemminkin kuin taktisen ydinaseen käyttöä.

Mediakoneiston terävin kärki oli valjastettu kehumaan ratkaisua eikä ylisanoja ollut kielletty. Valtiollisen RT-median Margarita Simonjan vertasi Surovikinin ratkaisua kenraali Mihail Kutuzovin vetäytymiseen Moskovasta Napoleonin joukkojen edestä vuonna 1812.

Kuoroon yhtyi myös Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov. Hän kiitteli Surovikinin vastuullisuutta. Kadyrov on aiemmin kovaan ääneen vaatinut yhä kovempia otteita sodassa Ukrainaa vastaan, eikä ole arkaillut haukkua kenraaleja.

Myös toinen haukka, Wagner-sotayhtiön taustavaikuttajana tunnettu liikemies Jevgeni Prigožin kiitteli Surovikinin toimineen miehekkäästi, vaikka Wagnerin sotilaat olisivatkin olleet valmiita yhä puolustamaan Hersonia.

Surovikin saa nyt antaa kasvot taka-askelille. Toiveena lienee, että näin ne eivät henkilöidy presidenttiin.

Toisaalta vaarana on, että ottaessaan etäisyyttä sodan takaiskuihin presidentti itse alkaa vaikuttaa todellisuudesta erkaantuneelta.

Samaan aikaan kun Surovikin ja Šoigu valmistelivat omaa näytöstään, Vladimir Putin julkaisi ukaasin, jossa listattiin perinteisiä henkisiä arvoja, joita hänen Venäjänsä puolustaa.

Nämä perinteiset arvot on Venäjällä pitänyt pitkälti kopioida uudelleen vanhasta mallista, sillä välissä seisoo neuvostoaika, joka katkaisi keisarillisen Venäjän traditiot.

Usein Putinin retoriikka liberaaleja arvoja vastaan tuntuu pikemminkin kumpuavan Yhdysvaltain kulttuurisotien sanastosta.

Medianäytöksen takana suuri kysymys on, mitä vetäytyminen käytännössä tarkoittaa.

Sotahaukoilla on sikälikin suuri tarve puolustella Surovikinin toimia, että Hersonista vetäytymistä voi pitää iskuna juuri heidän ajamalleen politiikalle.

Sotatapahtumia tiiviisti Telegram-tilillään seuraava historioitsija Nikolai Mitrohin antoi tapahtuneesta tylyn tuomion (siirryt toiseen palveluun): Ukraina ei enää päästä Venäjän joukkoja Dneprin yli.

Mitrohin toteaa, että sodan kannattajat haaveilivat kuukausien ajan liikekannallepanon ja siviili-infrastruktuurin pommittamisen ratkaisevan tilanteen.

– Molemmat toteutettiin syys–lokakuun lopulla – eivätkä ne auttaneet estämään jälleen uutta musertavaa tappiota, Mitrohin kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).

