Markus Copperin laaja näyttely Kiasmassa: kulttitaiteilija teki mekaanisia teoksia, joiden ytimessä piilee vaara

Kulttisuosiota nauttineen Copperin taidetta on luonnehdittu toisinaan jopa väkivaltaiseksi ja se kommentoi usein tragedioita ja katastrofeja. Hän hyödynsi mekaniikkaa, ääntä ja liikettä suurikokoisissa töissään.

Muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa kuvataiteilija Markus Copper totesi, että hän on pistänyt ja keittänyt itsensä ylösalaisin ja palasiksi tutkiakseen, miten tämä "copperiksi kutsuttu veistos" oikein on rakennettu.

Lause kuvastaa hyvin Markus Copperia (1968–2019) sekä ihmisenä että taiteilijana. Hänen elämässään oli runsaasti sekä ylä- että alamäkiä.

Vuonna 1996 Copper leikkasi sirkkelillä irti vasemman kätensä. Kolme vuotta myöhemmin hänet palkittiin Ars Fennicalla. Räjähdysainetta sisältävä Sixpack of Instant Death -teos taas sisälsi räjähdettä, jonka poliisi joutui deaktivoimaan.

Ei ihme, että Markus Copperista on kehkeytynyt kulttitaiteilija, jonka maine on vuosien myötä vain kasvanut.

– Copper oli tuttu hahmo myös kuvataidemaailman ulkopuolella, eli hänen taidettaan ovat keränneet paitsi toiset taiteilijat, myös erilaiset underground-henkilöt. Vaikkei Copper asunutkaan Helsingissä, hän oli tunnettu hyvinkin erilaisissa piireissä, Kiasman johtaja Leevi Haapala summaa.

Haapala on kuratoinut Markus Copper – Metallin maku -näyttelyn.

Sixpack of Instant Death -teos (1995) koostui kuudesta osasta, jotka Copper jakoi ystävilleen. Jos ja kun osat olisivat yhdistyneet, olisi syntynyt räjähdys. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kiasman johtaja Metallin maku -näyttelyn keskellä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Provosoiva taiteilija

Markus Copper eli alkujaan Markus Paajanen herätti huomiota jo kouluaikoina. Hän oli erikoistunut provosoiviin ja vaarallisiinkin performansseihin, joiden elementteinä olivat toisinaan myös bensiini ja tuli.

Erään perfromanssin jälkimainingeissa syntyi myös taiteilijanimi: sytytysnesteellä täytetty pullo räjähti Copperin syliin ja hänen jalkansa paloivat kuparinvärisiksi.

Copperin varhaista performanssia 1990-luvulta. Rajut performanssit loivat pohjaa taiteilijan yhä kasvavalle kulttimaineelle. Kuva on otettu Kiasmassa pyörivästä videosta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Aiheellistakin vaaran tuntua eli 5000 kiloa painava Juggernaut 1990-luvun alkupuolelta. Alun perin teos on liikkunut katsojia kohti liiketunnistimien avulla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Markus Copper työstämässä Juggernautia 1990-luvun alussa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kokeellisuus jatkui Copperin veistotaiteessa tai oikeammin veistetyissä koneissa, jossa hän yhdisteli toisiinsa suuria mittasuhteita, sähköä, ääntä ja mekaniikkaa. Oleellista teoksissa on ollut liike – ja äärimmäisyyksiä ja ääri-ilmiöitä syleilevä tematiikka.

– Copper oli kiinnostunut nimenomaan äärimmäisistä asioista ja taiteilijana myös synnyttävästä ja luovasta voimasta. Sen vastapainona oli kuitenkin aina tuho ja väkivalta, Leevi Haapala toteaa.

Niinpä esimerkiksi vuoden 1996 Rautaneito-veistos on saanut inspiraationsa keskiaikaisesta kidututusvälineestä. Se on eräänlainen sarkofagi, jonka piikit lävistävät sisälle pistetyn uhriparan. Samana vuonna valmistunut Porvariovi taas on aito giljotiini, jolla pystyisi hyvin teloittamaan esimerkiksi museovierailijan.

Kiasman näyttelyssä kummankaan teoksen mekaniikka ei ole turvallisuussyistä toiminnassa.

Vuoden 1996 Rautaneito on saanut inspiraationsa keskiaikaisista kidutusvälineistä. Sen mekanismi ei ole Kiasmassa toiminnassa turvallisuussyistä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Monet Markus Copperin teoksista viittaavat tragedioihin ja onnettomuuksiin, kuten Kursk (2004) ja Estonia (2006).

Viimeksi mainittua ovat inspiroineet laivamuusikot: Copperin mukaan Titanicin legendaan on kuulunut oleellisena osana laivan mukana uponnut orkesteri, Estonian viihdetaiteilijoita ei ole muistanut kukaan. Estonia-veistoksen muusikon mallina on toiminut Copper itse.

– Copper tunsi syvästi ja hengitti aikaa, jossa me elämme. Kurskin ja Estonian kaltaiset onnettomuudet olivat asioita joita hän halusi tarkastella. Häntä kiinnosti mennä kohti yhteiskunnallisia jaettuja traumoja, ja antaa niille visuaalinen muoto. Yleisö saattoi sitten tarkastella näitä traumoja hienoisen etäisyyden päästä.

Estonia-teos vuodelta (2006). Luovana kautenaan Copper pyrki tekemään vähintään yhden suurikokoisen veistoksen vuodessa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Khyber Pass (2009) ottaa kantaa naisten surkeaan kohteluun ja asemaan islamistisessa Afganistanissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Yksityiskohta Khyber Passista. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kursk (2004) viittaa vuoden 2000 sukellusveneonnettomuuteen, jossa Venäjä jätti sukellusveneen miehistön kuolemaan meren syvyyksiin. Myös tämä teos liikkuu: hahmot kolkuttelevat sukellusveneen seiniä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Copper ei myöskään kaihtanut ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja, joihin kovin moni kotimainen taiteilija ei ehkä puuttuisi.

Teräksestä, moottorista, läpivärjätystä betonista ja paineilmasta syntynyt valtaisa tuulimylly eli Khyber Pass (2009) viittaa uskonnon varjolla tapahtuvaan sortoon ja naisten oikeuksien polkemiseen islamistien hallitsemassa Afganistanissa. Rungon reliefit kuvaavat naisten sukuelinten silpomista.

Kun valas herää henkiin

Vaikka Markus Copperin teoksia leimaa usein synkkyys, löytyy niistä valonpilkahduksiakin ja jonkinlaista mustaa huumoria. Seitsemän meren arkkienkelin (1998) lähtökohtana ovat ryhävalaan anatomia ja äänet. Teoksen äänimaisemassa ovat oleellisena osana Kotkan kirkon vanhojen urkujen osat.

Seitsemän meren arkkienkelissä (1998) näkyvät ja kuuluvat ryhävalaan anatomia ja äänet. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Marcus Copperin teoksissa on ääntä, mekaniikkaa ja liikettä.

Valaanpyyntiaseman (2009) selkärangan muodostaa kuvanveistäjä Kain Tapperin entinen kilpasoutuvene. Palkeet ovat nahkatakkeja. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kymmenen vuotta myöhemmin syntynyt Valaanpyyntiasema taas soittaa Tom Waitsin musiikkia ja nousee hämmentyneen katsojan edessä huimiin korkeuksiin.

– Marcus Copper haluaa teoksillaan pistää katsojan tilanteeseen, jossa ei ole reagointiaikaa. Hän hakee hetkeä, jolloin katsoja on valmistautumaton kohtaamaan teoksen, ja sitten teos tulee iholle äänien, mekaanisten liikkeiden ja valojen kautta. Kokemusta vahvistaa teosten yhteiskunnallinen tematiikka.

Ars Fennica -palkinnosta kertova lehtileike vuodelta 1999. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Näyttelystä löytyy myös teosten suunnitelmia ja jo kadonneiden veistokokonaisuuksien piirroksia. Copper myös tuhosi oma-alotteisesti joitakin teoksiaan. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Copperin viimeisiksi teoksiksi jäivät piirrokset, joihin hän taltioi vierailujaan graffitien ja tägien peittämissä luolissa ja tunneleissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Mutta löytyykö maailmasta taiteilijoita, joihin Markus Copperia voisi verrata? Leevi Haapala vetää esiin ehkä yllättävänkin nimen.

– Ehkä vertaisin Copperia taiteilijoihin, jotka ovat herättäneet suuria tunteita. Perinteisemmässä mielessä tällainen voisi olla Norjan Edvard Munch, joka on yhtä lailla tallentanut elämän varjopuolia, mutta myös ilonaiheita. Sekä Copper että Munch ovat yrittäneet päästä tunneilmastoon, jossa ihminen voi omassa elämässään joutua elämään.

