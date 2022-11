Mika Rämet suhtautuu maltillisesti tarpeeseen antaa perusterveille työikäisille neljänsiä koronarokoteannoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) linjasi keskiviikkona koronarokotusten laajentamisesta. Päätöksen mukaan tehosteannoksia voidaan jatkossa tarjota kaikenikäisille lääkärin luvalla.

Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellinen johtaja Mika Rämet tuo esille Ylen aamussa, että linjaus kuulostaa monimutkaisemmalta, mitä STM:n puolesta annettiin ymmärtää.

– Olen täysin Otto Helven ja THL:n linjauksen takana, että niille ryhmille, joille tehosteannoksia tai neljänsiä annoksia suositellaan, niin ehdottomasti kannattaa ottaa eli puhutaan heistä, keillä on iso riski sairastua vakavasti. Mutta tässä keskustellaan perusterveestä työikäisestä, että tarvitseeko neljättä rokoteannosta ja tämän suhteen mun näkemys on maltillisempi tästä tarpeesta, Rämet sanoo.

Rämet katsoo Israelin suuntaan, mistä on saatu pitkin pandemiaa tietoa, miten rokotteet vaikuttavat. Hän nostaa esiin viimeisimpiä tietoja Israelin sosiaali- ja terveysalalla toimivista rokotetuista työikäisistä.

– Se neljänsien annoksien hyöty kuuden kuukauden seurannassa jäi sangen maltilliseksi, Rämet sanoo.

Rämet tarkentaa, että ensimmäiset viisi viikkoa havaittiin, että [neljästi rokotetuilla] oli noin 50 prosenttia vähemmän tapauksia kuin kolmesti rokotetuilla, mutta sitten tämä suoja häviää nopeasti.

– Käytännössä kolmen kuukauden jälkeen sitä suojavaikutusetua kolme kertaa rokotettuihin ei enää nähty. Tämä tarkoittaa sitä, että jos halutaan rokottaa, se täytyy ajottaa tarkasti, jotta sitä mahdollista hyötyä saadaan, Rämet jatkaa.

Miksi THL:n viesti neljänsistä rokotteista on erilainen kuin STM:n?

Terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) avaa, että THL:n suosituksiin liittyy arvioita siitä, että mikä on terveydenhuollon rokotusten toteuttamiseen liittyvä taakka. Helve muistuttaa lisäksi, että rokotteet ovat lääkkeitä ja lääkityspäätöksissä pitää punnita aina myös niitä kokonaisuuksia, jotka liittyvät myös haittoihin.

– Hyötyjen ja haittojen punnitseminen on se, mitä meillä suosituksissa tehdään, Helve sanoo.

Helve kommentoi myös keskustelua muiden maiden koronarokotelinjauksista ja vertailusta, mitä maiden välillä on tehty. Hän tuo esille, että eroja on siinä, suositellaanko rokotteita vai tarjotaanko niitä.

– Tässä tilanteessa, mikä meillä Suomessa on, niin meillä on suositus, joka koskee näitä tiettyjä ihmisryhmiä, joille katsotaan, että siitä rokotteesta on heille tiettyä hyötyä, Helve sanoo.

Helve jatkaa, että on myös maita, joissa yksilöllisen arvioin perusteella on mahdollista arvioida vielä uudestaan mahdollisuutta saada rokotusta heillekin, jotka eivät rokotuksen piiriin kuulu.

– Nyt se käsitys, että kaikkialla suositeltaisiin terveille työikäisille henkilöille koronarokotusta, neljänsiä annoksia tai toista tehosteannosta, niin tämä ei täysin pidä paikkaansa. Meillä on aika paljon eroja näissä, sanoo Helve.

Helve tarkentaa, että neljännen rokotteen tuoma hyöty on nähtävissä etenkin vakavaa tautia kohtaan tietyissä ryhmissä, mutta ei kaikissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee riskiryhmien lisäksi neljättä rokotusta 60 vuotta täyttäneille ja syksyn tehosterokotuksia 65 vuotta täyttäneille.

