Kalifornian kuivuus vei yöunet viininviljelijä Kevin Jussilalta: "Tällä tilalla olen päässyt todistamaan käytännössä ilmaston lämpenemisen"

PASO ROBLES, KALIFORNIA Viininviljelijä Kevin Jussila viettää nykyään unettomia öitä. Ilmastonmuutos uhkaa Jussilan Kukkula-nimistä tilaa Adelaidan viinintuotantoalueella Paso Roblesin kupeessa.

– Huomasin jo 30 vuotta sitten, miten ilmasto näytti muuttuvan. Tällä tilalla olen päässyt todistamaan käytännössä ilmaston lämpenemisen ja sateiden vähentymisen, Jussila kertoo kukkulan laella olevassa kodissaan.

Jussilan isä syntyi Tampereella ja muutti Kanadaan parikymppisenä. Suomalaisjuuret omaava äiti syntyi Kanadassa.

– Viinin valmistaminen on maanviljelyä, joka oli intohimoni lapsena. Minulla oli upea kasvimaa, josta saimme vihannekset perheellemme, Jussila muistelee.

Kukkulan tilalla on viiniköynnöksiä yli 20 hehtaarin alueella, ja lisäksi siellä kasvaa oliivi- ja saksanpähkinäpuita. Ruoan puhtaus on Jussilalle tärkeää, ja hän noudattaa luomuviljelyn periaatteita.

– Emme myöskään käytä kastelujärjestelmää.

Kukkulan viinitila tuottaa 36 000 pulloa viiniä vuodessa Paso Roblesin kupeessa. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

Kuivaviljellyt köynnökset kasvattavat syvälle ulottuvan juuriston kivikkoisessa ja saviperäisessä maassa, joka sitoo tehokkaasti kosteutta. Juuret saavat sieltä myös tärkeitä ravinteita.

Ne pärjäävät Jussilan mukaan paremmin kuin keinokastellut köynnökset, jotka kasvattavat juurensa lähelle maanpintaa ja tarvitsevat haihtumisen takia enemmän vettä.

Kastelujärjestelmää käyttävä samankokoinen viinitila naapurissa kuluttaa saman verran vettä viikossa kuin Kukkulan tilalla menee vuodessa.

Tuholaiset ja taudit jylläävät ilmaston muuttuessa

Adelaidassa on historiallisesti satanut keskimäärin 711 millimetriä vuodessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sateiden määrä on pudonnut lähes puoleen vuoristoisen rannikon läheisyydestä huolimatta.

– Kuivuus on nyt ongelma, mutta sen lisäksi joudumme istuttamaan uudet taimet koko viinitilalle punalaikku-nimisen virustaudin takia, joka on yleinen viinitiloilla. Tämä on kallis operaatio, johon menee kymmenisen vuotta, Jussila harmittelee.

Punalaikkuun ei ole parannuskeinoa. Tauti muuttaa rypäleiden kemiallista koostumusta, eivätkä köynnökset enää tuota laatuviiniä.

Punalaikun värjäämät lehdet näyttävät kylpevän syksyn väreissä. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

Jussila on joutunut vastoin periaatteitaan asentamaan tippakastelujärjestelmän uusille köynnöksille, sillä hän pelkää elinkeinonsa ja kalliin sijoituksensa puolesta.

– Niin paljon kuin haluaisin olla kuivaviljelijä, uskon, että tarvitsen varajärjestelmän. Ilman sitä tämä yritys voi kaatua, ja sen pyörittämiseen uppoaa tuntuvasti pääomaa.

Kevin Jussila yrittää sopeutua ilmastonmuutokseen viinitilallaan. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

Ruoantuotanto on vaarassa

Pellot ulottuvat silmänkantamattomiin 47 000 neliökilometrin viljelysalueella Kalifornian Keskuslaaksossa. Ilmasto- ja vesikriisin kamppailu keskittyy sinne, sillä Keskuslaaksossa käytetään 80 prosenttia Kalifornian vesivaroista.

Keskuslaakson alue vastaa yli 13 prosentista Yhdysvaltain ruoantuotannosta. Yhtä korkeaan lukuun ei päästä missään muussa osavaltiossa.

Nyt osa viljelymaasta on paljaana. Se on jätetty istuttamatta vesipulan takia.

Vielä lohduttomampi näky ovat tuhannet pystyyn kuivuneet hedelmäpuut, joita törröttää rutikuivilla pelloilla. Ruokaa tuotetaan nyt aiempaa vähemmän ja se on kalliimpaa.

Keskuslaaksossa ei riitä vettä kaikille. Osa hedelmäpuista ja sadosta kuolee pystyyn. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

Veden holtiton kulutus on kuitenkin loppumassa, sillä maataloudelle ja yli 40 miljoonalle ihmiselle veden tarjoava Coloradojoki kuivuu. Sen seurauksena Yhdysvaltain suurimmassa tekojärvessä Lake Meadissa on vettä vain 27 prosenttia sen kapasiteetista (siirryt toiseen palveluun).

Noidankehä on valmis. Mitä alemmaksi järven pinta laskee, sitä nopeammin kuumuus haihduttaa pintaveden, joka ei kohoa sateiden puutteen takia.

Tekojärven pinta ei ole koskaan ollut näin alhaalla vuoden 1930 jälkeen, jolloin se täytettiin Hooverin padon rakentamisen jälkeen Colorado-joesta virtaavalla vedellä.

Pohjavedet on kulutettu

Professori Stephanie Pincetl tutkii luonnonvarojen käyttöä Kalifornian UCLA-yliopiston Ympäristön ja kestävän kehityksen instituutissa. Hän pitää Kalifornian Keskuslaakson nykyistä tilannetta täysin kestämättömänä.

– Maanviljely on saastuttanut vesistöjä käyttökelvottomaksi. Se on myös yksi syy alueen vesipulaan, Pincetl kertoo Ylelle puhelinhaastattelussa.

Keskuslaaksossa tuotetaan yhä enemmän taloudellisesti tuottavampia mutta paljon vettä vaativia manteleita, pistaaseja ja hedelmiä – viljan, puuvillan ja rehukasvien kustannuksella. Suuri osa sadosta menee ulkomaille.

– Myymme periaatteessa vetemme pois, Pincetl sanoo.

Pähkinäpuita voi kasvattaa vähemmällä vedellä kuin tehomaataloudessa. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

Aiempien kuivien jaksojen aikana Kaliforniassa on turvauduttu pohjaveteen, mutta sekin on loppumassa. Hanoja on käännettävä kiinni, sillä veden hinta on noussut pilviin (siirryt toiseen palveluun).

Viininviljelijä Kevin Jussila sanoo, että pienviljelijöiden toimeentulo on uhattuna.

– Kaivoja on kaivettava syvemmälle, jolloin pumppauskulut nousevat, kun sähköä joudutaan käyttämään enemmän. Ne, joilla on varaa, poraavat koko ajan syvemmälle naapureiden vesivarojen kustannuksella, Jussila sanoo.

Tappava kuumuus uhkaa maataloustöissä

Oscar Lopez kyntää maata Kukkulan viinitilalla. Hän on yksi noin 120 000 meksikolaisesta maataloustyöntekijästä Kaliforniassa. Heidänkin elinkeinonsa on vaakalaudalla.

– Ongelma on hyvin vakava, kuivuuden takia menetetään satoja. Rukoilen, että sataisi enemmän, jotta pystymme jatkamaan töitä maatalouden parissa, sillä ruoantuotanto on vaarassa loppua täällä kokonaan, Lopez sanoo Ylelle.

Oscar Lopez on huolissaan maatalouden tulevaisuudesta Kaliforniassa. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

Ilmastonmuutos on myös vaikeuttanut työskentelyolosuhteita ja lisännyt terveysriskejä. Suurin ongelma on kuumuus.

– Etenkin tänä vuonna on ollut erityisen kuuma, usein yli 40 astetta, sanoo Lopez.

Liittovaltion tasolla ei ole lakia (siirryt toiseen palveluun), joka kieltäisi ulkona työskentelemisen lämpötilan noustessa tiettyyn asteeseen. Ohjesäännöt, jos niitä on, ja niiden noudattamisen valvonta riippuvat osavaltiosta ja työnantajasta.

– Vaikka Kaliforniassa on tiukempi laki ja parempi valvonta, meksikolaisia on jo kuollut kuumuuteen tällä alueella, Lopez sanoo.

Kaliforniassa 90 prosenttia maataloustyöntekijöistä on latinoja. Ympäristövirasto EPA arvioi (siirryt toiseen palveluun), että latinalaisamerikkalaisesta väestöstä 40 prosenttia asuu alueilla, joilla tulee olemaan säännöllisesti liian kuuma kokopäiväiseen ulkotyöskentelyyn. Sopeutumiskeinot ovat vähissä.

– Pahimpina helletunteina voimme tehdä kevyempiä töitä varjossa ja juoda enemmän vettä.

Kevin Jussila on joutunut istuttamaan uusia viiniköynnöksiä viruksen takia. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

Vettä ei riitä nurmikoiden kastelemiseen

Latinalaisamerikkalaistaustaiset tekevät pääosan ulkotöistä myös kaupungeissa. Niissä 44 prosenttia vedestä (siirryt toiseen palveluun) menee nurmikoiden ja puutarhan kastelemiseen. Tapana on ollut pestä myös jalkakäytävät.

Los Angelesissa rajoitettiin viime kesänä automaattikastelua kahteen päivään viikossa. Nurmikot kuivuivat, vaikka hyvin hoidettu nurmikenttä omakotitalon edessä on tärkeä osa amerikkalaista lähiöidentiteettiä.

Los Angelesissa vaihdetaan nurmien tilalle kivikko- ja aavikkokasveja. Kuva: Johanna Juntunen / Yle

– Meidän on muutettava puutarhoihimme istutettavia kasvilajeja. On tärkeää pitää mielessä, että jokainen tippa vettä, jonka käytämme jalkakäytävien pesemiseen, on pois juomavedestämme, sanoo professori Stephanie Pincetl.

Ruskeiden nurmien tilalle onkin vaihdettu keinonurmia tai kotoperäisiä kasveja, jotka eivät vaadi jatkuvaa kastelua aavikolle rakennetussa kaupungissa. Vesilaitos maksaa korvauksia kodinomistajille ja yrityksille, jotka poistavat nurmikon ja istuttavat tilalle kuivuutta kestäviä kasveja.

