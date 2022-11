Lintuinfluenssa leviää ennennäkemättömästi ja on pesiytynyt Suomeenkin, mutta merkkejä taudin leviämisestä nisäkkäisiin ei ole havaittu

Koronapandemian yhä jatkuessa virustutkijat ovat alkaneet jo varautua tuleviin kulkutauteihin.

Ehkä suurimpana uhkana pidetään lintuinfluenssaa.

Nimensä mukaisesti virus tarttuu helposti lintuihin ja se on parin viime vuoden aikana tappanut joukoittain lintuja ympäri Eurooppaa.

Suomeen tauti rantautui vuonna 2016, minkä jälkeen seurasi hiljainen jakso, jolloin tartuntoja ei löytynyt. Viime vuonna se levisi lähes kulovalkean tavoin. Lintuinfluenssaa tutkiva Ruokavirasto kirjasi yli 60 tapausta.

Yksi tapaus saattaa tarkoittaa yhtä kuollutta lintua, mutta myös satojen, jopa tuhansien lintujen joukkokuolemaa. Tällainen oli esimerkiksi ainoa siipikarjatilalta löytynyt lintuinfluenssatartunta – sen jäljiltä jäi tuhansia kuolleita fasaaneja. Muuten lintuinfluenssa levisi luonnonlintujen parissa.

Tänä vuonna lintuinfluenssatapauksia on kirjattu selvästi viime vuotta vähemmän, yhteensä 24 kappaletta. Silti määrä on suuri, jos sitä vertaa takavuosiin, jolloin tapauksia oli vain muutamia.

– Viime vuosi oli tosi poikkeuksellinen. Tänä vuonna on ollut rauhallisempaa, mutta tautia on yhä löytynyt koko vuoden ajan, sanoo yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.

Lintuinfluenssa on tappanut toistaiseksi lähinnä luonnonlintuja. Ruokavirasto pelkää, että tauti pääsee leviämään siipikarjatiloille. Kuva: Tone Kristin Reiertsen / NINA

Viime vuoden korkeat tartuntaluvut selittyvät todennäköisesti muuttolinnuilla. Lintuinfluenssaa on nyt paljon Euroopassa ja muuttolintujen mukana sitä on kulkeutunut myös Suomeen. Siksi onkin hieman yllättävää, ettei tänä vuonna ole juurikaan havaittu kausivaihtelua.

– Toki keväällä oli pikkuisen tiheämmin tapauksia, mutta lintuinfluenssaa on havaittu ympäri vuoden. Eli se ei ole liittynyt muuttolintuihin.

Tarkkaa syytä kausivaihtelun puuttumiseen ei tiedetä, mutta näyttää siltä, että tauti on kiertänyt täällä pysyvästi elävissä linnuissa.

Tuorein tapaus on Pudasjärveltä löytynyt lintuinfluenssaan kuollut merikotka. Todennäköisesti se on saanut tartunnan sairaalta saalislinnulta. Sirpa Kiviruusun mukaan se, että lintuinfluenssaa löytyi merikotkasta, on merkki siitä, että tautia on ainakin jonkin verran muissa linnuissa.

– Mehän ei saada tänne Ruokavirastoon tutkittavaksi kaikkia sairastuneita lintuja, vaan ainoastaan ne, joita ihmiset havaitsevat ja lähettävät meille. Isot petolinnut, jotka keräilevät sairaita lintuja, osoittavat, että tautia on muissakin linnuissa.

Euroopassa leviävä virustyyppi ei ole vaarallinen ihmiselle

Virustutkijat seuraavat erityisen tarkkaan lintuinfluenssaviruksen muuntautumista ja sen kykyä tarttua nisäkkäisiin. Erityisesti pelätään sitä, että tauti alkaisi levitä ihmisten keskuudessa.

Yksittäisiä ihmistartuntoja on jo tavattukin. Kaikkiaan tautiin on Maailman terveysjärjestön mukaan sairastunut 865 ihmistä 20 eri maassa. Toistaiseksi virus ei ole levinnyt laajassa mitassa ihmisestä ihmiseen. Tauti on ollut myös ihmiselle vaarallinen, sillä yli puolet sairastuneista on kuollut.

Erityisesti H5N1-tyypin virus aiheutti useita kuolemia 2000-luvun alussa. Pääosa Suomessa nyt löydetyistä viruksista on samannimistä H5N1-tyyppiä. Sirpa Kiviruusun mukaan kyseessä on kuitenkin eri virus.

– H- ja N-kirjaimet ovat pintaproteiineja, joilla viruksia tyypitetään. Viruksessa on kuitenkin paljon muitakin ominaisuuksia, jotka erottavat niitä. Meillä nyt tavattu H5N1-virus on tosiaankin eri virus kuin Aasiassa 2000-luvun alussa kiertänyt, Sirpa Kiviruusu selittää.

Aasiassa lintuinfluenssa on sairastuttanut myös ihmisiä. Toistaiseksi virus ei ole kuitenkaan alkanut levitä ihmisestä ihmiseen, eikä tauti ole kehittynyt epidemiaksi. Kuva: EPA/WU HONG

Suomessa leviävä lintuinfluenssa on tarttuva ja vaarallinen linnuille, mutta ei ihmisille.

– Kaikki meillä tavatut virukset ovat korkeapatogeenisiä eli ne tarttuvat helposti lintuihin. Viruksena ne eivät sen sijaan ole kovin hankalia, sillä puhdistus- ja desinfiointitoimilla virus pystytään hävittämään siipikarjatilalta aika nopeasti.

Virusta on löydetty myös muutamasta nisäkkäästä.

– Suomesta on löydetty tänä vuonna yksi lintuinfluenssavirusta kantanut ilves ja yksi saukko. Todennäköisesti ne ovat syöneet sairastuneita lintuja.

Euroopassa tauti on tarttunut tänä vuonna myös ihmiseen. Britanniassa siipikarjatilanpitäjä sai tartunnan tilansa sairastuneelta linnulta. Tauti oli kuitenkin oireeton.

– Euroopassa levinneet virusmuodot ovat olleet ihmiselle vaarattomia. Jotta virus on tarttunut, on vaadittu iso virusmäärä sekä läheinen ja pitkäaikainen altistus, juuri kuten Britanniassa tapahtui.

Influenssavirukset ovat kuitenkin muuntautumiskykyisiä. Tästä syystä Ruokavirasto seuraa tarkkaan lintuinfluenssatilannetta.

Toistaiseksi virus on aiheuttanut päänvaivaa siipikarjatiloille. Ruokaviraston mukaan tilojen suojaus on nyt erityisen tärkeää..

– Rehut tulee suojata, eikä sisään saa päästä mitään ulkopuolista, esimerkiksi hiiriä, rottia tai lintuja. Kaupallisilla tiloilla asiat ovat hyvin hoidossa, mutta takapihakanaloissa voi olla ongelmia, sanoo yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.

