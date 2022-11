Petteri Orpo haluaa miljardi euroa vähemmän velkaa vuodessa ja veronkevennyksiä tasaisesti kaikille

Hallituksen horjuminen sisäisissä riidoissa lähinnä pääministeripuolue SDP:n ja keskustan välillä on antanut oppositiolle iskun paikkoja. Kokoomus on kysellyt hallituksen toimintakyvyn perään samalla, kun eduskuntavaaleihin valmistautuminen on puolueessa täysillä käynnissä.

Kokoomuksen ensi vaalikauden tavoite on vähemmän velkaa ja vähemmän veroja. Koronaviruksen vuoksi nykyinen hallitus on ottanut velkaa noin 20 miljardia euroa. Sitten seurasivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Euroopan energiakriisi ja käsistä karkaava inflaatio, jotka näkyvät velan ja korkomenojen kasvuna.

Koronatoimet ja puolustusmateriaalihankinnat ovat olleet välttämättömiä myös kokoomuksen mielestä.

– Ongelma on, että mistään muualta ei ole tingitty. Lisäksi hallitus on ottanut yli 10 miljardia euroa velkaa kriiseihin liittymättömien menojen kustannuksiin, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

”Hallitus ei ole kyennyt priorisoimaan”

Orpon mukaan Suomen talous vaatii pitkän sopeuttamisohjelman ja syy on hänestä selvä:

– Hallitus ei ole kyennyt priorisoimaan, mutta seuraavan hallituksen on pystyttävä tähän.

Kokoomus haluaa, että tuleva hallitus sitoutuu uskottavaan ja konkreettiseen toimenpideohjelmaan velkaantumisen taittamiseksi. Orpo ei kuitenkaan lupaa, että velkaantumisen taittaminen kävisi helposti tai tapahtuisi vuodessa.

– Kuten talouspolitiikan arviointineuvostokin on esittänyt, näen, että velkaantuminen voidaan saada loppumaan kahden vaalikauden mittaisella toimenpideohjelmalla. Miljardi vähemmän velkaa vuodessa, hän sanoo.

Veroja voi alentaa, muttei velaksi, sanoo Orpo

Kokoomus on profiloitunut ajamalla veronalennuksia.

– Kokoomus ei rahoita veronkevennyksiä velaksi. Työn verotuksen keventäminen katetaan menosäästöillä, vähemmän haitallisia veroja kiristämällä. Veronkevennyksillä pyritään vauhdittamaan työllisyyttä ja talouskasvua.

Puolueen puheenjohtajan mukaan kokoomus kohdentaisi veronkevennykset tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin niin työtulojen kuin eläketulojenkin saajille. Orpo sanoo, että pieni painotus voitaisiin asettaa pieni- ja keskituloisille, jotta työn vastaanottamisen kannustimia saataisiin vahvistettua.

– Haluamme löytää kannustimia vaikeasti työllistyville. Haluaisimme toteuttaa iäkkäiden työtulovähennyksen korotuksen sekä vastaavat muutokset myös nuorille ja työllistyville pitkäaikaistyöttömille.

"Hoitajamitoituksen kiristämistä pitää lykätä"

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos selvitti elokuussa, että vanhusten ympärivuorokautisiin hoivakoteihin tarvitaan vielä 3400 hoitajaa lisää, jotta 0,7:n vähimmäismitoitus yhtä vanhusta kohti voisi toteutua ensi huhtikuussa kuten laki edellyttää. Siihen ei uskonut hallitus itsekään, vaan se päätyi porrastamaan lain voimaantuloa.

Nyt tavoite on, että 1. huhtikuuta 2023 mitoitus on 0,65 ja 1. joulukuuta 2023 mitoitus kiristyy 0,7 hoitajaan yhtä vanhusta kohti ympärivuorokautisessa hoivassa. Kokoomus on valmis lykkäämään lain toimeenpanoa edelleen.

– Hoitajamitoituksen kiristämistä pitää lykätä. Niin kauan kuin ei ole hoitajia, mitoitus ei helpota vanhuspalveluiden tilannetta, vaan pikemminkin pahentaa sitä, sanoo Orpo.

Kokoomuksen keino saada hoitajia lisää työmarkkinoille on Orpon mukaan pitkäjänteinen suunnitelma:

– Siinä huomioidaan muun muassa koulutustarpeet, kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuudet ja teknologian hyödyntäminen.

Vanhuspalvelujen kustannusrakenne läpinäkyväksi

Yksityiset hoivapalveluyritykset sanovat parhaillaan irti vanhuspalvelujen sopimuksiaan ja pyrkivät ennen uusien hyvinvointialueiden aloittamista neuvottelemaan itselleen paremmat sopimukset. Peruste vaatimukselle on kustannusten nousu, jota Orpo ymmärtää.

– Kustannukset nousevat kaikkialla. Ruuan ja energian hinta on noussut, ja lisäksi hoiva-alalla hoitajamitoitus ja palkkojen nousu kasvattavat luonnollisesti kustannuksia.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) on väläyttänyt, että jos yksityisten palveluntuottajien kanssa ei synny uusia sopimuksia, hyvinvointialueet tuottavat itse korvaavat palvelut. Kyse on tutusta väännöstä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien välillä. Tosin on epäselvää, millainen kapasiteetti hyvinvointialueilla on ja millä hinnalla ne pystyisivät tuottamaan korvaavia vanhuspalveluja. Orpo toivoo avoimuutta kustannusrakenteisiin.

– Mielestäni keskeistä on, että palveluiden kustannusten laskenta julkisella ja yksityisellä puolella tehdään avoimeksi ja läpinäkyväksi, jolloin eri palvelukokonaisuuksien hintoja pystyttäisiin vertailemaan, Orpo sanoo.

