Tehyn Rytkönen vastaa väitteisiin "pelolla johtamisesta": Syytökset ovat ylimalkaisia

Hoitajajärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo Ylelle yllättyneensä häneen kohdistuneesta kritiikistä. Tehyläiset kertoivat Ylelle pelolla johtamisesta.

Rytkösen mukaan syytökset ovat ylimalkaisia.

– Tilanteita olisi yksilöitävä huolellisemmin. Ilman muuta, jos tällaista Tehyssä on, me olisimme todella kiitollisia, jos me voisimme näihin Tehyssä pureutua, Rytkönen muotoilee.

Yle soitti aiemmin 17 ihmiselle, jotka ovat joko Tehyn aktiiveja tai muulla tapaa hoitajien työkiistaa läheltä seuranneita. Heistä 11 suostui kommentoimaan.

Haastatellut kertoivat Tehyssä vallitsevasta vaikenemisen kulttuurista, jossa toisinajattelijat pyritään hiljentämään. Osa kuvaili tunnelmaa tulenaraksi.

– Mihin tartun, jos ei ole enempää konkretiaa? Jos puhutaan pelolla johtamisesta, täytyisi konkreettisemmin tietää, mitä se tarkoittaa, Rytkönen vastaa.

Rytkönen toteaa, ettei hänelle itselleen ole tultu kertomaan ongelmista tai tyytymättömyydestä.

– Me Tehyssä olisimme hyvin kiitollisia, jos se (tyytymättömyys) tuotaisiin yksilöidysti esiin, jotta voitaisiin selvittää ja tarttua niihin.

Kuinka hyvin siedätte poikkipuoleisia näkemyksiä Tehyn sisällä?

– Olen toiminut yli kymmenen vuotta johtajana. Sanotaan näin, että kukaan ei pysty toimimaan pitkään johtajana, ellei pysty ottamaan kritiikkiä vastaan.

Lue lisää:

Whatsapp-potkut olivat viimeinen niitti – tehyläiset kertovat pelolla johtamisesta järjestössä ja arvostelevat teho-osastojen käyttöä lakkoaseena