Lentonäytös päättyi tragediaan Texasissa – kaksi konetta törmäsi ilmassa toisiinsa

Yhdysvalloissa Texasin Dallasissa kaksi toisen maailmansodan aikaista lentokonetta törmäsi toisiinsa lauantaina lentonäytöksessä.

FOX 4 News (siirryt toiseen palveluun)in toimittaja julkaisi Twitterissä videon koneiden yhteentörmäyksestä. Videolla näkyy, kuinka koneet näyttävät hajonneen kappaleiksi törmäyksen voimasta ja sitten syttyneen tuleen maahan pudottuaan.

Kuolonuhreista ei ole kerrottu julkisuuteen.

Medioiden mukaan koneet kuuluvat Commemorative Air Force -järjestölle. CNN (siirryt toiseen palveluun) kertoo järjestön johtajan Hank Coatesin kertoneen toimittajille, että hän ei voi julkistaa koneissa olleiden määrää tai nimiä ennen kuin Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta (NTBS) antaa tähän luvan.

Viranomaisten mukaan koneet olivat Boeing B-17 Flying Fortress ja Bell P-63 Kingcobra. CNN kertoo Coatesin sanoneen, että B-17:ssä on yleensä neljä tai viisi miehistön jäsentä ja P-63 on yhden lentäjän hävittäjä. Coatesin mukaan kyseisten koneiden kyydissä oli "normaali" miehistö.

Nelimoottorisella B-17:llä oli merkittävä rooli toisen maailmansodan ilmataisteluissa, ja se on yksi eniten valmistettu pommikone koskaan. P-63:a käyttivät taisteluissa vain neuvostojoukot.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan kolmepäiväinen Wings Over Dallas -tapahtuma on nyt keskeytetty ja loput näytökset peruttu. Lisäksi useat mediat kertovat poliisin tiedottaneen, että lentoalueen läheinen valtatie on suljettu, koska tielle lensi koneiden kappaleita.