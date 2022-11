Ylen lähteet: Hallitus kokoontuu tänään kello 18 poikkeusistuntoon saamelaiskäräjälain takia – "Tilanne on edelleen jumissa"

Hallitus kokoontuu tänään sunnuntaina kello 18 ylimääräiseen istuntoon, jossa on tarkoitus käsitellä saamelaiskäräjälakia.

Odotukset sunnuntai-illan istuntoon eivät ole hallituspuolueissa korkealla.

– Tilanne on edelleen jumissa. Oli sitä vielä tunti sitten, sanoi hallituslähde sunnuntaina kello 13 Ylelle.

Yle seuraa tässä jutussa saamelaiskäräjälakiin liittyviä sunnuntain tapahtumia.

Saamelaiskäräjälaki on aiheuttantut hallituksessa poikkeuksellisen kriisin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) haluaa viedä eduskuntaan hallituksen lakiesityksen saamelaiskäräjälaista. Keskusta vastustaa hallituksen lakiehdotusta.

Tilanne kärjistyi tämän viikon torstaina, jolloin valtioneuvoston oli tarkoitus käsitellä saamelaiskäräjälakia istunnossaan.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti torstaina, ettei keskusta kannata lakiesitystä. Keskusta vaati istunnossa lain jättämistä pöydälle.

Keskusta katsoo, että pääministeri toimi poikkeuksellisesti, koska valtioneuvostoon tuotiin riitainen lakiesitys.

Mitä tänään tapahtuu?

Viikonlopun aikana ei Ylen tietojen mukaan ole varsinaisesti neuvoteltu saamelaiskäräjälaista hallituksessa.

– Eilen oli kuitenkin kokoontuminen, jossa oli edustajia hallituspuolueista. Todettiin, että on pattitilanne, Ylen hallituslähde kuvailee.

Hallituksen sunnuntai-illan istunnossa keskusta voi jälleen jättää asian pöydälle.

– Tänään ei käydä neuvotteluja. Kyseessä on muodollinen istunto. Odotettavaa on, että joku keskustan ministeri pöytää jälleen saamelaiskäräjälain, ja se on sitten siinä, hallituslähde sanoo Ylelle.

Keskustalta on kysytty kompromissia lakiin

Hallituslähde kertoo, että keskustalta on kysytty, olisiko sillä esittää saamelaislakiin jonkinlainen kompromissi, joka kelpaisi muulle hallitukselle ja saamelaiskäräjille.

– Täytyy muistaa, että tässä ei ole kyse pelkästään hallituksesta, vaan saamelaiskäräjistä, jolle laki täytyy sopia.

Näyttää siltä, että lakiehdotukseen ei ole tulossa muutoksia.

– Keskustalta ei ole tullut mitään esitystä, hallituslähde kertoo.

Jos saamelaiskäräjälaki aiotaan saada eduskuntaan tällä kaudella, hallituksen pitäisi antaa siitä esitys ensi viikon torstaihin mennessä.

Uutinen päivittyy

