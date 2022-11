Saamelaiskäräjälain uudistus jakaa näkemyksiä saamelaisyhteisön sisällä

Hallitusta repinyt saamelaiskäräjälaki on määrä viedä tällä viikolla eduskuntaan. Hallituksen lisäksi lakiuudistus jakaa mielipiteitä saamelaisyhteisön sisällä.

Inarinsaamelaiset ry:n puheenjohtaja ja Saamelaiskäräjien jäsen Anu Avaskari sanoo Ylen aamussa, että hänen tiiviisti seuraamistaan kolmesta lakiehdotuksesta saamelaiskäräjälain uudistus on edustuksen osalta kaikkein huonoin.

– Tässä meillä on tällainen kuntakiintiöjärjestelmä, joka tekee tästä toimielimestä epädemokraattisen ja sitä kautta tämä aito osallisuus ei pääse toteutumaan, sanoo Avaskari.

Avaskarin mukaan itsemäärääminen on kääntynyt niin, että osa saamelaisista ei saisi osallistua [päätöksentekoon] ja osa kokee sen syrjinnäksi. Saamelaisneuvoston puheenjohtaja ja entinen Saamelaiskäräjien jäsen Aslak Holmberg kuitenkin toteaa, että yhdenvertaisuusvaltuutettu on todennut, että lakiuudistus ei ole syrjivä.

– Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut, että tämä laki ei ole syrjivä ja meillä on tosiaan ihmisoikeuskomitean ja rotusyrjintäkomitean päätökset, jotka selvästi sanovat, että saamelaisten itsemääräämisoikeutta pitää kunnioittaa tässä asiassa, että se ei voi olla muiden päätettävissä, kuka määrittelee ja miten määritellään, Holmberg sanoo.

Lakiuudistuksen ytimessä on saamelaisuuden määrittely

Saamelaiskäräjälain uudistuksessa saamelaisuus määriteltäisiin jatkossa kielen perusteella. Saamelaisen määritelmästä olisi tarkoitus poistaa niin kutsuttu lappalaispykälä (siirryt toiseen palveluun)eli määritelmä, jonka mukaan saamelainen "on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa". Tämä pykälä on ennen lakiuudistusta riittänyt kertomaan saamelaisuudesta.

Avaskari näkee pykälän poistamisen loukkaavana.

– Me kaikki olemme olleet ennen lappalaisia, sanoo Avaskari.

Holmberg näkee, että Suomen sääntöjen tulisi olla samanlaiset kuin Norjassa ja Ruotsissa.

– Se on kielipohjainen. Täytyy kuitenkin muistaa, että Saamelaiskäräjät on kieltä ja kulttuuria ajava elin, että siellä on keskiössä tämä kieli, Holmberg jatkaa.

Holmbergin mukaan ei ole perusteita jättää lappalaispykälää paikoilleen, koska se ei kerro saamelaisuudesta vaan muinaisista elinkeinoista.

– Ei me olla mikään riekonpyytäjien etujärjestö, vaan me yritetään edustaa elävää saamelaiskulttuuria, Holmberg toteaa.

Uudistuksen pelätään rappeuttavan saamelaista kulttuuria – toiset ovat huolissaan demokratian puolesta

Holmberg ei ymmärrä demokratiaväitettä.

– Oletetaan, että saamelaisten tulisi olla yksimielisiä kaikesta. Sehän [saamelaiskäräjät] on demokraattinen elin ja siellä ollaan puolesta ja vastaan, että kyllä meilläkin näitä eriäviä näkemyksiä on, Holmberg sanoo.

Holmberg muistuttaa, että saamelaiskäräjillä on tarkoitus saada aikaan ihmisoikeuksia kunnioittava laki.

– Me olemme yrittäneet kaikki nämä keinot, ihmisoikeuskomitea, rotusyrjintäkomitea ja myös Suomen sisäiset prosessit ja kaikki sanovat, että tämä on yksi tapa oikaista, että ei tapahdu näitä oikeuden loukkauksia, että me menettäisimme päätösvallan meidän omassa edustuselimessä, Holmberg perustelee.

Avaskari totaa, että edes saamelaiskäräjiä ei valita demokraattisesti.

– Se valitaan sillä tavalla, että tällä pohjoissaamen kieliryhmällä Utsjoki, Enontekiö, Lapin paliskunnan alue, Sodankylä, reilu 900 äänioikeutettua, he saavat yhdeksän kiintiöpaikkaa. Inari, jossa on 1400 äänioikeutettua reilusti, kolme kiintiöpaikkaa. Jokainen ymmärtää, että tämä matematiikka ei toimi. Se ei ole demokratiaa, sanoo Avaskari.

Holmberg kuittaa, että Inari valitsee eniten edustajia, koska siellä on eniten äänestäjiä.

