Hersonin asukkailla on nyt aihetta juhlaan. Keskusaukiolle kokoontui viikonloppuna satoja kaupunkilaisia. He eivät epäröineet julistaa iloaan siitä, että kaupunki on siirtynyt Ukrainan joukkojen haltuun.

33-vuotias Hersonin asukas Andrii sanoi, että "kaupungissa ei ole sähköä, ei vettä, ei lämmitystä, eikä verkkoyhteyttä – mutta ei ole enää venäläisiäkään, ja siitä olemme onnellisia."

Uutistoimisto Reutersin haastattelema Andrii lisäsi olevansa iloinen siitä, ettei Herson tuhoutunut katutaisteluissa Mariupolin tapaan.

– Kaupunki saadaan kuntoon ja kaikki järjestyy. Tärkeintä on, että Ukrainan valta on palautettu, sanoi Andrii.

Keskusaukiolla kaupunkilaiset lauloivat Ukrainan kansallislaulua, ja moni otti selfien paikalla olleiden ukrainalaisten sotilaiden kanssa.

Kun Ukrainan haltuunsa saamaa raskasta venäläistä sotakalustoa hinattiin pois, väkijoukko buuasi sille läksiäisiksi.

Sähkö ja vesi puuttuvat edelleen

Käytännön ongelmat ovat silti edelleen suuria. Kaupunkilaiset joutuvat jonottamaan vesikanistereiden kanssa juomavettä jakelupisteissä, ja pesuvettä otetaan jopa joesta.

Internet ei toimi, ja keskusaukiolle pysäköity satelliittiauto tarjosi kaupunkilaisille yhden harvoista yhteyksistä.

Venäjä miehitti Hersonia sodan alusta lähtien. Nyt asukkailla on tarve päästä kertomaan sukulaisille, että ovat kunnossa.

Epävarmuutta on lisännyt myös se, että ennen joukkojensa vetäytymistä Venäjä siirsi alueelta kymmeniä tuhansia ihmisiä Krimille ja muille yhä hallussaan pitämille alueille.

Vaarana miinat ja tykkituli

Kaupunkilaiset kertovat venäläisten tekemistä ryöstöistä ja tihutöistä. 25-vuotias Oleh Nazarenko sanoi uutistoimisto Reutersille, että etenkin nuoria ihmisiä pysäytettiin ja tutkittiin kaduilla.

Kaupunkilaisten arki ei tule olemaan helppoa. Hersonin alueen kuvernööri Jaroslav Janushevitsh muistutti Ukrainan televisiossa, että tilanne alueella on edelleen hyvin vaarallinen, koska Venäjä on miinoittanut tärkeitä kohteita.

Reutersin haastattelema 35-vuotias laulaja Jana Smirnova sanoi, että Hersonissa pelätään yhä Venäjän tykkitulta Dnepr-joen itärannalta.

Kuvernööri Janushevitshilmoitti, että turvallisuuden vuoksi pääsy kaupunkiin tai sieltä pois on toistaiseksi estetty, ja Hersoniin on julistettu öinen ulkonaliikkumiskielto.

Viranomaisten mukaan toimiin kaupungin elämän normalisoimiseksi on kuitenkin jo päästy, ja junaliikenteen odotetaan palautuvan tällä viikolla.