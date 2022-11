Monista omakotitaloista löytyy unohduksiin jäänyt kytkentä, jonka avulla kiertävät sähkökatkot voitaisiin välttää

Ennen sähkömarkkinoiden avautumista sähkölaitosten tukkusähköstä maksama hinta määräytyi paljolti edellisen vuoden huipputehon mukaan.

Mitä suurempi teho vuoden kolmen huipputunnin aikana tarvittiin, sitä korkeammaksi hinta nousi.

Toisaalta, mahdollisia kulutushuippuja ennakoimalla ja kulutusta kuristamalla sähkölaitos saattoi estää korotuksia.

Tätä varten 1980-luvulla muun muassa monien sähkölämmitteisten talojen sulaketauluissa tuli olla kytkentä, johon voitiin liittää yösähkön lisäksi myös tehonrajoituksia ohjaava sähköyhtiön apulaite.

Eli, kun sähkölaitoksen valvomossa huomattiin kulutushuipun olevan tulossa, voitiin sopimuksen tehneiden asiakkaiden lämminvesivaraajille ja ainakin osalle lämpöpattereista menevä virta katkaista.

Kytkentä nimettiin siitä yhtenäisen version piirtäneen, silloisen Suomen sähkölaitosyhdistyksen nimen mukaisesti SLY-kytkennäksi.

Koska nykyisen tasoisia GSM-verkkoja ei ollut, apulaitteen ohjaus hoidettiin sähkövirran mukana välitetyillä verkkokäskyillä.

Mahdollisuus kuormanrajoituksiin asennettiin moniin omakotitaloihin 80-luvulla, mutta on sen jälkeen unohtunut uudistuksissa.

Vaihtoehto, joka ei jättäisi kokonaan sähköttä

Nyt Tampereen yliopiston sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta ehdottaa, että järjestely otettaisiin aiempaa laajemmin käyttöön. Sillä voitaisiin jopa estää paljon puhuttuja sähkön riittämättömyydestä johtuvia kiertäviä sähkökatkoja.

– Tämä sama toiminnallisuus, toki nykyteknologialla ja nykyiseen markkinamalliin kytkettynä pitäisi saada nytkin toimimaan, niin että se olisi hyödynnettävissä tehopulatilanteen hallinnassa.

Tehonrajoitukset voitaisiin ohjata jo nyt useissa etäluettavista mittareista olevan releliitännän kautta. Tuolloin rajoitettaisiin vain sähkön lämmityskäyttöä, eikä kenenkään virtaa tarvitsisi kokonaan katkaista, toisin kuin verkkoyhtiöiden varoittelemissa kiertävissä sähkökatkoissa.

Tehonrajoitusohjauksen mahdollistava kytkentä on mainittu myös sähköasentajien koulutuksessa käytettävässä oppikirjassa (Jukka Ahoranta: Kiinteistön sähköasennukset, Sanoma 2011). Kuva: Jarmo Koponen / Yle

– Seuraukset pienenisivät merkittävästi, koska silloin pystyttäisiin varmistamaan, että meillä on valoja päällä, verkkokytkentäiset palohälyttimet toimivat ja voidaan käydä vessassa, mitä on nyt tässä uutisoitu.

Järventaustan mukaan nykyisin ohjausten piirissä on kuormia yli tuhannen megawatin, eli noin Loviisan ydinvoimalan sähkötehon verran. Määrää olisi myös helppo lisätä, sillä SLY-kytkennän varustus on yhä monissa sähkölämmitettyjen talojen keskuksista.

Professori muistuttaa, että aikanaan kuluttaja sai tehonrajoituksesta myös nykyrahassa mitattuna tuntuvan hyödyn.

– Puhutaan sadoista euroista vuodessa, mitä asiakas sai hyvitystä, kun salli tällaisen ohjattavuuden.

Vaikka järjestelyä ei saada käyttöön ensi kevään mahdollisia kiertäviä sähkökatkoja estämään, voisi se jo vuoden kuluttua olla Järventaustan mukaan todellisuutta. Samaa alustaa voisivat sitten hyödyntää myös myyntiyhtiöt palvelujensa kehittämisessä.

Carunalla tarjolla itse ohjelmoitavia ohjauksia

Asiakkaiden ja käyttöpaikkojen lukumäärän mukaan maan suurimman jakeluverkkoyhtiön Carunan mukaan nykyisellään ohjauksia ei voida käyttää kantaverkkoyhtiön määräämien, tehopulasta johtuvien sähkökatkojen estämiseen.

– Se on ihan oma tilanteensa, sanoo Carunan kehityspäällikkö Elina Säiläkivi.

Caruna kuitenkin tarjoaa asiakkaan itse ohjelmoitavissa olevaa kuormanohjausta ilmaisena palveluna niille käyttöpaikoille, joissa sähkömittari ja mittauskeskuksen varustelu antavat siihen mahdollisuuden.

Sähkönjakekeluyhtiö Carunalla asiakkaan ohjelmoitavissa oleva kuormanohjaus on käytössä noin sadassatuhannessa käyttöpaikassa, sanoo kehityspäällikkö Elina Säiläkivi. Kuva: Caruna

– Carunan kuormanohjauspalvelulla voi siirtää sähkön käytön kuormaa yön edullisille tunneille. Palvelun avulla voi vaikuttaa omaan sähkölaskuun ja samalla auttaa tasoittamaan sähköverkon kuormaa, Säiläkivi sanoo.

Hänen mukaansa henkilöasiakkaiden lisäksi tärkeää olisi saada taloyhtiöt lähtemään mukaan kuormanohjaukseen.

– Näissä kohteissa yhden mittarin ohjausryhmän muutos voi siirtää kymmeniä kilowatteja kuormaa loppuillasta sydänyölle.

Käyttöpaikkoja on Carunalla noin 700 000, joista kuormanohjauskyvykkyydellä olevilla mittareilla varustettuja on 405 000. Kuormanohjauspalvelu on aktivoitu niistä noin sataan tuhanteen.

Professori Järventaustan mukaan 1980-luvun peruina myös verkkoyhtiön tehonrajoitusten perusteella tehtäville ohjauksille on kuitenkin yhä sopimuksellinen pohja.

– Ohjausten toteutus määriteltiin sähköntoimitusehdoissa, jotka itse asiassa löytyvät edelleenkin voimassa olevista sähköntoimitusehdoista, Järventausta sanoo.

Lue myös

Kaupungin sähköyhtiö takoo hurjaa tulosta, asukkaat keittävät kahvia puuhellalla – selvitimme miksi Suomen sähkömarkkina on "rikki" ja miksi sitä ei korjata

Analyysi: Näin helposti 20 euron pistorasian saa syttymään ja sammumaan pörssisähkön tahdissa

Älykkään lämmityksen kysyntä räjähti – Fingridin mukaan kotitalouksien lämmitys on viimeinen hyödyntämätön jouston lähde