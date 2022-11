Maapallon väkiluku ylittää kahdeksan miljardia vielä tänään, ja sillä on myös hyviä puolia

Asiantuntija näkee väestönkasvussa myös mahdollisuuksia. Ihmisten määrä maailmassa on historiallisesti vain kasvanut, mutta viimeisen 50 vuoden aikana kasvu on hidastunut.

Maapallon väkiluku on ylittämässä kahdeksan miljardin ihmisen rajapyykin tiistaina.

Väestönkasvuun liitetään usein paniikkia ja kauhukuvia, jotka liittyvät erityisesti luonnon kantokykyyn. Kehityspolitiikan asiantuntjia Kamomilla Ilmonen Väestöliitosta näkee kahdeksan miljardia ylittävän väkiluvun taustalla myös hyviä puolia.

– Taustalla voi nähdä paljon hyvää. Meillä on nykyään parempaa ravintoa, parempaa terveydenhuoltoa, äitiys-lapsikuolleisuus on vähentynyt, Ilmonen luettelee Ylen aamussa.

Ilmonen sanoo, että pidentynyt elinikä vaikuttaa siihen, että tällä planeetalla on enemmän ihmisiä. Hän myöntää, että väestönkasvuun liittyy myös negatiivisia seikkoja.

– Esimerkiksi monet ihmiset saavat edelleen enemmän lapsia kuin haluaisivat, sanoo Ilmonen.

Ilmonen jatkaa, että YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPA on arvioinut, että maailmassa on noin 250 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää raskauden ehkäisyä, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta.

– Heillä ei ole pääsyä ehkäisyvälineisiin tai heillä ei ole tietoa ehkäisyyn liittyvistä faktoista, Ilmonen sanoo.

Ilmonen muistuttaa, että tätä kysymystä tulee lähestyä ihmisoikeusnäkökulmasta.

– Jokaisella meistä on oikeus päättää meidän lapsiluvusta ja lapsen ajoituksesta. Se on seksuaalioikeus ja valtioiden tulee turvata jokaiselle ihmiselle tämä päätösmahdollisuus, sanoo Ilmonen.

Intiasta tulossa ensi vuonna maailman väkirikkain maa

Ilmonen tuo esille, että Intia on kiilaamassa ensi vuoden aikana Kiinan ohi maailman väkirikkaimmaksi maaksi. Tulevina vuosina puolet maailmaan väestökasvusta tulee tapahtumaan alle kymmenessä maassa.

– On arvioitu, että seuraavan 30 vuoden aikana puolet maailman väestökasvusta tapahtuu itseasiassa vain kahdeksassa maassa. Nämä maat sijaitsevat Afrikassa ja Aasiassa, Ilmonen sanoo.

Ilmonen tarkentaa, että erityisesti Saharan eteläpuolinen Afrikka on nopeiten kasvavaa aluetta. Näin on ollut 80-luvulta alkaen. Itä-Euroopassa väestö puolestaan vähenee.

– Taustalla on erilaisia syitä eri maiden kohdalla, Ilmonen toteaa.

Väestönkasvu voi olla yhteiskunnille mahdollisuus

Vaikka usein puhutaan väestökasvun haitoista, Ilmonen haluaa muistuttaa, että väestönkasvu voi tuoda mukanaan myös mahdollisuuksia.

– Esimerkiksi jos mietitään Afrikkaa maanosana, niin siellä ollaan tilanteessa, jossa työikäisen väestön määrä kasvaa nopeammin, kuin sitten tämän väestön määrän, joka on riippuvainen työikäisistä ihmisistä, avaa Ilmola.

Huoltosuhde on erinomainen ja se vain paranee, sanoo Ilmola.

– Tässä on huikea mahdollisuus saada aikaiseksi tällainen positiivinen kierre aikaan, mikäli valtiot pitävät huolta, että nuorilla ihmisillä on koulutusta, heillä on terveydenhuoltoa, heidän oikeudet toteutuu, heillä on työllisyysmahdollisuuksia, niin nämä Afrikan valtiot voivat ottaa aimoharppauksia ja kehittyä mielettömästi seuraavina vuosikymmeninä, jos näistä perusasioista huolehditaan, Ilmonen summaa.

