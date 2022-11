Hallituksessa kytevät miljardien rahariidat eivät vaaranna hyvinvointialueiden toimintaa, vakuuttaa kansliapäällikkö

Hallituksen lakiriitojen ohessa keskiöön ovat nousseet uudet yli miljardin suuruiset rahoitustarpeet. Ministeri Krista Kiuru (sd.) on vaatinut hoitojonojen purkamiseen 700 miljoonaa (siirryt toiseen palveluun). Keskusta puolestaan toivoo maatalouden energia- ja lannoitekulujen nousun kattamiseen 200–300 miljoonaa. Lisäksi rahaa tarvitaan itärajan aitaan ja kotitalouksien sähkötukeen.

– On totta, että maatalouden tilanne on tukala. On myös totta, että koronan takia on aiheutunut huomattava hoitovelka, myöntää valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Radio Suomen Päivässä.

Majasen mukaan on arviointikysymys, kuinka paljon hoitovelkaa on ja millä aikavälillä sitä puretaan.

Hänen mielestään Kiurun ja keskustan esitykset ovat "sinänsä varmasti perusteltuja", mutta sanoo, että ne jouduttaisiin rahoittamaan valtion velalla.

Erittäin tärkeänä Majanen pitää sitä, että hiljattain valituille hyvinvointialueiden päättäjille annetaan työrauha tehdä budjetit rahoitusraamin mukaiseksi ja pyrkiä sellaisiin rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin, jotka vähentävät menopaineita, kenties jopa säästävät.

– Ja sitten jos halutaan käyttää rahaa siihen hoitovelan purkuun, niin se kannattaa tehdä kohdentamalla rahaa sellaiseen koneistoon, joka on jo valmiiksi tehokas, Majanen toteaa.

Majasen mukaan rahaa ei kannata käyttää vanhojen rakenteiden pönkittämiseen vaan uudistamiseen.

– Sen takia on minusta tärkeää, että hyvinvointialueet ottavat roolin omasta taloudestaan huolehtivina, joka heille lainkin mukaan kuuluu, Majanen summaa.

Majasen mukaan kiirettä hoitovelan purkurahan lisäämiseen ei hyvinvointialueiden toiminnan näkökulmasta ole.

– Hyvinvointialueille maksetaan jo joulukuussa ensimmäinen erä rahoituksesta ja sen jälkeen kuukausittain. Eli hyvinvointialueiden kassa on hyvin turvattu kyllä, Majanen tarkentaa.

Milloin koittaa säästämisen ja tiukan taloudenpidon aika?

Majasen mukaan on selvää,että seuraavalla vaalikaudella julkista taloutta tulee vakauttaa. Siihen voidaan käyttää talouskasvua vauhdittavia toimenpiteitä, jolloin saadaan lisää verotuloja, hän sanoo.

Lisäksi talouden vakauttamiseksi voidaan turvautua Majasen mukaan verotuksen kiristämiseen ja suoriin säästöjentekomahdollisuuksiin. Vaihtoehtoja ovat lisäksi rakenteelliset uudistukset ja se, että tehdään enemmän tuottavampaa työtä.

– Kyllä valtiovarainministeriön virkakunta ehdottaa sellaista kahden vaalikauden ohjelmaa julkisen talouden kuntoon saamiseksi, Majanen sanoo.

