Venäjä tahtoo neuvotella, mutta se ei käy Ukrainalle, ja kaksi asiantuntijaa kertoo, miksei – "Tämä on koko kansakunnan tahtotila"

Venäjä on viime viikkoina yrittänyt taivuttaa Ukrainaa neuvottelupöytään. Tutkijan mukaan Ukrainalla on neuvotteluille ehtoja, joista tärkein on venäläisjoukkojen vetäytyminen.

Ukrainalainen politiikan tutkija selittää Ylen Maxim Fedoroville, miksi Venäjän kanssa on hankala neuvotella rauhasta.