Sanna Marin: Laki saamelaiskäräjistä annetaan eduskuntaan torstaina

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että hallitus aikoo antaa lakiesityksen saamelaiskäräjistä eduskuntaan torstaina. Marin kertoi asiasta kysyttäessä tiistaina tiedotustilaisuudessa, jossa käsiteltiin Suomen ja Viron suhteita.

– Tarkoitus on tällä viikolla valtioneuvoston yleisistunnossa tämä asia käsitellä, viedä eteenpäin eduskuntaan, Marin sanoi.

– Olen avoin kaikelle keskustelulle, jota eduskunnan päässä voidaan käydä, jotta tämä esitys voidaan viedä eteenpäin. Itse pidän tätä tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä meidän alkuperäiskansojen näkökulmasta.

Pääministeri Marin muistutti, että jokaisella hallituspuolueella on vastuu hallituksen yhteistyökyvystä.

– Jokainen meistä viidestä puolueesta voi vaikuttaa ja vaikuttaa siihen, minkälainen yhteistyö hallituksen sisällä on. Asioita on syytä tarkastella asioina, niin tätä saamelaiskäräjälakia kuin muitakin kysymyksiä. Sosiaalidemokraateilla on halua rakentavaan yhteistyöhön kaikkien hallituskumppaneiden kanssa.

Hallitus kykeni sopimaan eduskunnalle annettavasta budjetin täydennyksestä tiistaiaamuna pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtamassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Täydennysesitys valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioon annetaan virallisesti valtioneuvoston istunnossa torstaina.

Hallitus antaa rahaa esimerkiksi itärajan aidan rakentamiseen noin 140 miljoonaa euroa sekä reilut 50 miljoonaa euroa sotilasliitto Naton jäsenyyteen varautumiseen henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluihin. Täydennyksen loppusumma on noin 600–700 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärän lisäämiseen varaudutaan myös lisärahoituksella.

Sen sijaan neuvottelematta ovat vielä maatalouden uusi hätärahoitus ja lisäraha terveydenhoidon jonojen purkamiseen. Jos näihin tarkoituksiin annetaan lisää rahaa, se tehdään ensi vuoden alun ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kertoi maanantai-iltana Ylen A-studiossa keskustan kompromissista saamelaiskäräjälakiin.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) myönsi maanantai-iltana Ylen A-studiossa, että keskusta jarruttaa osaa hallituksen lakihankkeista. Kiistaa hallituksen sisällä on etenkin saamelaiskäräjälaista, joka määrittää, kuka saa asettua ehdolle ja äänestää saamelaiskäräjien vaaleissa.

Maanantai-illan A-studiossa Kurvinen kertoi, että keskusta aikoo tarjota kompromissia saamelaiskäräjälakiin liittyen.

– Keskustan mielestä olisi viisautta, että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä maaliskuun loppuun 2023 asti. Se tekisi sellaisen ehdotuksen tästä laista, joka kunnioittaisi kaikkien saamelaisryhmien oikeuksia. Sitten meillä olisi valmis lakiaihio ensi vaalikauden alkuun.

