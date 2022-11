Venäjän joukot jättävät jälkeensä miinoja ja räjähdeansoja – tällaisia ne ovat

Ukrainan joukkojen eteneminen sodassa Venäjää vastaan on ollut paikoin hämmästyttävän nopeaa, mutta ajoittain ukrainalaiset ovat joutuneet hidastamaan hyökkäystään. Esimerkiksi Hersonin alueen takaisinvaltauksessa ukrainalaiset etenivät varovasti.

Syynä varovaisuuteen on ollut vetäytyvien venäläisjoukkojen jälkeensä jättämät miinoitukset ja ansat. Niiden avulla Venäjä sai lisäaikaa joukkojensa vetämiseen Dneprjoen itärannalle.

– Alueita, joita venäläiset ovat olettaneet ukrainalaisten etenemissuunniksi, on miinoitettu panssari- ja jalkaväkimiinoilla. Teille on asetettu panssarimiinoja ja teiden vierustoille jalkaväkimiinoja, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen opettaja, everstiluutnantti Rauli Kortet.

Miinat hidastavat tehokkaasti hyökkääjän etenemistä. Alueet, joiden epäillään olevan miinoitettuja, pitää tiedustella miinojen varalta ja sen jälkeen raivata kulkukelpoisiksi. Tämä vie paljon aikaa.

Miina voidaan purkaa käsin, jos sen tuntee

Maahan asennettuja miinoja etsitään miinaharavalla eli laitteella, joka tunnistaa miinassa olevan metallin. Miinojen poistamiseen on monia menetelmiä riippuen miinan tyypistä.

Kortetin mukaan yksinkertaisin ja turvallisin tapa päästä miinasta eroon on sen raivaaminen räjäyttämällä. Miinan viereen asetetaan räjähdysainepanos, jonka räjäyttäminen tuhoaa myös miinan.

Miinat voidaan poistaa myös esimerkiksi ajoneuvoon asennetulla miinanaaralla, joka kaivaa miinan esiin.

Panssarimiinoja, joista sytyttimet on poistettu. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Rohkeat miinanraivaajat voivat myös tehdä miinat vaarattomiksi purkamalla ne, eli poistamalla niiden sytyttimen. Jäljelle jäävä panososa ei räjähdä ilman sytytintä. Ukrainasta on tullut kuvamateriaalia, joissa miinanraivaajat irrottavat venäläismiinojen sytyttimiä ja heittävät kerätyt miinat sitten huolettomasti kasaan.

Kortet painottaa, että miinan purkamisessa on riskejä, ja on yleensä turvallisempaa raivata miina muulla tavoin. Miinanraivaajalle on suorastaan elintärkeää tunnistaa miinan tyyppi. On olemassa miinoja, jotka räjähtävät, jos sytytin yritetään poistaa.

Ansat uhkaavat myös siviilejä

Pahvimukiin piilotettu kranaatti. Kuva: Sergey Dolzhenko / EPA-EFE/All Over Press

Miinojen asettajat voivat tehdä miinasta ansan sen purkajalle. Panssarimiinan alle voidaan asettaa esimerkiksi käsikranaatti, joka räjähtää, jos sen päällä oleva miina yritetään poistaa. Näin pyritään surmaamaan miinanraivaaja ja hidastamaan raivaustyötä entisestään.

Ukrainasta on tullut tietoja myös venäläisten virittämistä ansoista, joita on löydetty esimerkiksi heidän hylkäämistään asuintaloista.

Sosiaalisessa mediassa on paljon kuvia esimerkiksi kranaateista, jotka on viritetty räjähtämään, jos talossa avataan jokin ovi tai kaappi.

Maastoon voidaan vetää ansalanka, johon astuminen räjäyttää kranaatin. Ansa voi olla myös jossain viattoman näköisessä esineessä, kuten pahvilaatikossa tai vaatemytyssä.

Taloihin jätetyt ansat haittaavat alueen ottamista Ukrainan sotilaiden käyttöön. Erityisesti ne uhkaavat siviiliväestöä, joka toivoo voivansa palata koteihinsa.

Maastossa räjähtämättömiä ammuksia

Venäjän tiedetään käyttävän Ukrainassa sirotemiinoja, jotka maastoon jäädessään ovat suuri uhka siviiliväestölle.

– Sirotemiinat ovat kaukolevitteisiä miinoja, joita voidaan levittää jopa kilometrien päästä raketinheittimillä ja kranaatinheittimillä, tai satojen metrien päästä singoilla, Kortet kertoo.

Sirotemiinoja on suunniteltu niin jalkaväkeä kuin panssareitakin vastaan. Ne ovat aluevaikutteisia: suurella määrällä miinoja pyritään estämään satojen metrien laajuisen alueen käyttö. Suuren miinamäärän poistaminen on työlästä.

On myös mahdollista, että Venäjä on käyttänyt Ukrainassa rypäleaseita, mutta tästä Kortetilla ei ole tarkkaa tietoa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (siirryt toiseen palveluun) kertoi Venäjän käyttäneen rypäleaseita ainakin sodan alkuvaiheessa.

Rypäleaseilla tarkoitetaan esimerkiksi raketinheittimen kuorma-ammusta, joka sisältää kymmeniä pieniä räjähteitä eli tytärammuksia. Niiden on määrä räjähtää heti kohteeseen osuessaan, jolloin samanaikainen räjähdevaikutus on erittäin laaja.

Rypäleaseiden ongelma on, etteivät kaikki tytärammukset räjähdä vaan jäävät lojumaan maastoon ja voivat räjähtää esimerkiksi kosketuksesta.

Ukrainassa kuten kaikissa sodissa maastoon on jäänyt myös tavanomaisia ammuksia suutareina eli räjähtämättöminä. Nämä on raivattava pois, jotta alue olisi turvallinen.

