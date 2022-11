Turvapaikanhakijoiden määrä Euroopassa kasvaa – Suomen turvapaikkatilanne poikkeaa monista Euroopan maista

Suomeen on tänä vuonna saapunut ennätysmäärä tulijoita. Valtaosa heistä on ukrainalaisia, joiden ei tarvitse hakea turvapaikkaa. Varsinaisia turvapaikanhakijoita on tähän mennessä tullut hieman yli 5000.

Turvapaikkaa hakevien ihmisten määrä on kasvanut viime kuukausina Euroopan unionin alueella.

Suomen tilanne poikkeaa monista Euroopan maista. Suomeen on tullut vain pieni määrä muita kuin ukrainalaisia suojaa hakevia.

Yksi heistä on Nuna Lewis, joka on saapunut kaksi viikkoa sitten Malawista Itä-Afrikasta. Hän istuu Helsingin vastaanottokeskuksen kerhotilassa ja kertoo syistä hakeutua Suomeen.

Hän kertoo kokeneensa lapsesta saakka esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, johon sukulaiset pakottivat hänet. Lewis kertoo joutuneensa hengenvaaraan tehtyään ilmoituksen poliisille.

Hän kertoo jättäneensä kaksi lastaan siskonsa huostaan. Hänellä on lapsista kova huoli, mutta kokee, että hänen oli pakko lähteä. Lewis kertoo päätyneensä Suomeen Saksan kautta.

Yle ei ole voinut vahvistaa Lewisin kertomaa.

Elokuussa turvapaikkahakemuksia jätettiin EU:n alueelle lähes 85 000. EU:n turvapaikkaviraston mukaan se on uusi kuukausiennätys (siirryt toiseen palveluun) sitten vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin.

Hakijoita tulee varsinkin Afganistanista, Syyriasta, Irakista ja Somaliasta.

Tilastoon lasketaan mukaan 27 EU-maan lisäksi Norja ja Sveitsi.

Ukrainalaisten ei tarvitse hakea turvapaikkaa. He saavat EU-maissa oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella. Elokuussa jäsenmaat myönsivät lupia 255 000 lähes yksinomaan ukrainalaisille.

- Suurin osa Suomesta suojaa hakevista on ukrainalaisia. Muut tulijamäärät eivät ole korkeita Suomessa, sanoo maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suurin paine EU-maista kohdistuu maahanmuuttoviraston ylijohtajan Ilkka Haahtelan mukaan varsinkin Saksaan ja Itävaltaan.

Hän arvioi, että hakijamäärien kasvu johtuu koronan jälkeen avautuneesta liikenteestä.

– Rajojen avauduttua on helpompi tulla Eurooppaan. Konfliktit lähtömaissa ovat jatkuneet kuitenkin aika pitkään, hän sanoo.

Hakijamäärien kasvu kesäkuukausina selittyy myös paremmilla olosuhteilla. Tulijat saapuvat varsinkin Balkanin reittiä pitkin.

Suomen tilanne on erilainen

Suomesta suojaa hakevat ovat lähes pelkästään ukrainalaisia.

– Muut tulijamäärät eivät ole korkeita Suomessa, sanoo maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Tiistaina julkistettujen tuoreiden lukujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tilapäistä suojelua Suomesta on hakenut tämän vuoden aikana runsaat 43 000 henkeä. He ovat lähes yksinomaan ukrainalaisia.

Turvapaikanhakijoita on tullut tänä vuonna toistaiseksi 5139. Heistä 1803 on ukrainalaisia.

Ukrainalaiset hakivat turvapaikkaa sodan alkupäivinä ennen kuin EU:n tilapäisen suojelun päätös oli tehty.

Kun Suomeen tulleiden määrät lasketaan yhteen, ollaan ennätysluvuissa.

– Jos lasketaan sekä tilapäisen suojelun kautta tulleet ukrainalaiset että muut turvapaikanhakijat, niin määrä on korkeampi kuin koskaan Suomessa, sanoo maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Tilanne on erilainen kuin vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin aikana, sillä ukrainalaiset saavat suoraan oleskeluluvan, eivätkä joudu turvapaikkaprosessiin.

Haahtelan mukaan tilanteesta on selvitty hyvin. Vastaanottokeskustoimintaa on laajennettu tänä vuonna. Nyt vastaanottokeskuksia toimii 90 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Huoli ukrainaisista lapsista

Yksi viime aikojen uusista piirteistä on yksin saapuvien alaikäisten kasvanut määrä. Määrä oli elokuussa korkein sitten vuoden 2015.

– Tässä on selkeä kasvu Euroopassa. Tämä on hyvin huolestuttavaa, sillä he ovat hyvin haavoittuneessa asemassa, Haahtela sanoo.

Tilastojen mukaan heitä saapui (siirryt toiseen palveluun) elokuussa 4700. Määrä on ollut korkealla tasolla pitkään.

Alaikäisiä on lähtenyt yksin myös Ukrainasta.

– Tiedetään, että nuoria ja lapsia on lähtenyt. Siitä on huolta, mihin he ovat päätyneet, Haahtela sanoo.

Kaikki vanhemmat eivät Haahtelan mukaan tiedä, ovatko heidän lapsensa lähteneet Venäjälle vai johonkin muuhun Euroopan maahan.

– Kun isoja joukkoja lähtee liikkeelle, on viranomaisilla vaikeuksia tunnistaa ja havaita joukosta yksin matkustavat lapset.

Haahtelan mukaan juuri nyt näyttää siltä, että kadoksissa ei olisi niin paljon lapsia kuin alun perin on luultu.

Suurin osa Suomeen viime kuukausina yksin tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista on Ukrainasta.

