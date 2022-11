Yle seuraa suorana: Suomen suurimman hyvinvointialueen budjetti on 63,5 miljoonaa alijäämäinen

Hyvinvointialueiden talous tulee olemaan tiukka

Suomen suurimman hyvinvointialueen ensi vuoden talousnäkymistä kuullan keskiviikkona, kun Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola esittelee ensi vuodelle tekemänsä talousarvioesityksen ja strategian kärkiteemoja. Yle näyttää kello 11 alkavan tilaisuuden suorana ja seuraa sitä tässä artikkelissa.

Pirkanmaan hyvinvointialueeseen kuuluu 23 kuntaa, joiden alueella asuu yhteensä yli puoli miljoonaa asukasta. Hyvinvointialueen palkkalistoille siirtyy vuodenvaihteessa 19 000 työntekijää kunnista ja sairaanhoitopiiristä.

Hyvinvointialueet aloittavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisen ensi vuoden alusta. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy niille kunnilta ja kuntayhtymiltä. Myös sairaanhoitopiirit lakkaavat olemasta.

Miten rahat riittävät palveluihin?

Jo etukäteen tiedetään, että hyvinvointialueiden talous on tiukkaa. Ne arvioivat syyskuussa Ylen kyselyssä tarvitsevansa valtiolta reippaasti lisää rahaa ensi vuodeksi. Eri alueilla tarve vaihtelee 15–120 miljoonan euron välillä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen menojen kokonaissumma on ensi vuonna lähes 2,6 miljardia euroa. Valtion budjetista tuleva rahoitus on noin 2 miljardia euroa. Lisäksi valtio on luvannut lisärahoitusta, mutta se on tulossa näillä näkymin vasta vuonna 2024.

Tuloja hyvinvointialue saa myös asiakasmaksuista, muiden hyvinvointialueiden potilailta ja esimerkiksi tutkimusrahoituksesta.

Lisähaastetta budjettiin tuo muun muassa tiukentuva hoitajamitoitus, jonka siirtymäaikaa Pirkanmaan aluehallitus pitää liian tiukkana. Lisäksi inflaatio, kohonneet palkat ja kallistunut energia aiheuttavat lisää kuluja.

Pirkanmaan aluehallitus käsittelee talousarviota ja strategiaa ensi viikon maanantaina, 21. marraskuuta. Lopulliset päätökset tekee aluevaltuusto 5. joulukuuta.