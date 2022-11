Suomi voi joutua jatkamaan kaasuostoja Venäjältä – oikeus hylkäsi Venäjän vaatimuksen ruplamaksuista, minkä nojalla kauppa loppui keväällä

Välimiesoikeus on antanut ratkaisunsa Suomen ja Venäjän valtionyhtiöiden riitaan maakaasun ostamisesta.

Ratkaisun seurauksena Suomi voi joutua jatkamaan putkikaasun ostamista Venäjältä, koska Suomen valtionyhtiö Gasumia sitoo kaasuostoihin pitkäaikainen sopimus. Se velvoittaa maksamaan kaasusta, vaikka kaasutoimituksia ei ottaisi vastaan.

– Välimiesoikeus määräsi Gasumin ja Gazprom Exportin jatkamaan kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi, Gasum kertoo tiedotteessaan.

Venäjä lopetti putkikaasun toimitukset Suomeen toukokuussa, kun suomalainen Gasum ei suostunut vaatimukseen maksaa kaasusta ruplissa. Venäjän valtionyhtiö Gazprom vaati kaasumaksuja ruplissa, vaikka yhtiöiden välisessä sopimuksessa maksuvaluutaksi on sovittu eurot..

Välimiesoikeuden ratkaisun mukaan Gasum ei ole velvoitettu maksamaan kaasusta ruplissa.

Toistaiseksi kaasutoimitukset Venäjältä eivät Gasumin mukaan kuitenkaan jatku. Yhtiön mukaan riitaa on maksuvaluutan lisäksi myös sopimuksen muusta sisällöstä.

Yhtiöillä on maakaasun kaupasta pitkäaikainen, niin sanottu take or pay -sopimus. Se tarkoittaa sitä, että kaasusta on maksettava myyjälle, vaikka kaasutoimituksia ei ottaisi vastaan.

Yle uutisoi asiasta marraskuun alussa.

Tuolloin kansainvälisen liiketoiminnan professori Kari Liuhto arvioi Ylelle, että Venäjän Gazprom saattaa kieltäytyä noudattamasta välimiesmenettelyn ratkaisua.

– Ei ole takeita, että Venäjä kunnioittaa välimiesoikeuksissa tehtyjä päätöksiä. Niin Venäjä on aiemminkin tehnyt, Liuhto arvioi Ylelle.

Uutista päivitetään