Mosambikin presidentin mukaan Venäjän ja Ukrainan välille tarvitaan "nöyryyttä ja dialogia"

Presidentti Filipe Nyusi muistuttaa, että Euroopassa käyty sota heijastuu myös Mosambikiin, kun viljantuonti vaikeutuu ja hinnat nousevat. Maa on kuitenkin välttänyt tuomitsemasta Venäjää.

Ukraina vei huomion, kun Suomen pitkäaikaisen kehitysyhteistyökumppanin Mosambikin presidentti Filipe Nyusi saapui Suomeen työvierailulle.

Vaikka Euroopassa käytävä sota on kaukana eteläisestä Afrikasta katsoen, ravistelevat sen vaikutukset elämää köyhässä Mosambikissa.

Vastatessaan Ylen kysymykseen sodan vaikutuksista presidentti Nyusa sanoi, että tilanne näkyy viljantuonnin vaikeutena. Kohoavat energiakustannukset ja inflaatio ovat arkea myös Mosambikissa.

Hänen mukaansa vaikeudet voivat jarruttaa suunniteltua nestemäisen maakaasun tuotannon aloittamista.

Sota Euroopassa varjostaa Afrikkaa

Niukoissa oloissa eläville merkitsevät Venäjän käynnistämän sodan seuraukset nälänhädän uhkaa. Vaikka äärimmäisessä köyhyyydessä elävien määrä on Mosambikissa saatu taitettua, on aliravitsemus edelleen laajaa.

Köyhillä mailla ei ole varaa vaarantaa kansainvälisia suhteita jyrkällä esiintymisellä. Niinpä etelässä on usein vältetty ottamasta kantaa Euroopassa käytyyn sotaan.

Myös Mosambik on pidättäytynyt äänestämästä, kun Venäjän hyökkäyssota on ollut esillä YK:ssa.

Nyusi: "Dialogi ja nöyryys tarpeen"

Presidentti Nyusi korosti tiedotustilaisuudessa pariinkin kertaan, että tilanteessa tarvitaan dialogia.

– Sota ei ratkaise ongelmia, vaan osapuolilta vaaditaan nöyryyttä, hän sanoi.

Hän viittasi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Kiinan johtajan Xi Jinpingin kohtaamiseen myönteisenä esimerkkinä neuvotteluhalukkuudesta.

Presidentti Sauli Niinistö tuomitsi tiedotustiaisuudessa Venäjän käymän hyökkäyssodan.

Niinistö: Iskut siviileitä vastaan julma taktiikka

Niinistö kuvasi yhteiskuntaa, infrastuktuuria ja siviileitä vastaan tehtyjä iskuja julmaksi taktiikaksi, joka on aiheuttanut Ukrainassa "karmean tilanteen".

Niinistö piti kuitenkin hyvänä sitä, että Puolassa tapahtuneiden räjähdysten arvioinnissa "pää säilyi kylmänä, ainakin useimmilla kommentaattoreilla".

Pitkä kehitysyhteistyön historia

Suomen ja Mosambikin suhteilla on pitkä historia. Presidentti Niinistö lupasikin, että hänen kollegansa voi kenties kohdata täällä nuoruutensa kirjeenvaihtotoverin.

Mosambikin presidentti tapasi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja opetusministeri Li Anderssonin (vas.). Suomi on suunnannut kehitysyhteistyötään Mosambikissa koulutukseen sekä tyttöjen aseman kohentamiseen.

Myöhemmin Nyusi kävi eduskunnassa puhemies Matti Vanhasen (kesk.) vieraana, sekä tapasi pääministeri Sanna Marinin (sdp.) Kesärannassa.

Presidentti Nyusi kiitti pohjoista kumppania Mosambikin vuosikymmenien aikana saamasta tuesta. Kansainvälisenä tunnustuksena Mosambik on nyt pääsemässä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Mosambikin irtautuduttua Portugalin siirtomaavallasta uutta itsenäisyyttä sävytti aluksi yksipuoluevalta. Se on jo on vaihtunut demokraattisempaan hallintoon, jota maan pohjoisosan islamistien kapinointi on kuitenkin varjostanut.

