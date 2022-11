Laki takaa oikeuden ”kohtuuhintaiseen” sähköön – nyt Energiaviraston pitäisi määritellä, mitä se tarkoittaa

Kuluttajaliiton mukaan kohtuuhinta olisi pitänyt määritellä jo hyvissä ajoin. Energiaviraston mukaan linjaus on ennakkoratkaisu ja pitää siksi punnita tarkkaan.

Sähkömarkkinoita valvovan Energiaviraston pitäisi määritellä, mitä laissa mainittu "kohtuuhintainen sähkö" tarkoittaa.

Näyttää siltä, että työ valmistuu vasta ensi vuoden puolella.

– Tarkkaa aikataulua en pysty antamaan, mutta todennäköisesti menee ensi vuoden puolelle, sanoo markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen.

Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Linjausta odotetaan kuin kuuta nousevaa, sillä kohtuuhinnan määrittely vaikuttaa suoraan siihen, kuinka isoa hintaa yhtiöt voivat periä sähköstä.

Energiavirastolla on jonossa tutkintapyyntöjä, jotka koskevat ainakin 11:tä sähköyhtiötä. Niissä pyydetään selvittämään, ovatko yhtiöiden hinnannostot olleet kohtuuttomia.

Tästä on kyse

Kohtuuhinnan määrittely koskee toimitusvelvollisuussähköä.

Se on sähköä, jota jokaisella suomalaisella on oikeus ostaa ainakin yhdeltä oman alueensa sähköyhtiöltä, ja laki määrää että tämän sähkön on oltava kohtuuhintaista.

Vaikka esimerkiksi luottotiedot olisivat menneet, jokaisella suomalaisella pitää olla oikeus saada kohtuuhintainen sähkösopimus.

Kohtuuhintaisuuden kriteerejä ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin määritelty, eikä laki rajaa asiaa tämän enempää.

Käytännössä moni yhtiö tarjoaa toimitusvelvollisuussähkönä nyt vain tavallista pörssisähköä eikä tee lainkaan kiinteähintaisia sopimuksia. Voiko näin tehdä, tätäkin Energiavirasto arvioi.

Kuluttajaliitto: Ensi vuonna on liian myöhään

Kuluttajaliitto kritisoi Energiaviraston työtahtia.

Liiton mukaan määrittely olisi pitänyt tehdä jo ennen kriisiä, ja ensi vuoden puolella on kuluttajien kannalta liian myöhään, kun isot sähkölaskut ovat niskassa jo nyt.

– Kritisoimme tätä voimakkaasti. Kohtuuhintaisuudella voi olla erittäin suuri merkitys monen kuluttajan kannalta, pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Kuva: Mikko Koski / Yle

– Energiaviraston pitää nyt priorisoida tätä. Määritelmä on saatava huomattavasti aikaisemmin kuin he nyt suunnittelevat.

Hallituksen säätämät sähkötuet tulevat voimaan vuodenvaihteessa. Kuluttaja joutuu odottamaan liian kauan, Beurling-Pomoell sanoo.

– Monet kuluttajat kokevat, että tilanne ei ole kohtuullinen ja oikeudenmukainen. Myös kohtuuhintaisuuden määritelmä olisi pitänyt tehdä hyvissä ajoin.

Energiavirasto: Työ pitää tehdä huolellisesti

Viraston mukaan työtä priorisoidaan jo nyt, mutta tehtävä on vaikea.

– Asiakkaat odottavat varmasti ratkaisua mahdollisimman pian, mutta viranomaisena meidän täytyy tehdä huolellista työtä. Tästä tulee ennakkoratkaisu, ja sen on oltava laillisesti kestävä eikä vain mielipiteenilmaisu, Paananen sanoo.

Virasto on neutraali toimija. Paananen torjuu epäilyt siitä, että virasto haluaisi lykätä hankalaa päätöstä keväälle, jolloin energiakriisi on mahdollisesti rauhoittunut.

– Markkinoilla ei ole merkitystä meidän käsittelymme kannalta. Pyrimme ratkaisuun mahdollisimman nopeasti.

