Suora lähetys käynnissä: Eduskuntatalon edustalle on kerääntynyt satoja ihmisiä mielenosoitukseen: "Sukupolvemme on kärsinyt nykyisestä laista jo kauan"

Suomen saamelaisnuorten yhdistys järjestää tänään torstaina mielenosoituksen Helsingissä eduskuntatalon edustalla. Saamelaisnuoret ovat turhautuneita siihen, että Suomen ei hallitus ei ole kyennyt uudistamaan saamelaiskäräjälakia tällä vaalikaudella.

Yhdistyksen puheenjohtajan Petra Laitin mukaan mielenosoituksella on tarkoitus vahvistaa saamelaisnuorten uskoa siihen, että saamelaisten oikeuksia on mahdollista edistää Suomessa.

– Suurin tavoite ei ole niinkään saada suurta ihmisjoukkoa paikalle vaan voimaannuttaa saamelaisnuoria. Meissä on toivo ja voima ja meillä on myös oikeus, emmekä me tarvitse siihen valtaväestön hyväksyntää. Saamelaisnuorten tunteet merkitsevät nyt eniten, sanoo Laiti.

Mielenosoitus on avoin kaikille, mutta Laiti toivoo, että osallistujat tulisivat paikalle ilman poliittisia tai järjestöllisiä tunnuksia. Saamen liput ja saamen liput värit sen sijaan ovat tervetulleita.

Saamelaiskäräjälain uudistus on ollut viime viikkoina yksi kuumimmista asioista Suomen hallituksessa, eikä värikkäitä käänteitä ole politiikan pelistä puuttunut. Laitin mielestä on surullista, että saamelaisnuoret joutuvat osoittamaan mieltään.

– Vaikka laki etenisikin eduskuntaan niin kuin pitää, tunnemme kuitenkin tarvetta muistuttaa kansanedustajia siitä, että meidän sukupolvemme on kärsinyt nykyisestä laista jo kauan. Meidän sukupolvemme on myös se, joka joutuu siivoamaan tämän sotkun, jos eduskunta ei tälläkään kertaa onnistu lakiuudistuksen kanssa, sanoo Laiti.

Saamelaisnuorten mielenosoitusta eduskuntatalon edessä voi seurata suorana Yle Areenasta klo 15 alkaen.