Suomi-kuva heikkeni Venäjällä – Viipurissa puhutaan silti yhä naapuriystävyydestä ja toivotaan parempia aikoja

VIIPURI Viipurin kaduilla on äkkiseltään vaikea löytää ihmistä, jolla olisi pahaa sanaa sanottavana suomalaisista.

– Erinomainen maa, suhtaudumme hyväntahtoisesti suomalaisiin ja Suomeen, Antonina Gorak sanoo Viipurin torin laidalla.

Samaan hengenvetoon hän toteaa maiden suhteiden viilentymisen.

– Nyt on sellainen tilanne, ei sille voi mitään.

Viisumirajoitukset tai Suomen pyrkimys Naton jäseneksi eivät ole muuttaneet Gorakin suhtautumista Suomeen, mutta hän pitää nykytilannetta surullisena.

Venäjän Ukrainassa käymä sota on myllertänyt Suomen ja Venäjän suhteet, mikä näkyy myös Suomen ulkoministeriön Levada-tutkimuslaitoksella teettämästä maakuvatutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuoden kyselyssä 68 prosenttia täysi-ikäisistä venäläisistä suhtautui Suomeen myönteisesti. Nyt positiivisesti suhtautuvien määrä on laskenut 51 prosenttiin.

Kielteisesti Suomeen asennoituvia oli viime vuonna viisi prosenttia. Tänä vuonna luku oli noussut 22 prosenttiin.

Luoteis-Venäjällä positiivisempi mielikuva

Koko Venäjää koskeva kysely tehtiin heinäkuussa. Niinpä valtakunnallisissa luvuissa näkyvät Suomen Nato-pyrkimykset ja niiden käsittely Venäjän mediassa.

Luoteis-Venäjällä tutkimus tehtiin elo–syyskuussa. Näissä luvuissa heijastuu jo Suomen syksyllä tekemä viisumikäytäntöjen tiukentaminen.

Luoteis-Venäjällä Suomeen suhtautui edelleen myönteisesti 71 prosenttia vastaajista. Vime vuonna luku oli peräti 89 prosenttia.

Moni Ylen Viipurissa haastattelema tekee erotuksen politiikan ja arkisen elämänmenon välillä.

Viipuriin vastikään muuttanut Bella Kolkova kertoo, että hänellä on paljon ystäviä Suomessa, hän on matkaillut maassa ja yritti opiskella kielenkin.

Bella Kolkova toivoo, että viisumirajoitukset Suomeen ovat väliaikaisia. Kuva: Nadežda Titova / Yle

Kolkova sanoo, että viisumirajoitukset eivät muuta hänen suhdettaan Suomeen.

– Ajattelen ja toivon, että se on väliaikaista. Kun tilanne rauhoittuu, toivon, että jonkin ajan kuluttua kaikki on entisellään ja matkustamme kuten ennenkin, hän sanoo.

Nato nähtiin välien pilaajana

Kyselyn mukaan 46 prosenttia venäläisistä pitää Suomen ja Venäjän suhteita kireinä, kun viime vuonna näin ajatteli vain 16 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 54 prosenttia piti Suomen Nato-jäsenyyttä suurimpana uhkana maiden suhteille. Toisaalta koko Venäjällä vain 63 prosenttia edes tiesi tiesi Suomen aikeista liittyä Natoon.

Nato herättää epäluuloa ja kritiikkiä myös Viipurissa.

Slavaksi esittäytyvä mies kertoo olevansa entinen sotilas ja sanoo, että hänellä on normaali suhde Suomeen. Nato-pyrkimystä hän pahoittelee.

– Turhaan te vain sinne Natoon liitytte, Slava sanoo ja varoittelee, että Nato pakottaa Suomen sijoittamaan ydinaseita Suomeen. Sitten asiat ovat huonosti, hän sanoo.

Slava sanoo, että suomalaiset liittyvät Natoon turhaan. Kuva: Nadežda Titova / Yle

– Ihan turhaan Suomi otti tämän askeleen, kun meillä suhteet olivat erinomaiset, niin työ- kuin kauppasuhteet.

Slava sanoo, että jos Nato ei täysin pilaa suhteita, äkillisesti katkaistut suhteet korjataan vielä. Hänen mukaansa venäläiset eivät halua sotaa – he muistavat hyvin edellisen sodan Suomen kanssa.

Viipurissa vierailulla olleen pietarilaisen Jegor Markovin mielestä on sääli, että matkustamista on rajoitettu. Suomen Nato-jäsenyys ei häntä hetkauta.

– Jos virolaiset voivat liittyä Natoon, mikseivät suomalaiset. Se on minulle täysin yhdentekevää. En näe siinä mitään pahaa, Markov sanoo.

Viipurissa yrittäjät kärsivät

Kauppahallin edustalla Dodar Nazimov kertoo, että suhteet suomalaisiin ovat normaalit, lämpimät. Hän sanoo, että Suomen asettamat viisumirajoitukset eivät vaikuta hänen näkemyksiinsä maasta.

– Politiikka on politiikkaa, ja ihmiset elävät kuten ovat ennenkin eläneet. Uskon, että asiat ratkaistaan. Elämä jatkuu, muuten ei voi olla, Tadžikistanista kotoisin oleva Nazimov sanoo.

Nazimov ei ole itse käynyt Suomessa mutta kertoo, että hänellä paljon tuttuja Suomessa. Hän sanoo kuulleensa maasta vain hyvää.

– Kaikki hyvä Suomesta, hän sanoo suomeksi.

Yrittäjä Gulnara Šadijeva toivoo suomalaisten turistien paluuta Viipuriin. Kuva: Nadežda Titova / Yle

Myös yrittäjä Gulnara Šadijeva toivoo, että suomalaiset tulisivat edelleen Viipuriin. Hän myy liikkeessään tuotteita Uzbekistanista.

– Tulkaa edelleen, älkää pelätkö, hän sanoo.

"Tilanne tuntuu absurdilta"

Viipurin rautatieasemalla mainostetaan suuressa kyltissä asuinaluetta, jonka nimi on Malaja Finljandija eli Pikku-Suomi.

Kuva heijastelee Suomeen liitettyjä positiivisia mielikuvia: järvimaisemassa seisoo joukko siistin näköisiä kerrostaloja.

– Tämä heijastuu molemmille puolin rajaa, koska itse asiassa koko tästä geopoliittisesta tilanteesta kärsivät pienet yritykset, viipurilainen Aleksei Nosov sanoo.

Ihmiset seuraavat nykytilannetta kuin jotakin kummallista elokuvaa, sanoo viipurilainen Aleksei Nosov. Kuva: Nadežda Titova / Yle

Hän kertoo, että hänen vanhemmillaan on kauppapaikka markkina-aukiolla. He valmistavat käsityötuotteita suomalaisille turisteille, eivätkä moskovalaiset ja pietarilaiset turistit ole valmiita maksamaan vastaavia hintoja. Tämä on isku perinteisen käsityön harjoittajille.

Nosov sanoo, että ihmiset seuraavat nykytilannetta kuin kummallista elokuvaa, jossa heidät on pakotettu esittämään kummallista roolia. Hän kertoo, että hänellä on inkeriläinen ystävä Lahdessa.

– Aiemmin me pidimme jatkuvasti yhteyttä, matkustimme toistemme luokse. Nyt meitä kielletään matkustamasta Suomeen. Se tuntuu absurdilta, Nosov sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, että Viipurin asukkaiden ja suomalaisten naapurilliset ystävyyssuhteet kestävät nykyisen koitoksen.

