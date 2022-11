Riitaisa laki saamelaiskäräjistä eteni eduskuntaan äänin 11–3, keskustan ministerit vastustivat, Henriksson kertoo muutoksista, katso suorana juuri nyt

Kiistelty saamelaiskäräjälaki etenee riitaisena eduskuntaan. Hallituksen ministerit äänestivat asiasta valtioneuvoston istunnossa äänin 11–3.

– On korkea aika muuttaa lakia niin, että se elin jolle tämä asia kuuluu – eli saamelaiskäräjät, voi lain hyväksyä, kertoi esittelevä ministeri, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Henrikssonin mukaan valtioneuvostossa vastaan äänesti kolme keskustan ministeriä. Henriksson sanoo olevansa pahoillaan, ettei torstain päätös ollut yksimielinen.

– Minun on vaikea ymmärtää miksi pienen alkuperäiskansan kielen ja kulttuurin suojaamiseksi luotu lainsäädäntö on nostanut näin suuria ristiriitoja, eikä lakia ole toistuvista yrityksistä huolimatta saatu hyväksyttyä.

Lain tavoitteena on lisätä saamelaisten itsemääräämisoikeutta.

Keskeinen kiistakysymys on ollut se, kenellä on oikeus tulla merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Lain ydin on muun muassa määrittely siitä kuka on saamelainen.

Laki oli tarkoitus antaa eduskunnalle jo viikko sitten, mutta keskustan vaatimuksesta esitys jätettin kaksi kertaa pöydälle. Osa saamelaiskäräjien jäsenistä vastustaa esitystä, koska pitää sitä saamelaisvähemmistön vähemmistöä syrjivänä.

– Aika on nyt loppu, ja tämä tärkeä lakiesitys on vaan vietävä eteenpäin, Henriksson sanoi.

Eduskunnassa myös muut Lapin vaalipiirin kansanedustajat ovat sanoneet vastustavansa sitä.

– Toivon että lakiesityksen käsittely tulee olemaan saamelaisten oikeuksia kunnioittava ja saamme lakimuutoksen toteutettua.

Lain keskeisistä muutoksista kertovat Henrikssonin lisäksi neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.