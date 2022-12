Kansat, jotka katosivat – sotaa käyvän Venäjän eristäminen katkaisi yhteydet suomensukuisiin heimoihin

Yhteyksien katkeaminen rajantakaiseen Karjalaan ja etäisempiin sukulaiskansoihin on kova isku kulttuuriyhteyksien vaalijoille. Suomalais-ugrilaisena kulttuuripääkaupunkina ensi vuonna toimivassa Kuhmossa joudutaan nyt etsimään sukukansoja muista ilmansuunnista.

Kuhmoon kiiri viime tammikuussa iloisia uutisia.

Ensimmäisenä Suomen paikkakuntana se oli valittu suomalais-ugrilaiseksi kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2023.

Aiemmin titteli oli kiertänyt pitkin Venäjää, Viroa ja Unkaria.

Mutta helmikuussa kaikki muuttui. Venäjän aloittaman sodan myötä yhteydet itärajan takaisiin suomensukuisiin kansoihin katkesivat.

Sukukansoja uusista ilmansuunnista

Kuhmossa tähyillään nyt toisiin ilmansuuntiin:

– Huomio kiinnittyy Jäämeren kveeneihin ja Ruotsin meänkielisiin, kertoo kulttuurisuhteiden veteraani ja Runolaulu-Akatemian johtaja Pekka Huttu-Hiltunen.

– Lisäksi esiin nousevat Ruotsin metsäsuomalaiset sekä tietenkin saamelaiset – Suomen ohella myös Norjasta ja Ruotsista, kuten Luulajasta ja Uumajasta.

Kansanmusiikin tutkija Pekka Huttu-Hiltunen työskentelee Runolaulu-Akatemian johtajana. Kuva: Kaisa Kumpula / Yle

Ennen Kuhmosta totuttiin käymään itärajan takana Vienan Karjalassa. Kulttuurikeskus Juminkeko on elvyttänyt siellä Paanajärveä ja muita runokyliä, ja kesäisin Sommelo-kansanmusiikkifestivaali on ulottunut myös Uhtualle eli Kalevalaan – siis Venäjän puolelle.

Tuo kaikki on nyt eilistä. Ensi vuonna kulttuuriretki suuntautuu setukansan maille Viroon, ja Baltian maita yhdistävä musiikki soi.

Pelko lamauttaa ystävyyssuhteet

Pekka Huttu-Hiltusella on kokemusta "varmaan sadoilta vierailulta itärajan takana":

– Siinä ehti muodostua myös ystävyyssuhteita, mutta ohuiksi säikeiksi on yhteydenpito nyt supistunut, kertoo Huttu-Hiltunen Ylen puhelinhaastattelussa.

Retki itärajan takana sijaitsevaan Vienan Karjalaan ei enää ole Kuhmossa järjestettävän Sommelo-festivaalin ohjelmassa. Kuva: Amanda Kauranne

– Sikäläiset ovat nyt varovaisia kontakteissaan, enkä halua itsekään aiheuttaa Venäjällä eläville ystävilleni vaikeuksia, kuvailee Huttu-Hiltunen pelon ilmapiirin seurauksia.

Nyt Kuhmoon odotetaan vieraita Tartosta, jonne vähemmistökansojen kulttuuriväkeä on paennut Venäjältä.

Sota löi viimeisen naulan arkkuun

Sotavuosi on lyönyt jälleen naulan sukulaiskansojen arkkuun. Se ei tosin ole ensimmäinen.

Suomalaiset ovat 2000-luvulla elvyttäneet yhteyksiä karjalaisiin ja kaukaisempiin sukulaiskansoihin.

Moskovan epäluuloinen keskusvalta on nähnyt näissä pyrkimyksissä nationalismia. Yhteydenpitoa on valvottu, ja valtavalla alueella asuvien suomalais-ugrilaisten heimojen elämä on käynyt ahtaammaksi.

Etenkin vuonna 2018 voimaan tullutta kielilakia pidetään vähemmistökansoille kohtalokkaana. Sen myötä äidinkielen viikkotunnit supistuivat muutamaan. Uhanalaisten kielten opetus romahti ja venäjän ylivalta vahvistui.

Nuoria on vaikea löytää perinnelaulujen laulajaksi, sanoo Uhtualla esiintyneen nelikon vanhin, 78-vuotias laulaja.

Vanha sosiologi teki protestina polttoitsemurhan

Pettymys purkautui äärimmäiseen protestiin, kun 79-vuotias sosiologi Albert Razin teki Udmurtiassa polttoitsemurhan vuonna 2019. Hänen viimeinen viestinsä oli: "Jos kieleni ja kulttuurini kuolevat huomenna, minä voin kuolla jo tänään."

Vaikeuksissa on myös kielipesätoiminta.

Suomalaisten tuella perustettiin 2000-luvun alussa Karjalassa ja muiden sukulaiskansojen parissa pienryhmiä, joissa lapset saattoivat omaksua omaa kieltään. Vieraillessaan Venäjällä myös silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen ylisti ajatusta.

Kielipesäkasvatus joutui ahtaalle

Toiminta on sittemmin törmännyt viranomaisten vastustukseen. Kotoisen kielipesän sijasta nyt puhutaan "omakielisestä varhaiskasvatuksesta" – ja sitäkin ajetaan alas.

– Suomensukuiset kansat ovat Venäjällä nyt puun ja kuoren välissä, sanoo Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko.

Suomalais-ugrilaisten kansojen omat kielet ovat uhanalaisia, kun lasten kielipesätoimintaa on ajettu alas ja uusi kielilaki vahvistaa venäjän ylivaltaa. Kuva: Pekka Lehtonen

– Virallinen Venäjä on nähnyt sukukansatyön lännen vaikutusyrityksenä – vaikka kyse on siitä, että vähemmistökieliä puhuvat haluaisivat pitää yhteyttä toisiinsa ja estää kulttuureitaan kuihtumasta.

Aiemmin seura piti yllä kulttuuriyhteyksiä yli itärajan. Petroskoissa käytiin linja-autolla rock-festivaaleilla, ja vuonna 2013 seura järjesti Pietarista Venäjän ehkä tunnetuimman kapinallisen muusikon, Juri Shevtshukin, soittamaan DDT-bändeineen Helsinkiin.

Venäjällä pysytellyt 65-vuotias rokkarilegenda on pitänyt linjansa: Elokuussa hän sai sakot "armeijan kunnian halventamisesta".

Konserttimatkat länteen ovat kuitenkin jo kuin kaukaista unta.

Venäjän kehitys kohden autoritaarisuutta on ahdistanut myös ystävyysseuran toimintaa.

Pandemia ennakoi suhteiden katkeamista

Lisäksi korona-aika teki itärajasta lähes ylikäymättomän. Allegro-juna, joka oli jo ehtinyt muodostua helpompien yhteyksien symboliksi, lopetti liikennöintinsä.

Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko. Kuva: Suomi-Venäjä-seura

– Pandemian kestäessä onnistuttiin virtuaalisesti pitämään yllä yhteyksiä, kertoo Niina Sinkko. – Ne eivät silti korvaa varsinaisia kohtaamisia. Yhteistyö perustuu siihen, että ihmisiä voi tavata paikan päällä.

Hyökkäys Ukrainaan teki sitten erosta täydellisen. Venäläisille yhteyksien katkeaminen merkitsee Sinkon mukaan myös sitä, että tarina "vihamielisestä lännestä" menee nyt helpommin lävitse.

Kutsunnat kurittavat pieniä kansoja

Myös Venäjän vähemmistökansojen eristynyt asema korostuu, kun kansainvälisten yhteydet ovat käyneet mahdottomiksi. Samaan aikaan asevelvollisten kutsunnat kurittavat juuri Venäjän takamaita.

Venäjän osittaisessa liikekannallapanossa värvättyjä Moskovassa 10.10.2022. Kuva: AOP

– Liikekannallepanossa kansalliset ryhmät ovat ylikorostettuja, sanoo Sinkko. Köyhemmissä oloissa elävillä ei ole voimavaroja vastustaa mobilisaatiota.

Vähemmistökansojen poliittiset näkemykset eivät ole samasta muotista. Sukukansojen kanssa yhteistyötä tehneiden suomalaisten aktiivien mukaan esimerkiksi Mordvassa luottamus presidentti Vladimir Putiniin on luja. Silti halu kehittää omaa kulttuuria elää myös mordvalaisten parissa.

– Komilaiset ovat aina olleet omaa tietään kulkeva joukko, arvioi Sinkko. Saman on voinut havaita Karjalassa. Syvemmällä Venäjällä asuvat suomensukuiset kansat näyttävät olevan vahvemmin Moskovan ohjauksessa.

Valvontaa votkan ja FSB:n voimin

Venäjän viranomaisten valvonta ulottuu maassa toimiviin suomalais-ugrilaisten kansojen järjestöihin. Kokouksiin osallistuneet suomalaiset kertovat, että tiedustelupalvelu FSB:n läsnäolo on ollut yleensä helppo huomata.

Vaikutelma onkin ollut, että "vieraille juotetaan votkaa, jotta nämä eivät näkisi ankeaa arkea".

Venäjän armeijaan määrättyjen jäähyväisseremonia kutsuntatoimiston luona Bataiskissa Rostovin alueella 26.9.2022. Kuva: Arkady Budnitsky / EPA

Sodan alettua on myös paikalliset valtiolliset organisaatiot alistettu aggressiiviselle kansallismielisyydelle.

Porot, papit ja shamaanit sodan asialla

Viime talvena jopa kilpailuihin osallistuvia poroja koristettiin samalla Z-tunnuksella, joita on nähty Venäjän panssareiden kyljissä.

Vetoeläimien ohella on Venäjän asialle valjastettu sekä pappeja että shamaaneita.

Sukulaiskansojen eristyksen ja ahdingon voimistuminen ei ennusta niille valoisaa tulevaisuutta. Suomalaiset sukukansa-aktiivit pelkäävät, että Venäjällä suomalais-ugrilaisilla vähemmistökielillä on edessään yhden tai kahden vuosikymmenen alamäki.

On silti mahdoton arvioida, missä vaiheessa voi puhua kielen kuolemasta.

Näin voi kuitenkin käydä. Vatjan kieli on jo poistunut elävästä käytöstä. Myös liivin kieli on äärimmäisen uhanalainen.

Pienten kansojen tilannetta vaikeuttaa nyt entisestään jääkausi, jonka Venäjän hyökkäys toi kaikkeen yhteydenpitoon.

Niina Sinkolle on tullut tutuksi myös sotaan kriittisesti suhtautuvien venäläisten ahdistus.

Suomi-Venäjä-seura ristiaallokossa

– Monet toivovat, ettei heitä nyt jätettäisi yksin. Meille Suomi-Venäjä-seurassa on vaikea paikka olla tässä välissä, ja selittää heille läntisten yhteiskuntien tuntoja, sanoo Sinkko.

– Lännessä odotetaan, että Venäjällä tapahtuisi jokin sykähdys, mutta venäläiset kertovat, miksei se ole mahdollista. On kuin olisimme ristiaallokossa, kuvaa Sinkko.

Heti Venäjän käynnistettyä hyökkäyksensä Ukrainaan Suomi-Venäjä-seura vaati loppua sotatoimille, joita se kutsui kansanvälisen oikeuden vastaisiksi.

Se lopetti kaikki yhteistyöhankkeet Venäjän viranomaisten kanssa. Nyt ystävyysseura on siirtynyt auttamaan Venäjältä paenneita taiteilijoita, toimittajia ja muita Putinin hallinnon vastustajia.

Muutaman kuukauden kuluttua Moskova teki kantansa selväksi. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti kesäkuussa, että se luokittelee Suomi-Venäjä-seuran epäystävälliseksi organisaatioksi. Se viittasi ystävyysseuran "vihamielisiin" julkilausumiin, ja leimasi ystävyysseuran valeuutisten levittäjäksi.

YYA:n ja entisen Suomi-Neuvostoliitto-seuran ajoista on tultu kauas. Niin Suomi-Venäjä -seura kuin sukulaiskansa-aktiivitkin joutuvat hakemaan yhteyksiä uusista suunnista.

