BBC: Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi siirrettiin pysyvästi eristysselliin

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kertoo eristysselliin joutumisesta itse tviitissä. Määräys on hänen mukaansa pysyvä.

Venäjällä vankilarangaistustaan kärsivä Aleksei Navalnyi on siirretty eristysselliin, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

Navalnyi kertoo itse sosiaalisessa mediassa, että eritys määrättiin vain muutamaa päivää ennen kuin hänellä piti olla tapaaminen perheensä kanssa.

Navalnyi on ollut aikaisemminkin määrättynä eristykseen, mutta eristysjaksot ovat olleet enimmillään 15 vuorokauden mittaisia.

Nyt Navalnyille on kerrottu, että eristäminen on pysyvä, koska hänen rikoksensa on "todettu törkeiksi", hän sanoo vankilasta lähettämissään tviiteissä.

Selli on hänen mukaansa kuten mikä tahansa ahdas rangaistusselli. Erona on, että hänellä saa olla mukanaan yhden sijasta kaksi kirjaa ja hän saa käyttää vankilan kioskia, joskin hyvin rajoitetulla rahamäärällä.

Navalnyi kärsii 11,5 puolen vuoden vankilarangaistusta, joka Navalnyin ja länsimaiden mielestä on kosto hänen kritiikistään Kremliä kohtaan.