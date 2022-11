Pyllyn kommentointi voi pian olla seksuaalista ahdistelua – lue, mikä kaikki on rangaistavaa ensi vuodesta alkaen

Seksuaalinen ahdistelu on Suomessa lievimmin rangaistava seksuaalirikos. Sitä se on jatkossakin, mutta ensi vuonna tuomion voi saada teosta, josta nykyisin ei rangaista.

Seksuaalinen ahdistelu koskettelemalla on ollut rangaistavaa vuodesta 2014 lähtien. Jatkossa ahdisteluna pidetään myös muilla tavoilla tehtyjä seksuaalisia tekoja, jotka loukkaavat itsemääräämisoikeutta.

Ensi vuoden alussa voimaan tulevassa seksuaalirikoslaissa (siirryt toiseen palveluun) ei määritellä tyhjentävästi kaikkia mahdollisia tapoja syyllistyä seksuaaliseen ahdisteluun. Laista kuitenkin löytyy monia esimerkkejä.

Rangaistavaa ahdistelua on ollut ja on jatkossakin seksuaalisesti merkityksellisten ruumiinosien eli rintojen, sukuelimen, takapuolen, kaulan tai reiden sively, puristelu tai taputtelu. Väärää on myös vastentahtoinen suutelu.

Myös muun ruumiinosan koskettelu – esimerkiksi käsivarren siveleminen – voi olla rangaistavaa, jos siihen liittyy sanallista tai muuta seksuaalista toimintaa.

Ahdisteluilmoitusten määrän ennakoidaan kasvavan

Tietyissä ammateissa vartalon koskettelu on tavanomaista toimintaa. Esimerkiksi lääkärin, hoitajan, hierojan, ompelijan tai vaatturin työssä kosketus on usein välttämätöntä.

Jos koskettelu poikkeaa normaalista ammatillisesta käytännöstä ja kohdistuu seksuaalisesti merkityksellisiin ruumiinosiin, kyse voi tällöinkin olla seksuaalisesta ahdistelusta tai jopa vakavammasta seksuaalirikoksesta.

Poliisin tietoon tuli viime vuonna runsaat 750 ahdistelutapausta. Lakimuutoksen myötä tapausten määrän arvioidaan kasvavan Ruotsin tavoin parissa vuodessa noin 20 prosenttia. Kuluvan vuoden luku, josta tarkempi arvio voitaisiin tehdä, ei vielä ole tiedossa.

Tekojen on oltava riittävän vakavia

Seksuaalisena ahdisteluna tuomitaan ensi vuodesta lähtien myös muita seksuaalisia tekoja, joita lain mukaan voidaan pitää "voimakkuutensa tai toistuvuutensa vuoksi" yhtä vakavina kuin koskettelua.

Tuomittavaan tekoon voi lain mukaan syyllistyä sanallisesti, esittämällä tai lähettämällä viestin tai kuvan tai itsensä paljastamalla.

Teot voivat olla kohdettaan halventavia tai nöyryyttäviä tai muuten hänelle kärsimystä tai ahdistusta aiheuttavia.

Tällaisten tekojen katsominen seksuaalisiksi ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaaviksi on usein tulkinnanvaraisempaa kuin koskettelu. Laissa sanotaankin, että "säännöksen soveltaminen edellyttäisi teoilta riittävää vakavuutta".

Vastaavanlaisista teoista on voitu aikaisemmin rangaista jonain muuna rikoksena. Sanat on voitu katsoa kunnianloukkauksiksi ja työelämässä tehdyt teot työrikoksiksi.

Työpaikalla tapahtuva sanallinen taivuttelu sukupuoliyhteyteen voi olla ensi vuodesta lähtien seksuaalista ahdistelua. Kuvituskuva. Kuva: Ute Grabowsky / AOP

Rintojen tai takapuolen kommentointi voi olla ahdistelua

Sanallisia rangaistavia tekoja voivat olla vaikkapa toisen seuraaminen sukupuoliyhteyttä ehdotellen tai esimerkiksi työyhteisössä tapahtuva taivuttelu sukupuoliyhteyteen.

Tuomittavia voivat olla myös yleisellä paikalla tehdyt ehdotukset maksullisesta seksistä. Sitä voivat olla myös perusteettomat kyselyt seksuaalielämästä, esimerkiksi sellaisen henkilön tekemänä, jonka virka- tai työtehtäviin tällaiset kysymykset eivät kuulu.

Ulkonäön ja erityisesti seksuaalisesti merkityksellisten ruumiinosien kommentointi julkisella paikalla kohteen kuullen voi myös joissain tapauksissa olla rangaistavaa.

Viesteillä ja kuvilla voi loukata

Myös viestintä, joka ei tapahdu yhteisymmärryksessä, voi johtaa tuomioon.

Rangaistavaa voi olla esimerkiksi sukuelintä esittävän kuvan tai lain mukaan "seksuaalisesti räikeän" viestin lähettäminen toiselle henkilölle.

Myös vähemmän räikeästi vihjaileva seksuaaliseen kanssakäymiseen ehdottaminen viestillä voi olla rangaistavaa, jos se on toistuvaa.

Samoin rangaistavaa voi olla seksuaalisten video- ja äänitallenteiden lähettäminen tai esittäminen toiselle.

Sukuelimen kuvan lähettäminen toiselle voi olla seksuaalista ahdstelua ellei tällainen viestittely tapahdu yhteisymmärryksessä. Kuvituskuva. Kuva: Lisa F. Young / AOP

Hameen alta kuvaamisesta tulee rangaistavaa

Luvaton kuvaaminen seksuaalisella tavalla on rangaistavaa. Tätä on esimerkiksi niin sanottu upskirting eli kuvaaminen hameen alta.

Rangaistavaa voi olla myös hameen tai paidan helman nostaminen, vetoketjun avaaminen tai muu vastaava vaatteiden koskettelu.

Myös epäonnistunut yritys suudella toista väkisin seksuaalisesti voitaisiin arvioida ahdisteluksi.

Ahdistelua voi olla myös riisuutuvien tai alastomien henkilöiden epäasiallinen katseleminen yhteisessä pukeutumis- tai peseytymistilassa tai toisen riisuutumisen seuraaminen salaa ovenraosta.

Vakavimmat teot, esimerkiksi toisen sukuelinten tai sukupuoliyhteyden kuvaaminen, arvioidaan seksuaalisena kajoamisena.

Itsensäpaljastajalla oltava selkeä kohde

Rangaistavaa ahdistelua voi olla myös itsensä paljastaminen seksuaalisesti, jos teko kohdistuu tiettyyn henkilöön.

Esimerkiksi mökin rannassa alastomana uimista tai saunomista ei kuitenkaan yleensä pidetä seksuaalisena tekona.

Jos tekijä paljastaa itsensä julkisesti siten, ettei teon voida katsoa kohdistuvan tiettyyn henkilöön, tekoa voitaisiin arvioida sukupuolisiveellisyyden julkisena loukkaamisena.

Seksuaalisesta ahdistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Vankeusrangaistusta voidaan pitää tarpeellisena esimerkiksi toistuvien tekojen vuoksi.

Tekojen on oltava tahallisia, jotta niistä voidaan rangaista.

Lasta seksuaalisesti esittävien kuvien tarkoituksellinen hankkiminen internetsivustoilta, joille on vapaa pääsy, on jatkossa rangaistavaa. Kuvituskuva. Kuva: AOP

Lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta ankarampi rangaistus

Seksuaalirikoslaisäädäntö muuttuu ankarammaksi ensi vuonna myös monilta muilta osin.

Siihen sisältyvät jatkossa myös säännökset lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta. Enimmäisrangaistus nousee kahteen vuoteen vankeutta.

Pääsyn hankkiminen lasta seksuaalisesti esittävään materiaaliin maksamalla tai muutoin sopimalla on rangaistavaa jo nyt.

Jatkossa rangaistavuus koskee myös vapaasti saatavilla olevan aineiston hankkimista esimerkiksi internetsivustoilta, joihin pääsyä ei ole rajoitettu.

Teon on kuitenkin oltava tahallinen. Tällaiselle sivulle vahingossa meneminen ei ole rangaistavaa.

Tekijän tarkoitus voidaan päätellä esimerkiksi internetissä käytetyistä hakusanoista tai teon toistuvuudesta.

Nuoret voivat jatkossakin jakaa vapaaehtoisesti toisilleen itseään esittäviä kuvia.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 23. marraskuuta klo 23 asti.

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistamista selvittäneen työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.) 7. heinäkuuta 2020. Eduskunta hyväksyi lakiuudistuksen 27. kesäkuuta 2022.

