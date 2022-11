Oppositio jätti välikysymyksen maatalouden kriisistä ja ruuantuotannon turvaamisesta – "Maataloudesta on tullut hallituksen riitelyn uhri"

Opposition mukaan hallitus on ollut välinpitämätön maatalouden ahdinkoa kohtaan koko hallituskauden ajan.

Eduskunnan oppositioryhmät jättivät perjantaina välikysymyksen hintojennousun aiheuttamasta maatalouden kriisistä. Sen mukaan maatalouden ahdinko voi vaarantaa tulevana talvena kotimaisen ruuantuotannon.

Kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, kokoomuksen ja Liike Nytin eduskuntaryhmät katsovat, ettei hallitus ole tehnyt tarpeeksi tukeakseen maatiloja akuutin kustannuskriisin yli.

Välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan, kansanedustaja Sari Essayahin (kd.) mukaan esimerkiksi polttoaineiden, lannoitteiden ja sähkön hinnat ovat nousseet rajusti, mutta tätä ei ole riittävästi kompensoitu tuottajille.

– Monille muille sektoreille on löytynyt tukea sähkön hinnan noustessa, mutta ruuantuotannossa räjähtäneet kustannukset otetaan viljelijän kukkarosta, joka alkaa nyt olla tyhjä, Essayah sanoi tiedotustilaisuudessa.

Maatalouden tukipaketti siirtyi

Tällä viikolla hallitus siirsi moninaisten kiistojen jälkeen keskustan esittämän, vajaan 300 miljoonan euron maatalouden hätärahoituspaketin ensi vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon. Opposition mukaan se tulee liian myöhään.

– Maataloudesta on tullut hallituksen riitelyn uhri. Suomalaisesta ruoasta on tullut hallituksen riitelyn uhri. Tällaisena aikana, kun kansallisesta ruokaturvasta pitäisi erityisesti pitää huolta, totesi kansanedustaja Riikka Purra (ps.).

Hallitukselta kysyttiin maatalouden kriisistä myös torstain kyselytunnilla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi torstaina, että välikysymys voi nopeuttaa hallituksen neuvottelua vielä ratkaisematta olevista mahdollisista tukipaketeista eli maataloustuesta ja hoitojonojen purkamiseen ehdotetusta lisärahasta.

Oppositio esittää, että maatilojen avuksi pitää etsiä keinoja niin sähkötuesta, verotuksesta kuin elintarvikeketjun sisältä.

– Tuottajan inflaatio on korkeampi kuin muilla. Ruoan ja lannoitteiden arvonlisäveroa on laskettava tilapäisesti ja se on tehtävä nopeasti. Sähkölaskuissa viljelijöitä pitää tukea rahallisesti suoraan, sanoo kansanedustaja Harry Harkimo (liik.).

– Täysin poikkeuksellinen Venäjän hyökkäyssodasta johtuva energiakriisi ei saa johtaa Suomen ruoantuotannon huoltovarmuuden heikkenemiseen, sanoo maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Janne Heikkinen (kok.).

Lisää aiheesta:

Oppositio pommittaa hallitusta taas uudella välikysymyksellä – nyt kyse maatalouden tukirahoista

Poikkeuksellinen pattitilanne riivaa kriisiytynyttä Sanna Marinin hallitusta: yksikään lakiesitys ei liiku